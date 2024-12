DAX Gewinner: Mercedes Benz Group - 55 EUR-Marke wieder überwunden

Per Xetra Schluss notierten gestern (09.12.2024) 25 Aktien im Plus, 15 Aktien wurden mit Abschlägen gehandelt.

Die Gewinnerliste führte Mercedes Benz Group an, die sich um 3,60 Prozent verteuerten, BASF gewann 3,03 Prozent, BMW legte um weitere 2,99 Prozent zu.

Der DAX 40 Gewinner am Dienstag 🔴 Mercedes Benz Group

► Mercedes Benz Group WKN: 710000 | ISIN: DE0007100000 | Ticker: MBG

Die Aktie der Mercedes Benz Group (MBG) hat gestern per Xetra Schluss 3,60 Prozent* zugelegt und war damit die Aktie, die das größte Kaufinteresse auf sich gezogen hat.

Chartcheck - Betrachtung im Daily / 4h Chart:

Die Aktie hat im April das Jahreshoch bei 77,33 EUR formatiert. Das Papier hat sich einige Handelstage im Dunstkreis dieser Marke halten können, setzte nachfolgend bis Anfang August zurück. Die kleinere Entlastungsbewegung, die bis Ende August angehalten hat, wurden nachfolgend abverkauft. Mitte September konnte sich die Aktie wieder in Richtung der 60 EUR-Marke schieben, schaffte es aber nicht, diese Marke zu erreichen. Auch der folgende Versuch, der gestartet wurde, hatte keine Substanz. Es ging übergeordnet zunächst seitwärts weiter. Anfang November setzte das Papier weiter zurück. Nachdem das Jahrestief (50,70 EUR) formatiert war konsolidierte das Wertpapier zunächst länger. Erst in den letzten Handelstagen hat sich wieder etwas Kaufinteresse eingestellt. Im Handel gestern konnte die 55 EUR-Marke wieder überwunden werden.

Im Tageschart ist erkennbar, dass die Aktie im Mai im Zuge des Rücksetzers zunächst an die SMA200 (aktuell bei 63,15 EUR) gelaufen ist und sich im Bereich dieser Durchschnittslinie festsetzen konnte. Das Wertpapier hat es aber nicht geschafft, sich wieder zurück über diese Linie zu schieben und darüber zu etablieren. Im Juli ging es im Rahmen der Schwäche weiter abwärts. Die Erholungsbewegungen im August und Ende September liefen jeweils bis in den Bereich der SMA50 (aktuell bei 54,91 EUR). Hier wurde die Aktie in den letzten Handelswochen zweimal abgewiesen. Aktuell notiert die Aktie, im Zuge des Rücksetzers ging es deutlich unter der SMA20 (aktuell bei 52,70 EUR). Es hat einige Handelstage im November gedauert, bis sich das Papier wieder über diese Linie schieben und lösen konnte. Im Rahmen der Aufwärtsbewegung der letzten Handelstage konnte die SMA50 erreicht und überschritten werden.

Wesentlich wird sein, ob der Tagesschluss von gestern heute bestätigt wird. Gelingt dies, so könnte es mit einer weiteren grünen Tageskerze aufwärts gehen. Kann sich die Aktie belastbar von der SMA50 lösen, so besteht die Chance, dass sich die Erholungen in den kommenden Handelstagen weiter fortsetzen könnten.

Geht es heute aber im Zuge von Abgaben wieder unter die SMA50 und wird ein Tagesschluss unter dieser Linie formatiert, so könnten sich die Rücksetzer weiter in Richtung der SMA20 ausdehnen.

Tageschart

übergeordnete Einschätzung Daily - Prognose: bärisch / neutral

Betrachtung im 4h Chart: bullisch

Auch im 4h Chart wurde das Papier SMA200 (aktuell bei 55,40 EUR) im Zuge der letzten Erholungsbewegung im August an der SMA200 abgewiesen. Im September ging es erneut aufwärts, diesmal war aber erneut an der SMA50 (aktuell bei 52,75 EUR) Schluss. Die folgende Bewegung lief im Dunstkreis die SMA20 (aktuell bei 53,30 EUR) / SMA50 aus. Auch der Anlauf an die SMA200 Ende Oktober war nicht erfolgreich. Die Aktie setzte in der Konsequenz deutlich zurück. Erst in der letzten Handelswoche konnte sich die Aktie von der SMA20 / SMA50 lösen und wieder an die SMA200 laufen. Die Relevanz dieser Linie lässt sich aus dem Chart sehr gut herauslesen.

Um Perspektive auf der Oberseite zu haben, muss sich die Aktie, am besten im Handel heute, über die SMA200 schieben und etablieren. Kann sich die Aktie dann auch rasch von dieser Durchschnittslinie lösen, so besteht die Chance, dass sich die Erholung ausweiten könnte. Übergeordnet könnte es in Richtung der 63 EUR-Marke gehen.

Gelingt der Move aber nicht und rutscht die Aktie wieder unter die SMA200, so ist wesentlich, ob sich das Papier im Dunstkreis dieser Linie festsetzen kann. Wird die SMA200 aber wieder aufgegeben, so haben die Rücksetzer, die sich einstellen könnten, die Perspektive bis an die SMA20 zu laufen. Eventuell könnte noch die SMA50 erreicht werden.

4h Chart

übergeordnete Einschätzung 4h Chart - Prognose: neutral

