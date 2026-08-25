Qiagen Aktie im Fokus: Schlusslicht unter den DAX Verlierern

Das Wichtigste in Kürze Qiagen führt Verluste an

Kritische Unterstützung erreicht

Eingetrübtes Kurzfristbild

Per Xetra-Schluss notierten am Montag (24.08.2026) 30 Aktien im Plus, während 10 Werte mit Abschlägen gehandelt wurden. Das Ende der Tabelle belegte die Qiagen Aktie, die mit einem Minus von 3,61 Prozent der größte DAX Verlierer des Tages war. Auch Infineon (-3,03 Prozent) und Siemens Energy (-2,79 Prozent) gaben nach. Bereits am Freitag der Vorwoche führte die Qiagen Aktie die Liste der DAX Tagesverlierer an und bestätigte den Abwärtstrend zu Wochenbeginn. ► Qiagen WKN: A41HBE | ISIN: NL0015002SN0 | Ticker: QIA 📊 DAX Verlierer: 3 Key Takeaways Qiagen führt Verluste an: Die Qiagen Aktie verlor am Montag 3,61 % und war damit das Schlusslicht unter den DAX Verlierern – nachdem sie bereits am vorangegangenen Freitag die Tagesverlierer-Liste anführte.

Die verlor am Montag 3,61 % und war damit das Schlusslicht unter den – nachdem sie bereits am vorangegangenen Freitag die Tagesverlierer-Liste anführte. Kritische Unterstützung erreicht: Im Tageschart setzte der Kurs direkt auf den wichtigen gleitenden Durchschnitten (SMA20 bei 36,96 EUR und SMA200 bei 36,72 EUR) auf. Fällt der Kurs weiter, droht ein Abrutschen bis zur SMA50 bei 35,61 EUR.

Im Tageschart setzte der Kurs direkt auf den wichtigen gleitenden Durchschnitten (SMA20 bei 36,96 EUR und SMA200 bei 36,72 EUR) auf. Fällt der Kurs weiter, droht ein Abrutschen bis zur SMA50 bei 35,61 EUR. Eingetrübtes Kurzfristbild: Im 4-Stunden-Chart wurden die Support-Linien (SMA20 und SMA50) nach unten durchbrochen. Für eine bullische Wende muss sich die Aktie zügig wieder über die Marke von ca. 37,50 EUR zurückkämpfen. Chartcheck: Betrachtung im Tageschart (Daily) Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 25.08.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Die Qiagen Aktie bewegte sich bis Mitte Januar in einer seitlichen Range. Diese Konsolidierungsbox wurde zunächst durch eine dynamische Aufwärtsbewegung nach oben aufgelöst. Anleger nutzten das erreichte Jahreshoch bei 57,77 EUR jedoch direkt für Gewinne. Im Anschluss kannten die Notierungen über Monate hinweg nur eine Richtung: abwärts. Erst Mitte Mai fand das Papier im Bereich der 32,00-EUR-Marke einen Boden und startete eine Erholungsbewegung. SMA20 & SMA50: Nach dem Ausbruch über die SMA20 (aktuell bei 36,96 EUR) schob sich der Kurs bis an die SMA50 (aktuell bei 35,61 EUR). Erst Mitte Juni gelang der nachhaltige Anstieg über diese Linie in Richtung SMA200.

Nach dem Ausbruch über die SMA20 (aktuell bei 36,96 EUR) schob sich der Kurs bis an die SMA50 (aktuell bei 35,61 EUR). Erst Mitte Juni gelang der nachhaltige Anstieg über diese Linie in Richtung SMA200. SMA200 als Widerstand: Die SMA200 (aktuell bei 36,72 EUR) erwies sich über mehrere Wochen als harter Widerstand. Zwar konnte die Qiagen Aktie zeitweise über die Linie steigen, sich jedoch nicht dauerhaft nach oben absetzen.

Die SMA200 (aktuell bei 36,72 EUR) erwies sich über mehrere Wochen als harter Widerstand. Zwar konnte die Qiagen Aktie zeitweise über die Linie steigen, sich jedoch nicht dauerhaft nach oben absetzen. Aktuelle Kerzenformation: Am Freitag der Vorwoche ging es mit einer roten Tageskerze abwärts, wodurch das offene Gap vom Vortag geschlossen wurde. Dieser Tagesschluss wurde am Montag durch eine weitere rote Tageskerze bestätigt. Der Kurs setzte direkt auf die SMA200 / SMA20 zurück. Szenarien: Bärisch: Setzt sich der Verkaufsdruck mit einer weiteren roten Tageskerze fort, drohen Abgaben bis in den Bereich der SMA50 (35,61 EUR). Ein Tagesschluss oberhalb dieser Marke ist für die Bullen essenziell.

Setzt sich der Verkaufsdruck mit einer weiteren roten Tageskerze fort, drohen Abgaben bis in den Bereich der SMA50 (35,61 EUR). Ein Tagesschluss oberhalb dieser Marke ist für die Bullen essenziell. Bullisch: Wird der gestrige Tagesschluss nicht bestätigt, ist eine Erholung nach oben möglich. Ein nachhaltig positives Signal entsteht jedoch erst bei einem bestätigten Tagesschluss über 40,32 EUR.

Wird der gestrige Tagesschluss nicht bestätigt, ist eine Erholung nach oben möglich. Ein nachhaltig positives Signal entsteht jedoch erst bei einem bestätigten Tagesschluss über 40,32 EUR. Übergeordnete Einschätzung Daily: Neutral / Bullisch YouTube Trading Videos Chartcheck: Betrachtung im 4-Stunden-Chart (4h) Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 25.08.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Im 4-Stunden-Chart zeigt sich, dass sich die Aktie in den vergangenen Wochen an der SMA50 (aktuell bei 37,10 EUR) und der SMA20 (aktuell bei 37,47 EUR) nach oben arbeiten konnte. Rücksetzer wurden in diesem Bereich regelmäßig abgefangen. Zuletzt hat sich das Chartbild jedoch spürbar eingetrübt: Der Wert fiel am Montag unter die SMA20 und gab auch die SMA50 als Unterstützung auf. Der Tagesschluss wurde unterhalb der SMA50 formatiert. Szenarien: Erholung: Die Qiagen Aktie muss versuchen, sich rasch wieder über die beiden Durchschnittslinien bei 37,10 EUR und 37,47 EUR zu schieben.

Die Qiagen Aktie muss versuchen, sich rasch wieder über die beiden Durchschnittslinien bei 37,10 EUR und 37,47 EUR zu schieben. Weiterer Rücksetzer: Hält die Schwäche an, drohen Rücksetzer bis 35,53 EUR oder 34,51 EUR. In diesem Bereich bieten sich Chancen auf eine erneute Stabilisierung.

Hält die Schwäche an, drohen Rücksetzer bis 35,53 EUR oder 34,51 EUR. In diesem Bereich bieten sich Chancen auf eine erneute Stabilisierung. Übergeordnete Einschätzung 4h-Chart: Bullisch / Neutral

Bullisch / Neutral Tagesprognose: Aufwärts Wichtige Marken im Überblick Widerstände (EUR) Unterstützungen (EUR) 36,72 35,61 36,94 35,51 36,96 34,51 37,10 32,89 37,47 31,81 37,84 31,00 (GAP) 38,99 (GAP) 40,82 (GAP) 42,06 43,34 (GAP) 43,53 46,57 (GAP) DER DEUTSCHE INDEX Auf steigende oder sinkende Kurse setzen mit CFDs

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Jens Klatt Marktanalyst bei XTB | Berlin Jens Klatt ist seit über 20 Jahren als Analyst und Trader in der Finanzbranche tätig und hat seine Leidenschaft zum Beruf gemacht. Aufgrund seiner Erfahrung ist er ein gern gesehener Interview-Gast im deutschen TV, z.B. bei ARD oder Welt. Zum Experten

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