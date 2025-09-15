KEY TAKEAWAYS

Das Wertpapier muss versuchen, sich per Tagesschluss über der SMA20 zu halten. Dazu ist es notwendig, dass der Tagesschluss von Freitag heute nicht bestätigt wird. Sollte dies umgesetzt werden, so könnte es mit einer grünen Tageskerze wieder aufwärts gehen. Um das Tageschart verbindlich bullisch interpretieren zu können, muss sich die Aktie per Tagesschluss über das letzte Hoch etablieren.

► Bayer: ISIN: DE000BAY0017 | WKN: BAY001 | Ticker: BAYN

Am Freitag (12.09.2025) endete der Handel im DAX mit deutlichen Verlusten. Während nur 10 Werte im Plus schließen konnten, standen 30 Aktien auf der Verliererliste. Die Bayer Aktie (BAYN) belegte dabei den letzten Platz im Index und ging mit einem Minus von 2,51 Prozent als größter Dax Verlierer aus dem Handel. Ebenfalls schwächer präsentierten sich Heidelberg Materials (-2,35 %) und die Commerzbank (-1,58 %).

Dax Verlierer: Bayer Aktie im Fokus

Die Bayer Aktie verlor am Freitag am meisten und gilt damit als klarer Dax Verlierer. Im Tageschart zeigt sich, dass der Kursverlauf seit 2024 von seitwärts gerichteten Bewegungen, anschließenden Rücksetzern und mehreren Erholungsphasen geprägt war. Nach dem Jahrestief bei 18,40 EUR im November 2024 konnte sich die Aktie zunächst wieder stabilisieren und bis Mitte 2025 mehrfach über die 25- und 27-EUR-Marke ansteigen. Doch seit Anfang September dominieren wieder Gewinnmitnahmen, was am Freitag im Schlusskurs sichtbar wurde.

Charttechnik Daily: Unterstützungen und Widerstände

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 15.09.2025.

Im Tageschart ist erkennbar, dass die Aktie mehrfach an wichtigen gleitenden Durchschnitten (SMA20, SMA50 und SMA200) reagiert hat. Am Freitag setzte der Kurs direkt auf der SMA20 auf. Sollte sich die Bayer Aktie nicht erneut oberhalb dieser Linie etablieren, drohen Rücksetzer an die SMA50 (27,68 EUR) oder sogar in Richtung des August-Tiefs.

Gelingt jedoch eine Stabilisierung, könnte die Aktie bei einem Anstieg über das letzte Hoch erneut Potenzial bis 31 EUR und darüber hinaus bis zur 36-EUR-Marke entfalten.

4h-Chart: Konsolidierung nach Erholung

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 15.09.2025.

Im 4h-Chart wird sichtbar, dass die Aufwärtsbewegung ab Mitte Mai 2025 bis Ende Juni auslief. Seither konsolidiert die Aktie zwischen SMA20, SMA50 und SMA200. Am Freitag fiel der Kurs wieder unter die SMA20 bis an die SMA50. Sollte diese Marke unterschritten werden, drohen weitere Rücksetzer in Richtung SMA200. Positiv wäre hingegen ein schneller Rebound über 29 EUR, der neue Aufwärtsimpulse freisetzen könnte.

Prognose für die Bayer Aktie

Übergeordnet Daily: bullisch

4h-Chart: neutral

Tagesprognose: aufwärts

Widerstände: 28,19 | 28,23 | 28,24 | 28,46 | 29,75

Unterstützungen: 28,17 | 27,98 | 27,68 | 27,44 | 26,68 | 23,82 | 22,08 | 20,87 | 18,05

👉 Fazit: Die Bayer Aktie war am Freitag der klare Dax Verlierer. Während kurzfristig noch weitere Rücksetzer drohen, könnte sich das Papier bei einer Stabilisierung oberhalb der gleitenden Durchschnitte neue Chancen auf eine Erholung bis 31 EUR und darüber hinaus eröffnen.

