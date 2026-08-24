DAX Verlierer Qiagen Aktie im Chartcheck: Abgabe oder Erholung?

Das Wichtigste in Kürze DAX-Verlierer des Tages: Die Qiagen Aktie

Die Qiagen Aktie Kritische Chartzone

Potenzial & Risiken

Zum Xetra-Schluss am Freitag (21.08.2026) notierten 34 Aktien im Plus, während 6 Titel mit Abschlägen gehandelt wurden. Das Ende der Tabelle belegte die Qiagen Aktie, die mit einem Minus von 1,63 Prozent der Tagesverlierer im Index war. Auch MTU (-1,15 %) und Bayer (-0,84 %) gaben nach. Damit wurde die Qiagen Aktie nach zwei starken Handelstagen an der Spitze der DAX-Gewinner zum größten DAX Verlierer der Sitzung. ► Qiagen WKN: A41HBE | ISIN: NL0015002SN0 | Ticker: QIA 📊 DAX Verlierer: 3 Key Takeaways DAX-Verlierer des Tages: Die Qiagen Aktie bildete am Freitag mit einem Abschlag von 1,63 % das Schlusslicht im DAX, nachdem sie an den beiden Vortagen noch zu den Tagesgewinnern zählte.

Die Qiagen Aktie bildete am Freitag mit einem Abschlag von 1,63 % das Schlusslicht im DAX, nachdem sie an den beiden Vortagen noch zu den Tagesgewinnern zählte. Kritische Chartzone: Im Tageschart schloss der Kurs trotz roter Tageskerze knapp über der SMA20 (36,95 EUR) und der SMA200 (36,73 EUR) – diese Zone dient aktuell als zentrale Entscheidungslinie.

Im Tageschart schloss der Kurs trotz roter Tageskerze knapp über der SMA20 (36,95 EUR) und der SMA200 (36,73 EUR) – diese Zone dient aktuell als zentrale Entscheidungslinie. Potenzial & Risiken: Ein Schließen des oberen GAPs bei 38,99 EUR würde den Weg Richtung 42,00 EUR ebnen (Prognose: bullisch); rutscht der Kurs hingegen unter die Unterstützungslinien, droht ein Abbruch Richtung SMA50 (35,51 EUR). Chartcheck: Betrachtung im Tageschart Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 24.08.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Nach einer seitlichen Range bis Mitte Januar brach die Qiagen Aktie dynamisch nach oben aus und markierte ein Jahreshoch bei 57,77 EUR. Die darauf folgenden Gewinnmitnahmen drückten den Kurs bis Mitte Mai auf einen Boden im Bereich der 32,00-EUR-Marke. Von dort aus setzte eine Erholung ein: SMA20 & SMA50: Die Aktie stieg über die SMA20 (aktuell bei 36,95 EUR) und schob sich bis zur SMA50 (aktuell bei 35,51 EUR). Erst Mitte Juni gelang der nachhaltige Befreiungsschlag Richtung SMA200 (aktuell bei 36,73 EUR).

Die Aktie stieg über die SMA20 (aktuell bei 36,95 EUR) und schob sich bis zur SMA50 (aktuell bei 35,51 EUR). Erst Mitte Juni gelang der nachhaltige Befreiungsschlag Richtung SMA200 (aktuell bei 36,73 EUR). Aktuelle Lage: Die SMA200 diente über Wochen als harter Widerstand. Am Freitag ging es mit einer roten Tageskerze abwärts, wodurch das offene GAP vom Vortag geschlossen wurde. Der Tagesschluss hielt sich jedoch über der SMA20. Szenarien im Tageschart: Bullisch: Eine grüne Tageskerze könnte den Kurs weiter an das offene GAP bei 38,99 EUR führen. Ein bestätigter Tagesschluss darüber hellt das Chartbild auf und eröffnet Kurspotenzial bis in den Bereich der 42,00-EUR-Marke.

Eine grüne Tageskerze könnte den Kurs weiter an das offene GAP bei 38,99 EUR führen. Ein bestätigter Tagesschluss darüber hellt das Chartbild auf und eröffnet Kurspotenzial bis in den Bereich der 42,00-EUR-Marke. Bärisch: Ein Rutsch unter die Kombination aus SMA20 und SMA200 erhöht die Wahrscheinlichkeit für einen Rücksetzer in Richtung der SMA50. Übergeordnete Einschätzung Tageschart: Neutral / Bullisch YouTube Trading Videos Chartcheck: Betrachtung im 4-Stunden-Chart Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 24.08.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Im 4h-Chart stützte sich die Qiagen Aktie in den letzten Handelswochen an der SMA50 (aktuell bei 36,99 EUR) sowie der SMA20 (aktuell bei 34,39 EUR) ab. Zum Wochenschluss setzte der Wert jedoch wieder knapp an die SMA20 zurück. Support halten: Kann die SMA20 verteidigt werden, ist ein erneuter Anlauf nach oben möglich. Ein nachhaltiges Signal entsteht bei Etablierung über dem GAP bei 38,99 EUR.

Kann die SMA20 verteidigt werden, ist ein erneuter Anlauf nach oben möglich. Ein nachhaltiges Signal entsteht bei Etablierung über dem GAP bei 38,99 EUR. Rücksetzer: Hält die SMA20 nicht, bietet die SMA50 die nächste Auffanglinie. Deutlich darunter sollte der Kurs nicht fallen, um die bullische Struktur nicht zu gefährden. Übergeordnete Einschätzung 4h-Chart: Bullisch Tagesprognose: Aufwärts Wichtige Chartmarken Widerstände: 37,99 EUR

38,99 EUR (GAP)

40,82 EUR (GAP)

42,06 EUR

43,34 EUR (GAP)

43,53 EUR

46,57 EUR (GAP) Unterstützungen: 37,46 EUR

37,40 EUR

36,99 EUR (SMA50 4h)

36,95 EUR (SMA20 Daily)

36,84 EUR

36,73 EUR (SMA200 Daily)

35,51 EUR (SMA50 Daily)

34,39 EUR (SMA20 4h)

34,51 EUR DER DEUTSCHE INDEX Auf steigende oder sinkende Kurse setzen mit CFDs

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Jens Klatt Marktanalyst bei XTB | Berlin Jens Klatt ist seit über 20 Jahren als Analyst und Trader in der Finanzbranche tätig und hat seine Leidenschaft zum Beruf gemacht. Aufgrund seiner Erfahrung ist er ein gern gesehener Interview-Gast im deutschen TV, z.B. bei ARD oder Welt. Zum Experten

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