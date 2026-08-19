Infineon Aktie als DAX Verlierer: Chartanalyse & Ausblick

Zum Xetra-Schluss am 18.08.2026 zeigte sich der deutsche Leitindex gespalten: 22 Gewinnern standen 18 Verlierer gegenüber. Deutlicher Tagesverlierer war die Infineon Aktie, die mit einem kräftigen Kursabschlag die rote Laterne im DAX übernahm.

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📊 DAX Verlierer: 3 Key Takeaways

Tagesverlierer im DAX: Die Infineon Aktie war mit einem Kurssturz von 6,96 % der größte DAX Verlierer des Handelstages und bildet das klare Schlusslicht im Index.

Die war mit einem Kurssturz von der größte des Handelstages und bildet das klare Schlusslicht im Index. Technischer Trend eingetrübt: Das Chartbild hat sich durch den Rutsch unter wichtige gleitende Durchschnitte (SMA20/SMA50) sowie ein erneutes GAP Down deutlich verschlechtert. Der 4h-Chart liefert ein bärisches Signal.

Das Chartbild hat sich durch den Rutsch unter wichtige gleitende Durchschnitte (SMA20/SMA50) sowie ein erneutes GAP Down deutlich verschlechtert. Der 4h-Chart liefert ein bärisches Signal. Kritische Kursmarken: Auf der Unterseite droht bei erneuter Bestätigung des Abwärtstrends ein Rückfall bis zur SMA200 bei 52,03 EUR. Auf der Oberseite gedeckelt durch Widerstände bei 61,28–61,85 EUR (SMA50/20 & GAP).

DAX Tagesrückblick: Infineon Aktie bildet das Schlusslicht

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 19.08.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Mit einem deutlichen Minus von 6,96 Prozent war die Infineon Aktie (IFX) der größte DAX Verlierer des Handelstages. Unter Abgabedruck standen ebenso Siemens Energy (-4,64 Prozent) sowie Heidelberg Materials (-3,28 Prozent).

Der deutliche Kursrückgang bei Infineon wirft die Frage auf, wie es um die technische Verfassung des Halbleiterwertes bestellt ist. Eine detaillierte Chartanalyse des Chip-Herstellers liefert Aufschluss über wichtige Unterstützungs- und Widerstandszonen.

Infineon Aktie im Tageschart: Neutraler Trend mit Abwärtsrisiko

Ein Blick auf die langfristige Entwicklung zeigt: Nach einer ausgeprägten Seitwärtsphase bis Ende 2025 gelang der Infineon Aktie zu Jahresbeginn der Ausbruch nach oben. Getrieben von hohem Anlegerinteresse kletterte das Papier bis auf ein Hoch bei 48,22 EUR.

Anschließende Gewinnmitnahmen drückten den Kurs vorübergehend unter die psychologisch wichtige 40-EUR-Marke. Von dort aus startete eine dynamische Erholung: Mit einem GAP Up überwand die Aktie die 40 EUR und markierte Anfang Juni ein neues Zwischenhoch.

Rücksetzer unter die gleitenden Durchschnitte (SMA)

Die anschließende Korrektur führte den Anteilsschein zurück an die SMA20 (aktuell bei 61,85 EUR). Zwar gelang an dieser Durchschnittslinie zunächst eine Bestätigung des Juni-Hochs, doch hielt der Support nicht nachhaltig. Im Zuge weiterer Verkäufe rutschte der Kurs unter die SMA20 und durchbrach auch die SMA50 (aktuell bei 70,04 EUR) ohne Gegenwehr.

Zuletzt scheiterten Entlastungsbewegungen erneut daran, sich verbindlich über der SMA20 zu etablieren. Ein erneutes GAP Down führte die Aktie wieder unter den Durchschnittsfilter.

Übergeordnete Einschätzung Tageschart — Prognose: Neutral Wird der gestrige Tagesschlusskurs heute durch eine weitere rote Tageskerze bestätigt, droht ein übergeordneter Abverkauf in Richtung der SMA200 (aktuell bei 52,03 EUR). Diese Verfallslinie stellt eine zentrale Schlüsselunterstützung dar. Sollte sich hingegen eine grüne Tageskerze ausbilden, besteht Erholungspotenzial bis zur SMA20 bzw. zum Schließen des offenen GAPs bei 61,73 EUR.

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Infineon Aktie im 4-Stunden-Chart (4h): Eintrübung des Chartbildes

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 19.08.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im 4-Stunden-Chart verlief die Erholungsbewegung ab Mitte April zunächst bilderbuchmäßig: Die Aktie stieg über alle drei maßgeblichen Durchschnittslinien. Rücksetzer wurden kontinuierlich an der SMA20 (aktuell bei 62,32 EUR) und im Juni an der SMA50 (aktuell bei 61,28 EUR) abgefangen.

Mit zunehmendem Abgabedruck brach die Bewegung oberhalb der SMA20 jedoch ein. Der Kurs fiel schlussendlich unter die SMA200 (aktuell bei 71,86 EUR). Der jüngste Erholungsversuch scheiterte an der SMA50, woraufhin der Wert unter diese Linie abrutschte und sich dort festsetzte.

Übergeordnete Einschätzung 4h-Chart — Prognose: Bärisch Solange die Infineon Aktie unterhalb der SMA50 notiert, bleibt das Chartbild eingetrübt. Es muss mit einer Fortsetzung der Schwächewelle in Richtung der 52-EUR-Marke gerechnet werden. Kurze Erholungen haben lediglich Potenzial bis zur SMA50/SMA20 (GAP-Schließung).

Tagesprognose & Wichtige Kursmarken

Tagesprognose: abwärts

Wichtige Widerstände (nach oben)

60,77 EUR – Erste Intraday-Hürde

– Erste Intraday-Hürde 61,28 EUR – SMA50 (4h-Chart)

– SMA50 (4h-Chart) 61,73 EUR – GAP-Kante (Kurslücke)

– GAP-Kante (Kurslücke) 61,85 EUR – SMA20 (Tageschart)

– SMA20 (Tageschart) 62,32 EUR – SMA20 (4h-Chart)

– SMA20 (4h-Chart) 62,46 EUR / 62,60 EUR – Weiterer Widerstandsbereich

– Weiterer Widerstandsbereich 68,41 EUR – Übergeordnetes GAP

– Übergeordnetes GAP 70,04 EUR – SMA50 (Tageschart)

Wichtige Unterstützungen (nach unten)

53,62 EUR – Erste charttechnische Haltemarke

– Erste charttechnische Haltemarke 53,05 EUR – GAP-Unterkante

– GAP-Unterkante 52,03 EUR – SMA200 (Tageschart – Hauptunterstützung)

– SMA200 (Tageschart – Hauptunterstützung) 49,34 EUR – Offenes GAP

– Offenes GAP 46,41 EUR – Tiefer liegendes Support-Niveau

DER DEUTSCHE INDEX