DAX Gewinner am Montag: Hannover Rück Aktie 🔴 Kursentwicklung und Chartanalyse (Top & Flop vom Vortag)

Das Wichtigste in Kürze Technische Erholung über wichtige Marken

Bullische Chartstruktur mit Potenzial

Kurzfristige Risiken im Blick

Einleitung Die Hannover Rück Aktie zählte am Montag zu den klaren Gewinnern im DAX. Mit einem Kursplus von fast 4 % zeigte sich der Rückversicherer robust – trotz eines insgesamt schwachen Marktumfelds. Anleger fragen sich: Ist jetzt der richtige Moment, um die Hannover Rück Aktie zu kaufen, oder sollten sie eine Konsolidierung abwarten? ► Hannover Rück ISIN: DE0008402215 | WKN: 840221 | Ticker: HNR.DE ✅ Drei Key Takeaways 📈 Technische Erholung über wichtige Marken Nach dem Jahrestief bei 240,20 EUR hat die Aktie eine beeindruckende Erholung gezeigt.

Wichtige gleitende Durchschnitte (SMA20 & SMA50) wurden zurückerobert.

Der Sprung über die SMA200 (263,02 EUR) deutet auf eine mögliche Trendwende hin. 💡 Bullische Chartstruktur mit Potenzial Bestätigt die Aktie den gestrigen Schlusskurs, könnte der Weg Richtung 276,20 EUR (GAP-Ziel) offen sein.

Über 272 EUR wäre ein weiterer Aufwärtsschub wahrscheinlich.

Die SMA200 fungierte zuletzt als starke Unterstützung – ein technischer Anker für Käufer. ⚠️ Kurzfristige Risiken im Blick Scheitert die Aktie erneut an der SMA200, droht ein Rücksetzer bis zur SMA50 (253,56 EUR) .

Ein nachhaltiger Bruch unter 260 EUR könnte die Erholung ins Wanken bringen.

📊 Fundamentaldaten zur Hannover Rück Aktie (Stand: Oktober 2025) Kennzahl Wert / Info Kursentwicklung (Mo.) +3,87 % Jahrestief 240,20 EUR Jahreshoch 292,40 EUR Technische Lage über SMA200 (bullisch) Prognose (Daily) neutral / bullisch Prognose (4h-Chart) bullisch Hannover Rück Aktie Chartanalyse – Daily: Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 07.10.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. 🧠 Fazit: Hannover Rück Aktie – Aktie kaufen oder abwarten? Die Hannover Rück Aktie überzeugt aktuell mit einem klaren technischen Rebound über zentrale Durchschnittslinien. Sollte der Kurs die SMA200 nachhaltig verteidigen, ist weiteres Aufwärtspotenzial bis an das Jahreshoch realistisch. Wer die Aktie bereits hält, kann auf eine Fortsetzung des Trends setzen. Neueinsteiger sollten auf einen Bestätigungstag über 272 EUR warten, bevor sie die Aktie kaufen. Hannover Rück Aktie Chartanalyse – 4-Stunden: Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 07.10.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

