DAX Verlierer: E.ON Aktie 🔴 Kursentwicklung und Chartanalyse (Top & Flop vom Vortag)

Das Wichtigste in Kürze DAX Verlierer heute: E.ON mit größtem Tagesverlust

Chartcheck Tageschart: Wichtige Unterstützung gebrochen

4h-Chart bestätigt Schwäche – Abwärtstrend dominiert

E.ON Prognose & Analyse: Warum die Aktie heute DAX Verlierer war Der DAX heute zeigte sich am 11.12.2025 insgesamt stabil, doch nicht alle Titel konnten von der positiven Grundstimmung profitieren. Während 23 Aktien zulegten, standen 17 Werte unter Druck. Besonders auffällig war die Schwäche bei E.ON, die mit einem deutlichen Kursverlust den Tag als klarer DAX Verlierer beendete. In dieser Analyse werfen wir einen detaillierten Blick auf die Verliererseite im DAX und beleuchten die charttechnische Lage der E.ON Aktie. ► E.ON WKN: ENAG99 | ISIN: DE000ENAG999 | Ticker: EOAN 🚀 Key Takeaways 🔻 1. DAX Verlierer heute: E.ON mit größtem Tagesverlust Am unteren Ende des DAX rangierte gestern die E.ON Aktie (EOAN): –3,25 % Tagesverlust

Schwächster Wert im DAX

Deutliche Underperformance gegenüber dem Gesamtmarkt Weitere schwache DAX-Werte: Deutsche Börse: –2,10 %

MTU Aero Engines: –1,52 % Damit zeigt sich: Trotz freundlichem Gesamtmarkt blieb der Druck auf einzelne defensive Titel hoch. 📊 2. Chartcheck Tageschart: Wichtige Unterstützung gebrochen Im Tageschart der E.ON Aktie ist eine klare Eintrübung erkennbar: Bodenbildung im Januar, anschließender Aufwärtstrend

Jahreshoch im August bei 16,53 EUR

Seit Herbst zunehmende Gewinnmitnahmen Gestern folgte ein entscheidender technischer Bruch: Lange rote Tageskerze

Fall unter die SMA200 (15,31 EUR)

Tagesschluss unter dieser wichtigen Durchschnittslinie ➡️ Wird dieser Bruch heute bestätigt, könnten folgende Kursziele angesteuert werden: 14,60 / 14,50 EUR

darunter 14,00 EUR Eine kurzfristige Entspannung wäre erst bei einer Rückeroberung von SMA200 und SMA20 möglich – aktuell ein anspruchsvolles Szenario. ⏱️ 3. 4h-Chart bestätigt Schwäche – Abwärtstrend dominiert Auch der 4-Stunden-Chart bestätigt die negative Entwicklung: Mehrfaches Scheitern an der SMA200 (15,79 EUR)

GAP down unter die SMA50 (15,41 EUR)

Etablierung unterhalb dieser Linie Solange die Aktie unter der SMA50 notiert, bleibt das Chartbild klar bärisch.

Ein kurzfristiger Erholungsversuch könnte die Aktie zwar an die SMA50 führen, doch erst ein GAP-Close bei 15,46 EUR würde das Bild leicht entspannen. ➡️ Übergeordnete Einschätzung: Tageschart: neutral / bärisch

4h-Chart: bärisch

Tagesprognose: abwärts E.ON Aktie (EOAN): Tageschart-Analyse & aktuelle Prognose Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 12.12.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. 📌 Fazit: DAX heute stabil – DAX Verlierer E.ON bleibt unter Druck Der DAX heute zeigt insgesamt mehr Gewinner als Verlierer, doch insbesondere E.ON steht als klarer DAX Verlierer im Fokus. Der Bruch der SMA200 und das negative Momentum im 4h-Chart sprechen kurzfristig für weiter anhaltenden Abwärtsdruck. 🟢 Chancen Technische Gegenbewegung bei Nicht-Bestätigung des Vortagesschlusses

Rücklauf an SMA50 möglich

GAP-Close könnte kurzfristig Entspannung bringen 🔴 Risiken Bestätigung des Bruchs unter SMA200

Fortsetzung der Abwärtsbewegung

Kursziele unterhalb von 14,60 EUR möglich Fazit:

Solange sich die E.ON Aktie nicht nachhaltig über zentrale gleitende Durchschnitte zurückarbeiten kann, bleibt sie einer der schwächsten Titel im DAX heute. Auf der Verliererseite ist kurzfristig weiterhin Vorsicht geboten. Chartanalyse 4h-Chart: E.ON weiterhin unter Druck Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 12.12.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

