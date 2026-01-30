DAX Verlierer: SAP Aktie 🔴 Kursentwicklung und Chartanalyse (Top & Flop vom Vortag)

- SAP war DAX-Verlierer Nr. 1
- Chartbild angeschlagen
- Weitere Risiken möglich
Die SAP Aktie stand zuletzt massiv unter Druck und war im DAX der klare Tagesverlierer. Während viele Werte im Leitindex zulegen konnten, rutschte SAP deutlich ab und sorgte damit für Aufmerksamkeit bei Anlegern und Tradern. Der starke Abschlag ist nicht nur fundamental relevant, sondern hat auch charttechnisch deutliche Spuren hinterlassen.
Damit stellt sich die entscheidende Frage: Handelt es sich bei der SAP Aktie um eine kurzfristige Übertreibung – oder droht nach dem Kurssturz weiterer Abwärtsdruck?
► SAP WKN: 716460 | ISIN: DE0007164600 | Ticker: SAP.DE
🔑 Drei Key Takeaways zur SAP Aktie als DAX Verlierer
-
SAP war DAX-Verlierer Nr. 1: Die Aktie verlor per Xetra-Schluss starke 16,16 %.
-
Chartbild angeschlagen: Ein Gap Down verstärkt die negative Dynamik im Tageschart.
-
Weitere Risiken möglich: Unterhalb der SMA20 bleibt die Gefahr weiterer Abgaben erhöht.
📊 Überblick: SAP Aktie mit dem größten Tagesverlust im DAX
Per Xetra-Schluss am 29.01.2026 notierten zwar 24 DAX-Aktien im Plus, doch SAP bildete das Schlusslicht der Tabelle. Die SAP Aktie verlor dabei 16,16 % und war damit der deutlichste DAX Verlierer des Tages.
Auch andere Werte wie Infineon und Scout24 gaben nach – allerdings deutlich weniger stark. Der Kursrutsch bei SAP sticht damit klar heraus und zeigt, wie schnell sich die Stimmung bei großen Tech- und Softwarewerten drehen kann.
🧭 Chartcheck Daily: Gap Down verschärft das negative Bild
Im Tageschart wird deutlich, dass die SAP Aktie nach einer Erholung im vergangenen Jahr erneut unter Druck geraten ist. Nach dem Erreichen der Zone um 270 EUR setzten Gewinnmitnahmen ein, die eine längere Schwächephase auslösten.
Zwar konnte Ende November eine Bodenbildung gelingen, doch die anschließende Erholung blieb begrenzt. Die Aktie schaffte es zwar kurzzeitig über die SMA50 (204,98 EUR), drehte aber erneut nach unten.
Besonders kritisch: Die Abwärtsbewegung wurde mit einem GAP down fortgesetzt – ein klassisches Signal für Momentum auf der Verkäuferseite.
📌 Wichtig für Anleger:
Solange die SAP Aktie unter der SMA20 notiert, bleibt das Tageschart klar angeschlagen.
Chartcheck SAP Aktie – Tageschart
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 30.01.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
⛔ Mögliche Unterstützungen: Wo die SAP Aktie Halt finden könnte
Sollte sich die Schwäche weiter ausdehnen, nennt die Analyse folgende potenzielle Anlaufziele auf der Unterseite:
-
150,18 EUR (GAP-Zone)
-
anschließend der Bereich um 134 EUR
Diese Marken könnten für Trader und Investoren wichtige Unterstützungen darstellen – insbesondere, wenn der Markt versucht, eine Stabilisierung auszubilden.
🔄 4h-Chart: Erholungen bleiben anfällig
Auch im 4h-Chart ist das Bild bärisch. Zwar konnte sich die SAP Aktie zeitweise über SMA20 und SMA50 bewegen, doch es fehlte die Kraft für einen stabilen Ausbruch. Spätestens im Bereich der SMA200 (210,40 EUR) wurde die Aktie erneut nach unten abgewiesen.
Der jüngste Rücksetzer führte schließlich dynamisch unter die SMA20 – ein weiteres Signal, dass Erholungen aktuell eher als Verkaufsgelegenheiten interpretiert werden.
YouTube Trading Videos
🧠 Fazit: SAP Aktie als DAX Verlierer – Vorsicht bleibt angesagt
Die SAP Aktie war mit einem Tagesverlust von 16,16 % der klare DAX Verlierer und hat charttechnisch ein deutlich negatives Signal gesendet. Das Gap Down und die schwache Struktur im Tages- und 4h-Chart sprechen kurzfristig für erhöhten Abwärtsdruck.
👉 Für Anleger gilt: Erst wenn sich die Aktie stabilisiert und wichtige Widerstände zurückerobert, könnte sich das Bild wieder verbessern. Bis dahin bleibt Risikomanagement entscheidend.
Chartcheck SAP Aktie – 4-Stunden-Chart
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 30.01.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
