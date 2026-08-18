Deutsche Börse Aktie führt DAX Gewinner an: Chartanalyse & Ausblick

Das Wichtigste in Kürze Top-Performer im DAX: Die Deutsche Börse Aktie

Die Deutsche Börse Aktie Bullisches Chartbild

Nächste Kursziele & Marken

Per Xetra-Schluss notierten am Montag (17.08.2026) 13 Aktien im Plus, während 27 Papiere mit Abschlägen gehandelt wurden. Die Liste der DAX Gewinner führte die Deutsche Börse Aktie an, die sich um 2,22 Prozent verteuerte. Dahinter folgten Siemens Energy mit plus 1,87 Prozent und die Daimler Truck Holding mit einem Zuwachs von 1,18 Prozent. Die Deutsche Börse Aktie (Ticker: DB1) sicherte sich somit souverän den Spitzenplatz als stärkster Tagesgewinner im deutschen Leitindex. ► Deutsche Börse WKN: 581005 | ISIN: DE0005810055 | Ticker: DB1 🏆 DAX Gewinner: 3 Key Takeaways Top-Performer im DAX: Die Deutsche Börse Aktie sicherte sich mit einem Plus von 2,22 % den Spitzenplatz unter den DAX Gewinnern und markierte ein neues Jahreshoch.

Die Deutsche Börse Aktie sicherte sich mit einem Plus von 2,22 % den Spitzenplatz unter den DAX Gewinnern und markierte ein neues Jahreshoch. Bullisches Chartbild: Sowohl im Tageschart als auch im 4-Stunden-Chart deutet die technische Indikation auf eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung hin, solange die Aktie über ihren wichtigen SMA20-Durchschnittslinien notiert.

Sowohl im Tageschart als auch im 4-Stunden-Chart deutet die technische Indikation auf eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung hin, solange die Aktie über ihren wichtigen SMA20-Durchschnittslinien notiert. Nächste Kursziele & Marken: Auf der Oberseite liegen die nächsten relevanten Widerstände bei 290,00 EUR und 315,00 EUR; wichtige Unterstützungen sichern den Kurs nach unten ab (SMA20 im 4h-Chart bei 273,48 EUR und im Daily bei 266,33 EUR). Chartcheck: Deutsche Börse Aktie im Tageschart Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 18.08.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Nach dem Hoch im Mai 2025 hat das Papier deutlich an Wert verloren. Die Abwärtsbewegung hielt bis Mitte November an, und auch die anschließende kleine Entlastungsbewegung wurde im Dezember schnell wieder abverkauft. Anfang Februar testete die Aktie erneut das November-Tief und bestätigte diese Unterstützung. Nach einer längeren Konsolidierungsphase ging es ab Mitte Februar sukzessive bergauf. Dieser Aufwärtstrend hielt bis Ende April an, ehe moderate Gewinnmitnahmen einsetzten: Rücksetzer unter Durchschnitte: Der Kurs fiel zunächst unter die SMA20 (aktuell bei 266,33 EUR) und drückte später auch unter die SMA50 (aktuell bei 255,61 EUR).

Der Kurs fiel zunächst unter die SMA20 (aktuell bei 266,33 EUR) und drückte später auch unter die SMA50 (aktuell bei 255,61 EUR). Bodenbildung im Juli: Die Erholungsversuche scheiterten vorerst an der SMA20. Erst Anfang Juli sorgte frische Nachfrage für den nachhaltigen Ausbruch über die SMA20 und SMA50.

Die Erholungsversuche scheiterten vorerst an der SMA20. Erst Anfang Juli sorgte frische Nachfrage für den nachhaltigen Ausbruch über die SMA20 und SMA50. Neues Jahreshoch: Mit dem gestrigen Handelsverlauf hat sich die Aktie dynamisch von der SMA20 gelöst und ein neues Jahreshoch markiert. Tageschart Prognose: Bullisch. Solange das Papier per Tagesschluss über der SMA20 notiert, bleibt der Trend intakt. Mögliche Anlaufziele auf der Oberseite liegen bei 290,00 EUR und anschließend 315,00 EUR. Rücksetzer in den Bereich der SMA20 sind unkritisch, solange sich der Kurs dort stabilisieren kann. Erst ein bestätigter Tagesschluss unter der SMA20 würde den Aufwärtstrend infrage stellen. YouTube Trading Videos Chartcheck: Betrachtung im 4-Stunden-Chart (4h) Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 18.08.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Im 4h-Chart lässt sich die Relevanz der SMA200 (aktuell bei 254,12 EUR) deutlich ablesen. Im Mai und Juni hatte der Kurs Schwierigkeiten, diese Linie zu überwinden. Der Aufwärtsimpuls im Juli führte zwar über diesen Wiederstand, das Papier tat sich jedoch zunächst schwer, sich nach oben abzusetzen. Zuletzt deckelte die SMA20 (aktuell bei 273,48 EUR) das Geschehen, bevor der Anteilsschein die Marke verbindlich überschreiten konnte. In den folgenden Handelswochen diente die SMA20 als verlässliche Unterstützung für Rücksetzer. 4h Chart Prognose: Bullisch. Von der SMA20 aus ging es direkt auf das neue Jahreshoch. Solange die Aktie über dieser Linie notiert, setzt sich die Aufwärtsbewegung fort. Sollte es zu Schwächephasen kommen, bietet die SMA20 erste Unterstützung. Darunter stützt die SMA50 (aktuell bei 268,79 EUR). Ein Abgleiten unter diese Marken würde das bullische Chartbild jedoch belasten. Technische Marken & Tagesprognose Tendenz für heute Aufwärts Wiederstände (EUR) Unterstützungen (EUR) 348,00 274,17 315,00 273,48 (SMA20 - 4h) 290,00 268,79 (SMA50 - 4h) 266,33 (SMA20 - Daily) 265,12 255,61 (SMA50 - Daily) 254,12 (SMA200 - 4h) 237,84 237,58 DER DEUTSCHE INDEX Auf steigende oder sinkende Kurse setzen mit CFDs

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Jens Klatt Marktanalyst bei XTB | Berlin Jens Klatt ist seit über 20 Jahren als Analyst und Trader in der Finanzbranche tätig und hat seine Leidenschaft zum Beruf gemacht. Aufgrund seiner Erfahrung ist er ein gern gesehener Interview-Gast im deutschen TV, z.B. bei ARD oder Welt. Zum Experten

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