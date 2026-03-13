US Börsenstart: Wall Street startet vorsichtig positiv – US Börse blickt auf Konjunkturdaten

- US Börse startet vorsichtig positiv
- Gemischte Konjunkturdaten
- Unternehmensmeldungen sorgen für Volatilität
- US Börse startet vorsichtig positiv
- Gemischte Konjunkturdaten
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Börse USA: Wall Street startet mit vorsichtigem Optimismus 📊
Die Börse USA startet die letzte Handelssitzung der Woche mit einem leicht positiven Ton, obwohl das wirtschaftliche Umfeld weiterhin von Unsicherheit geprägt ist. Trotz geopolitischer Spannungen im Nahen Osten und steigender Ölpreise zeigen sich Investoren an der US Börse zunächst vorsichtig optimistisch.
Vor allem wichtige US-Konjunkturdaten lenken die Aufmerksamkeit der Märkte kurzfristig von geopolitischen Risiken ab. Futures auf den Technologieindex Nasdaq 100 legen rund 0,3 % zu und führen damit die moderate Erholung an der Börse USA an.
Dennoch bleibt die Stimmung fragil, da der Konflikt rund um die Straße von Hormus sowie die Entwicklung am Ölmarkt weiterhin zentrale Risikofaktoren für die globalen Finanzmärkte darstellen.
Key Takeaways
US Börse startet vorsichtig positiv:
Der Nasdaq 100 führt die moderate Erholung an, während Investoren wichtige Wirtschaftsdaten analysieren.
Gemischte Konjunkturdaten:
Schwaches BIP trifft auf weiterhin erhöhte Inflation – mögliche Zinssenkungen bleiben Thema.
Unternehmensmeldungen sorgen für Volatilität:
Adobe, PagerDuty und KinderCare geraten unter Druck, während Klarna zulegt.
Ölmarkt und geopolitische Risiken bleiben im Fokus 🛢️
Die Diskussion an der US Börse wird weiterhin stark von der Situation im Persischen Golf geprägt. Neue Informationen zeigen, wie sensibel der Energiemarkt auf politische Entscheidungen reagiert.
Das US-Finanzministerium hat die Durchsetzung bestimmter Sanktionen gegen russische Ölexporte vorübergehend ausgesetzt. Eine temporäre Lizenz erlaubt es Dienstleistern, bereits auf Schiffen geladenes Öl weiterhin zu transportieren und zu handeln.
Parallel dazu sorgten Aussagen des CME-Chefs für Aufsehen. Er warnte, dass mögliche staatliche Versuche, den Ölpreis über Derivatemärkte künstlich zu senken, eine „biblische Katastrophe“ für die Marktstruktur darstellen könnten.
Diese Entwicklungen zeigen, wie stark Energiepolitik und geopolitische Entscheidungen aktuell die US Börse beeinflussen.
US-Konjunkturdaten liefern gemischte Signale
Die neuesten Wirtschaftsdaten aus den USA zeichnen ein gemischtes Bild der Konjunktur.
Inflation (Core PCE)
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Anstieg auf 3,1 % im Jahresvergleich
-
weiterhin deutlich über dem Ziel der Federal Reserve
Gesamtinflation (PCE)
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Rückgang auf 2,8 %
Bruttoinlandsprodukt (BIP)
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Wachstum von nur 0,7 % statt erwarteter 1,4 %
Auftragseingänge langlebiger Güter
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Wachstum bei 0 %
Die Kombination aus schwächerem Wirtschaftswachstum und moderater Inflation weckt bei Investoren Hoffnungen auf mögliche Zinssenkungen durch die Fed, selbst vor dem Hintergrund der geopolitischen Krise.
Technischer Blick: Nasdaq 100 unter Druck
Technisch gesehen bleibt die Situation für den Nasdaq 100 jedoch angespannt. Der Index hat zunehmend Schwierigkeiten, seine vorherigen Aufwärtstrends wieder aufzunehmen.
Der Markt bewegt sich derzeit immer näher an den 200-Tage-EMA, der als entscheidende Unterstützung für den langfristigen Aufwärtstrend gilt.
Ein nachhaltiger Bruch dieser Marke könnte die Stimmung an der US Börse deutlich verschlechtern, während eine Stabilisierung über dieser Linie neue Kaufimpulse auslösen könnte.
Unternehmensmeldungen bewegen die US Börse 🚀
Neben makroökonomischen Themen sorgen auch Unternehmensnachrichten für Bewegung an der Börse USA.
Adobe (ADBE)
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Aktie fällt rund 5 %
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CEO kündigt Rücktritt an, ohne einen Nachfolger zu benennen
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Markt sieht darin ein Zeichen für Schwierigkeiten im KI-Wettbewerb
PagerDuty (PD)
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verliert über 8 %, obwohl der Gewinn pro Aktie über den Erwartungen lag
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schwache Umsatzprognosen belasten die Stimmung
EverCommerce (EVCM)
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fällt über 13 % nach enttäuschenden Quartalszahlen
KinderCare (KLC)
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verliert bis zu 30 % nach deutlicher Senkung der Wachstumsprognosen
Klarna (KLAR)
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Aktie steigt rund 7 %, nachdem der CEO Aktien im Wert von 50 Mio. USD gekauft hat
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Fazit
Die Börse USA zeigt zum Ende der Woche eine vorsichtige Stabilisierung, obwohl geopolitische Risiken und steigende Energiepreise weiterhin belasten. Die neuesten Wirtschaftsdaten liefern gemischte Signale: Während das Wachstum schwächer ausfällt, bleibt die Inflation über dem Ziel der Federal Reserve.
Für die US Börse wird entscheidend sein, ob sich der Konflikt im Persischen Golf beruhigt und ob die US-Notenbank tatsächlich Spielraum für Zinssenkungen sieht. Solange diese Fragen offen bleiben, dürfte die Volatilität an den Märkten hoch bleiben.
Nasdaq 100 Index Chart (D1) Chartanalyse
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 13.03.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
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Nasdaq Prognose & Analyse für Dienstag, den 17.03.26 – Aktuelle Einschätzung
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