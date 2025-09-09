KEY TAKEAWAYS Das Tageschart ist eingetrübt. Solange die Aktie per Tagesschluss unter der SMA50 (aktuell bei 30,96 EUR) notiert, solange könnte sich die Schwäche weiter fortsetzen. Diese Wahrscheinlichkeit würde steigen, wenn der Tagesschluss von gestern heute bestätigt wird. Anlaufziel könnte das Jahrestief, bzw. darunter der Bereich bei 28,50 EUR sein. ► Deutsche Telekom WKN: 555750 | ISIN: DE0005557508 | Kürzel: DTE DAX Verlierer: Deutsche Telekom Aktie im Fokus Am 08.09.2025 schloss der Handelstag auf Xetra mit 33 Gewinnern und 7 Verlierern. Klarer DAX Verlierer des Tages war die Deutsche Telekom Aktie, die mit einem Abschlag von 3,68 Prozent den größten Tagesverlust verzeichnete. Auf den weiteren Plätzen folgten Daimler Truck Holding (–1,32 %) und Mercedes-Benz Group (–0,89 %). Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und leg los! Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen Deutsche Telekom Aktie: Technische Analyse im Tageschart Quelle: Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 09.09.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Die Deutsche Telekom Aktie hat seit Dezember 2024 mehrfach Rücksetzer und Erholungen gezeigt, bewegte sich übergeordnet jedoch in einer Seitwärtsrange. Der jüngste Handelstag brachte eine deutliche rote Kerze im Chart. Zwar schloss die Aktie nicht auf Tagestief, jedoch scheiterte sie erneut an der 200-Tage-Linie (SMA200, aktuell bei 31,65 EUR). Alle Versuche, diese wichtige Hürde nachhaltig zu überwinden, blieben erfolglos. Am gestrigen Tag kam es schließlich zu einem klaren Bruch unter die SMA20, SMA50 und SMA200. Damit hat sich das Chartbild der Deutsche Telekom Aktie spürbar eingetrübt. Solange die Aktie unter der SMA50 (30,96 EUR) notiert, bleibt die Abwärtswahrscheinlichkeit erhöht.

Ein mögliches Anlaufziel liegt im Bereich des Jahrestiefs bzw. bei 28,50 EUR.

Kurzfristige Erholungen könnten maximal bis an SMA20 (31,17 EUR) oder SMA50 reichen. Erst oberhalb der SMA200 würde sich die Lage wieder aufhellen. 4-Stunden-Chart: Schwäche bestätigt Quelle: Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 09.09.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Auch im 4h-Chart zeigt sich, dass die Deutsche Telekom Aktie mehrfach an der SMA200 (31,04 EUR) gescheitert ist. Der letzte Ausbruchsversuch endete mit einem dynamischen Abverkauf. Das Wertpapier notiert nun klar unterhalb dieser Linie. Kurzfristige Erholungen könnten zurück an die SMA200 führen, dürften dort aber erneut auf Widerstand stoßen.

Wahrscheinlicher ist eine Fortsetzung der Schwäche, solange die Aktie unterhalb der Durchschnittslinien notiert. Prognose für die Deutsche Telekom Aktie Übergeordnete Einschätzung Daily: bärisch

Übergeordnete Einschätzung 4h-Chart: bärisch

Tagesprognose: abwärts Wichtige Widerstände: 30,96 | 31,04 | 31,17 | 31,65 | 32,03 EUR

Wichtige Unterstützungen: 29,97 | 29,18 | 28,53 | 28,16 EUR Damit bleibt die Deutsche Telekom Aktie einer der wichtigsten Titel unter den DAX Verlierern.

