KEY TAKEAWAYS Mit dem Move unter die SMA50 hat sich das Tageschart eingetrübt. Sollte der Tagesschluss von gestern heute bestätigt werden, so könnte es mit einer weiteren roten Tageskerze weiter abwärts in Richtung der SMA200 gehen. ► RWE WKN: 703712 | ISIN: DE0007037129 | Ticker: RWE RWE Aktie: Größter DAX Verlierer am 14.08.2025 Am Donnerstag, den 14. August 2025, schloss der Xetra-Handel mit 28 DAX-Aktien im Plus und 12 im Minus. Größter DAX Verlierer war die RWE Aktie, die mit einem Abschlag von 3,00 % den letzten Platz belegte. Brenntag verlor 1,84 %, Siemens Energy 1,66 %. Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und leg los! Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen Die RWE Aktie verzeichnete damit den stärksten Tagesverlust im DAX. Chartanalyse RWE Aktie – Tageschart Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 15.08.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Zu Jahresbeginn bildete die Aktie einen Boden, der ab Mitte Februar in eine Aufwärtsbewegung mündete. Im März wurde die 32-EUR-Marke überschritten, gefolgt von einem neuen Hoch bei 34,66 EUR im April. Nach einem kurzen Rücksetzer erreichte die Aktie im Juli ein neues Jahreshoch bei 37,78 EUR. In den letzten Handelstagen verstärkte sich jedoch der Abgabedruck. Am 14.08. kam es zu einem Gap Down, wobei Teile der Verluste im Tagesverlauf wieder aufgeholt wurden. SMA200 (32,25 EUR) war im Vorjahr ein starker Widerstand und fungierte nach dem Ausbruch als wichtiger Support.

SMA20 (36,17 EUR) und SMA50 (35,80 EUR) wurden in den letzten Tagen nach unten durchbrochen.

Das Chartbild hat sich dadurch eingetrübt. Ein bestätigter Schlusskurs unter der SMA50 könnte den Weg in Richtung SMA200 ebnen.

Aufwärtschancen: Schließen der offenen Gaps bei 35,42 EUR und 36,00 EUR. Prognose Tageschart: neutral Chartanalyse RWE Aktie – 4-Stunden-Chart Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 15.08.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Die SMA200 (35,04 EUR) diente im Mai mehrfach als Unterstützung, wurde zuletzt aber klar unterschritten. Auch die SMA20 (35,64 EUR) und SMA50 (36,00 EUR) konnten nicht mehr gehalten werden. Unterhalb der SMA200 bleibt das Chartbild bärisch .

Potenzielles Abwärtsziel: 32,50–32,30 EUR.

Kurzfristige Erholung könnte einen Test der SMA200 auslösen.

Kursmuster an dieser Marke sind entscheidend für die weitere Entwicklung. Prognose 4h-Chart: bärisch

Tagesprognose: aufwärts Wichtige Marken RWE Aktie Widerstände: 35,00 – 35,04 – 35,42 – 35,47 – 35,64 – 35,80 – 36,00 – 36,17 – 36,19

Am 14.08.2025 war die RWE Aktie der größte DAX Verlierer. Charttechnisch befindet sich der Wert aktuell in einer Korrekturphase mit wichtigen Unterstützungen im Bereich um die SMA200. Ein nachhaltiger Anstieg über die SMA50 könnte das kurzfristige Bild wieder aufhellen.

