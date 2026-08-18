Zalando Aktie bricht ein: Größter DAX Verlierer unter SMA200 (Chartanalyse)

Das Wichtigste in Kürze Tagesverlierer im DAX: Die Zalando-Aktie

Die Zalando-Aktie Technischer Trendbruch in der Chartanalyse

Abwärtsrisiko & Kursziele

Per Xetra-Schlussnotierung notierten am Montag (17.08.2026) lediglich 13 DAX-Werte im Plus, während 27 Aktien mit teils deutlichen Abschlägen gehandelt wurden. Das Ende der Kurstabelle belegte dabei die Zalando Aktie, die mit einem kräftigen Minus von 4,12 Prozent aus dem Handel ging. Auch andere Werte gerieten unter Druck: adidas gab um 2,71 Prozent nach, Beiersdorf verbilligte sich um 2,34 Prozent. ► Zalando ISIN: DE000ZAL1111 | WKN: ZAL111 | Ticker: ZAL 📊 DAX Verlierer: 3 Key Takeaways Tagesverlierer im DAX: Die Zalando-Aktie bildet mit einem deutlichen Minus von -4,12 % das Schlusslicht im deutschen Leitindex und führt die Verliererliste an.

Die Zalando-Aktie bildet mit einem deutlichen Minus von das Schlusslicht im deutschen Leitindex und führt die Verliererliste an. Technischer Trendbruch (Chartanalyse): Der Tagesschlusskurs ist im Tageschart unter die wichtige 200-Tage-Linie (SMA200 bei 23,42 EUR) gerutscht und hat das übergeordnete Bild damit spürbar von neutral auf bärisch eingetrübt.

Der Tagesschlusskurs ist im Tageschart unter die wichtige gerutscht und hat das übergeordnete Bild damit spürbar von neutral auf bärisch eingetrübt. Abwärtsrisiko & Kursziele: Bestätigt sich der Abwärtstrend, droht ein Absacken bis zum offenen Gap bei 20,67 EUR (und darunter auf bis zu 18,93 EUR); Erholungen treffen bereits im Bereich der SMA200 auf massiven Widerstand. DAX Verlierer des Tages: Zalando mit größtem Tagesverlust Mit dem Kursverlust von 4,12 Prozent war das Papier von Zalando (ZAL) der unangefochtene Hauptverlierer im deutschen Leitindex. Damit setzt sich die Abwärtsdynamik der letzten Handelstage weiter fort. Chartcheck: Zalando Aktie im Tageschart (Daily) Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 18.08.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Im Tageschart lässt sich die Entwicklung der letzten Monate klar nachvollziehen: Mitte Januar markierte die Zalando Aktie ihr Jahreshoch bei 26,79 EUR. Viele Anleger nutzten dieses Niveau für Verkäufe. Das darauffolgende Tief Anfang März brachte zwar wieder Käufer in den Markt, doch der Erholungsbewegung fehlte es an Substanz – bereits an der Marke von 24,00 EUR setzten erneute Gewinnmitnahmen ein. Nach einem zwischenzeitlichen Jahrestief Mitte Mai setzte die Aktie zu einer dynamischen Erholung an. Dabei gelang es dem Papier, über die wichtig SMA200 (aktuell bei 23,42 EUR) zu steigen und sich dort zu etablieren. Rücksetzer fing sich der Kurs in der Folge immer wieder an der SMA20 (aktuell bei 26,54 EUR) ab. Technisches Eintrüben durch GAP Down und Rutsch unter SMA200 Das erneute Jahreshoch Ende Juli nutzten Investoren jedoch erneut zum Ausstieg. Im Chart zeichnet sich seither ein ausgeprägtes GAP down ab: In den letzten zehn Handelstagen bildete das Papier lediglich zwei grüne Tageskerzen aus. Gestern setzte sich diese Schwäche dramatisch fort. Durch die jüngste Abwärtsbewegung hat sich das Tageschartbild deutlich eingetrübt: Die Zalando Aktie ist unter die kaufmännisch und psychologisch wichtige SMA200 gefallen. Der Xetra-Schlusskurs wurde direkt unter dieser Durchschnittslinie und im Bereich des Tagestiefs formatiert. Mögliche Szenarien für die Zalando Aktie: Bärisches Szenario (Fortsetzung der Schwäche): Wird der gestrige Tagesschlusskurs heute im Handel bestätigt, drohen weitere Abschläge. Das erste denkbare Anlaufziel auf der Unterseite ist das offene GAP bei 20,67 EUR . Sollte das GAP geschlossen werden und hier keine Stabilisierung gelingen, droht ein Durchreichen bis in den Bereich von 18,93 EUR .

Bullisches Szenario (Erholungsversuch): Gelingt heute die Ausbildung einer grünen Tageskerze, könnte die Aktie kurzfristig wieder an die SMA200 (23,42 EUR) heranlaufen. Sollte dieser Bereich erreicht werden, muss engmaschig beobachtet werden, ob die Aktie genug Schwung mitbringt, um sich wieder nachhaltig über die SMA200 zu schieben. Übergeordnete Einschätzung Daily / Prognose: Neutral / Bärisch YouTube Trading Videos Chartcheck: Betrachtung im 4-Stunden-Chart (4h) Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 18.08.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Im 4h-Chart gelang der Aktie im Mai der Ausbruch über die SMA200 (aktuell bei 25,15 EUR), was den Grundstein für den darauffolgenden Anstieg legte. Schwächephasen wurden über Wochen hinweg verlässliche an der SMA20 (aktuell bei 25,15 EUR) bzw. der SMA50 (aktuell bei 26,23 EUR) aufgefangen. Inzwischen wurden beide Durchschnittslinien nach unten aufgegeben. Auch die wichtige Haltezone der SMA200 im 4h-Chart hielt dem Verkaufsdruck nicht stand. Das Papier verlor in den vergangenen Handelstagen extrem an Substanz. Das Chartbild auf dieser Zeitebene ist eindeutig bärisch zu interpretieren. Solange die Zalando Aktie unterhalb der SMA20 notiert, bleibt das Risiko weiterer Kursverluste hoch. Übergeordnete Einschätzung 4h-Chart / Prognose: Bärisch Tagesprognose: Abwärts Wichtige Pivot-Punkte & Kursmarken Widerstände (Oberseite) 23,42 EUR (SMA200 Daily)

(SMA200 Daily) 23,47 EUR

24,01 EUR / 24,06 EUR

/ 25,15 EUR (SMA200 4h)

(SMA200 4h) 26,21 EUR / 26,23 EUR (SMA50 4h)

/ (SMA50 4h) 26,54 EUR (SMA20 Daily)

(SMA20 Daily) 26,66 EUR

29,05 EUR (Oberes GAP) Unterstützungen (Unterseite) 22,11 EUR

21,99 EUR

20,67 EUR (Unteres GAP / Hauptziel)

(Unteres GAP / Hauptziel) 18,93 EUR

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Jens Klatt Marktanalyst bei XTB | Berlin Jens Klatt ist seit über 20 Jahren als Analyst und Trader in der Finanzbranche tätig und hat seine Leidenschaft zum Beruf gemacht. Aufgrund seiner Erfahrung ist er ein gern gesehener Interview-Gast im deutschen TV, z.B. bei ARD oder Welt. Zum Experten

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