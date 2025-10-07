DAX Verlierer: Rheinmetall Aktie 🔴 Kursentwicklung und Chartanalyse (Top & Flop vom Vortag)

Das Wichtigste in Kürze Schwache Tagesperformance – Aktie unter Druck

Charttechnische Lage: Zwischen Konsolidierung und Trendfortsetzung

Langfristiger Trend bleibt intakt

Einleitung Die Rheinmetall Aktie war am Montag der größte Verlierer im DAX. Nach einer starken Aufwärtsbewegung und neuen Jahreshochs kam es zuletzt zu deutlichen Gewinnmitnahmen. Anleger fragen sich nun: Ist der Rücksetzer eine Kaufchance für die Rheinmetall Aktie, oder droht eine weitere Korrektur? ► Rheinmetall ISIN: DE0007030009 | WKN: 703000 | Ticker: RHM.DE ✅ Drei Key Takeaways 📉 Schwache Tagesperformance – Aktie unter Druck Schlusskurs am Montag: –2,33 % auf Xetra.

Nach einem neuen Jahreshoch bei 2.002 EUR folgte eine Korrektur.

Aktie fiel unter die SMA20 (aktuell bei 1.920 EUR) – kurzfristig ein technisches Warnsignal. ⚙️ Charttechnische Lage: Zwischen Konsolidierung und Trendfortsetzung Die Rheinmetall Aktie befindet sich seit Ende August in einem Aufwärtstrend .

Wird die Marke von 1.920 EUR zurückerobert, könnte der Kurs wieder in Richtung 2.125 EUR und langfristig bis 2.345 EUR steigen.

Bleibt der Schlusskurs jedoch unter der SMA20, droht ein Rücksetzer bis zur SMA50 bei 1.771 EUR. 💡 Langfristiger Trend bleibt intakt Fundamentale Lage bleibt stark dank anhaltend hoher Rüstungsnachfrage in Europa.

Rücksetzer könnten für langfristig orientierte Anleger eine Chance sein.

📊 Technische Übersicht zur Rheinmetall Aktie Kennzahl Wert / Bedeutung Schlusskurs 2,33 % Minus am Montag SMA20 1.920,12 EUR SMA50 1.771,23 EUR Allzeithoch 2.002 EUR Widerstand 2.125 / 2.345 EUR Unterstützung 1.771 / 1.700 EUR Rheinmetall Aktie Chartanalyse – Daily: Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 07.10.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. 🧠 Fazit: Rheinmetall Aktie – Aktie kaufen oder abwarten? Die Rheinmetall Aktie zeigt kurzfristige Schwäche, bleibt aber strukturell stark. Ein nachhaltiger Ausbruch über die 1.920 EUR-Marke könnte neue Käufer anlocken und den Weg zum Allzeithoch ebnen. Wer langfristig denkt, sieht im aktuellen Rücksetzer eine Gelegenheit, schrittweise in die Aktie einzusteigen. Kurzfristig orientierte Trader sollten jedoch eine Bestätigung des Trendwechsels abwarten, bevor sie Aktien kaufen. Rheinmetall Aktie Chartanalyse – 4-Stunden: Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 07.10.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

