DAX Verlierer E.ON Aktie sackt ab: Chartanalyse & Ausblick

Das Wichtigste in Kürze DAX-Schlusslicht: Die E.ON Aktie

Die Chartbild deutlich eingetrübt: Der Kurs ist im Tageschart unter die wichtigen Durchschnittslinien SMA50 und SMA200 gerutscht

Der Kurs ist im Tageschart unter die wichtigen Durchschnittslinien SMA50 und SMA200 gerutscht Nächste Kursziele im Fokus: Setzt sich der Abwärtstrend fort, drohen Rücksetzer bis 16,99 EUR oder 16,55 EUR

Per Xetra-Schlussnotierung am Freitag (14.08.2026) verzeichnete der deutsche Leitindex ein gemischtes Bild: Während 21 Werte im Plus schlossen, wurden 19 Titel mit Abschlägen gehandelt. Das Ende der Tabelle belegte dabei die E.ON Aktie, die mit einem Verlust von 4,56 Prozent der klarste DAX Verlierer des Tages war. Ebenfalls schwächer tendierten Merck (-1,99 Prozent) und Vonovia (-1,99 Prozent). Die E.ON Aktie (EOAN) verzeichnete mit dem Minus von 4,56 Prozent den größten Tagesverlust im DAX 40. ► E.ON WKN: ENAG99 | ISIN: DE000ENAG999 | Ticker: EOAN 📊 DAX Verlierer: 3 Key Takeaways DAX-Schlusslicht: Die E.ON Aktie erlitt am Freitag mit einem Minus von 4,56 % den größten Tagesverlust im DAX 40.

Die erlitt am Freitag mit einem Minus von 4,56 % den größten Tagesverlust im DAX 40. Chartbild deutlich eingetrübt: Der Kurs ist im Tageschart unter die wichtigen Durchschnittslinien SMA50 und SMA200 gerutscht – das übergeordnete Signal steht auf bärisch .

Der Kurs ist im Tageschart unter die wichtigen Durchschnittslinien SMA50 und SMA200 gerutscht – das übergeordnete Signal steht auf . Nächste Kursziele im Fokus: Setzt sich der Abwärtstrend fort, drohen Rücksetzer bis 16,99 EUR oder 16,55 EUR. Für eine Erholung ist ein nachhaltiger Sprung zurück über die SMA200 erforderlich. Chartcheck: E.ON Aktie im Tageschart Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 17.08.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Aus dem Tageschart lässt sich die bisherige Entwicklung gut nachvollziehen: Bis Dezember verharrte das Papier in einer Seitwärtsrange, die Ende Januar nach oben aufgelöst wurde. In den Folgewochen ging es dynamisch aufwärts bis auf ein Jahreshoch bei 20,38 EUR, wo Anleger jedoch vermehrt Gewinne mitnahmen. Im weiteren Verlauf fand das Wertpapier an der SMA200 (aktuell bei 17,88 EUR) Halt und erholte sich über die SMA20 (aktuell bei 18,94 EUR) sowie die SMA50 (aktuell bei 18,65 EUR). Während die SMA20 der Aktie lange Zeit als zuverlässiger Support diente, bot die SMA50 im April nur bedingten Halt. Rücksetzer führten unter die SMA50/SMA20, wobei Erholungsversuche meist im Bereich der SMA20 endeten. Zuletzt trübte sich das Bild extrem ein: In den letzten drei Handelstagen fiel der Kurs nicht nur unter die SMA50, sondern unterschritt auch die SMA200. Der Wochenschluss lag zwar über dem Tagestief, aber klar unter dieser wichtigen Durchschnittslinie. Bärisches Szenario: Bestätigt sich der Tagesschluss vom Freitag mit einer weiteren roten Tageskerze, droht ein Abverkauf bis an die Marke von 16,99 EUR. Hält diese Unterstützung nicht, liegt das nächste Kursziel auf der Unterseite bei 16,55 EUR.

Bullisches Szenario: Gelingt heute der Sprung zurück über die SMA200 und wird dieser Tagesschluss morgen bestätigt, könnte sich die E.ON Aktie wieder in Richtung der SMA50 erholen. Übergeordnete Einschätzung Daily – Prognose: Bärisch YouTube Trading Videos Chartcheck: E.ON Aktie im 4h-Chart Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 17.08.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Im 4h-Chart zeigt sich die Dynamik der Abwärtsbewegung noch deutlicher. Ausgehend von der SMA50 (aktuell bei 18,90 EUR) fiel der Kurs unter die SMA20 (aktuell bei 18,62 EUR) und durchbrach die SMA200 (aktuell bei 18,56 EUR) ohne nennenswerten Halt. Im Zuge dieses Rutschs wurden die Gaps bei 18,36 EUR sowie bei 17,50 EUR geschlossen. Stabilisiert sich die Aktie im Bereich des Freitagstiefs, ist eine Gegenbewegung bis an die SMA200 denkbar. Fällt der Kurs hingegen weiter, greifen die Unterziele aus der Tagesanalyse. Übergeordnete Einschätzung 4h-Chart – Prognose: Bärisch Tagesprognose: Abwärts Technische Marken: Widerstände & Unterstützungen Widerstände (EUR) Unterstützungen (EUR) 17,55 17,20 17,99 16,96 (GAP) 18,55 16,90 18,56 (SMA200 4h) 16,81 18,62 (SMA20 4h) 15,64 18,65 (SMA50 Daily) 15,00 18,90 (SMA50 4h) 14,96 18,94 (SMA20 Daily) 18,99 19,12 DER DEUTSCHE INDEX Auf steigende oder sinkende Kurse setzen mit CFDs

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Jens Klatt Marktanalyst bei XTB | Berlin Jens Klatt ist seit über 20 Jahren als Analyst und Trader in der Finanzbranche tätig und hat seine Leidenschaft zum Beruf gemacht. Aufgrund seiner Erfahrung ist er ein gern gesehener Interview-Gast im deutschen TV, z.B. bei ARD oder Welt. Zum Experten

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