Die Aktienindizes werden heute höher gehandelt, wobei sich die Gewinne während des US-Kassahandels beschleunigen. Dies ist auf die Veröffentlichung von schwachen Daten aus den Vereinigten Staaten zurückzuführen. Es handelt sich um den Verbrauchervertrauensindex des Conference Board für August und den JOLTS-Bericht über offene Stellen für Juli. Der enorme Rückstand bei den offenen Stellen ist besonders wichtig, da dies einer der Arbeitsmarktindikatoren ist, den die Fed genau beobachtet. Die hawkischen Wetten an den Geldmärkten wurden allmählich reduziert, da die US-Renditen nach der Veröffentlichung der Daten ebenfalls zurückgingen. Dies führte zu einer abwartenden Reaktion an den Aktienmärkten, wobei sich der deutsche DAX und der S&P 500 wichtigen psychologischen Marken näherten. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Livekonto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen DAX / DE30 Die deutschen DAX-Futures (DE30) handeln auf einem 2-Wochen-Hoch, nur knapp unter der 16.000-Punkte-Marke. Der Bereich zwischen 16.000 und 16.050 Punkten könnte einen gewissen Widerstand bieten, zumal er durch den gleitenden 50-Sitzungs-Durchschnitt (grüne Linie) verstärkt wird. Ein wichtiger Widerstand, den es zu beachten gilt, befindet sich jedoch bei 16.300 Punkten und stellt eine letzte Hürde vor den Allzeithochs dar. S&P 500 / US500 Die S&P 500-Futures (US500) testen die Widerstandszone unterhalb der 4.500-Punkte-Marke. Diese Widerstandszone ist nicht nur durch den gleitenden Durchschnitt der 50er-Session und die vorherige Kursreaktion gekennzeichnet, sondern dient auch als Schulterlinie eines potenziellen Kopf-Schulter-Musters. Wird die Widerstandszone nicht durchbrochen und fällt der Kurs anschließend unter die Unterstützung bei 4.370 Punkten (Nackenlinie), könnte dies einen tieferen Rückgang bedeuten. Quellen: xStation5 von XTB NEU: XTB und stock3 in gemeinsamen Webinaren! "Auf den Punkt!" Konkrete Trading-Ideen der Experten

Hier kostenfrei zum Tradingwebinar anmelden

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Risikohinweis



CFDs sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 77% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.