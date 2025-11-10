Zalando Prognose: DAX Verlierer mit 8,09 % Kursrückgang – Technische Analyse & Ausblick

Die Zalando Aktie formatierte das Jahreshoch Mitte Februar bei 39,98 EUR. Dieses Hoch wurde nachfolgend abverkauft. Es gelang dem Wertpapier sich im Bereich der 30 EUR zu stabilisieren und nachfolgend moderat zu erholen. Anfang April ging es im Rahmen eines dynamischen Rücksetzers noch einmal unter die 30 EUR-Marke; das Papier konnte sich direkt wieder erholen, die Verluste ausgleichen und im Nachgang dessen wieder über die 36 EUR-Marke laufen. Die folgenden Handelswochen waren aber von Schwäche geprägt.

► Zalando ISIN: DE000ZAL1111 | WKN: ZAL111 | Ticker: ZAL

✅ Drei Key Takeaways

Zalando als klarer DAX Verlierer:

Mit einem Kursrückgang von 8,09 % war die Zalando Aktie am Freitag der größte DAX Verlierer . Der Abwärtstrend bleibt vorerst intakt.

Technische Lage weiterhin bärisch:

Die Zalando Prognose zeigt im Tages- und 4h-Chart ein klar bärisches Bild. Solange der Kurs unter SMA20 (25,35 EUR) und SMA50 (25,73 EUR) notiert, drohen weitere Verluste.

Mögliche Kursziele auf der Unterseite:

Kurzfristig liegen die nächsten Unterstützungen bei 20,95 EUR und 19,48 EUR. Erst ein Ausbruch über die SMA50 könnte eine Trendwende einleiten.

Am Freitag, dem 07. November 2025, schloss der DAX mit gemischter Tendenz: 15 Aktien legten zu, während 25 Titel Verluste verzeichneten. Zalando (ZAL) gehörte mit einem Minus von 8,09 Prozent zu den größten DAX Verlierern. Dahinter folgten Scout24 (-4,24 %) und Infineon (-3,25 %).

DAX 40 Verlierer: Zalando Aktie mit deutlichem Rückschlag

Die Zalando Aktie verlor am Freitag deutlich und belegte den letzten Platz im DAX-Ranking. Damit rückt die Zalando Prognose erneut in den Fokus der Anleger: Nach einem starken Jahresbeginn trübt sich das technische Bild zunehmend ein.

Chartanalyse & Technische Einschätzung

Tageschart – Entwicklung und aktuelle Prognose

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 10.11.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Das Papier erreichte im Februar das Jahreshoch bei 39,98 EUR, bevor ein deutlicher Abverkauf einsetzte. Nach einer Stabilisierung im Bereich von 30 EUR folgte eine moderate Erholung, die jedoch nicht nachhaltig war. Mehrfach konnte sich der Kurs kurzzeitig über die 36 EUR-Marke erheben, bevor erneute Schwächephasen einsetzten.

Aktuell pendelt die Aktie im Bereich um 25 EUR. Die SMA20 (25,35 EUR) und SMA50 (25,73 EUR) wirken als entscheidende Widerstände. Solange der Kurs unter diesen Linien notiert, bleibt die Zalando Prognose bärisch. Kurzfristige Kursziele liegen bei 20,95 EUR und 19,48 EUR.

Übergeordnete Einschätzung (Daily): bärisch

Kurzfristige Prognose: abwärtsgerichtet

4-Stunden-Chart – Kurzfristige Perspektive

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 10.11.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im 4h-Chart zeigt sich ein ähnliches Bild: Nach einer kurzen Erholung über die SMA200 (25,30 EUR) konnte sich der Kurs nicht nachhaltig festsetzen. Die Unterstützung durch SMA20 und SMA50 wurde aufgegeben, wodurch die Abwärtstendenz verstärkt wurde.

Eine mögliche Erholung könnte die Aktie kurzfristig bis an die SMA20 oder SMA50 führen. Ein nachhaltiger Trendwechsel ist jedoch erst bei einem klaren Bruch dieser Durchschnittslinien zu erwarten.

Übergeordnete Einschätzung (4h Chart): bärisch

Tagesprognose: abwärts

Fazit: Zalando bleibt DAX Verlierer – Prognose bleibt negativ

Die Zalando Aktie bleibt auch im November einer der DAX Verlierer. Das technische Bild ist klar negativ, die Zalando Prognose deutet auf weiter fallende Kurse hin. Erst ein stabiler Ausbruch über die SMA50 könnte das Chartbild aufhellen und eine nachhaltige Trendwende einleiten.

🔍 Wichtige Kursmarken

Widerstände:

23,52 | 23,85 | 25,14 | 25,30 | 25,35 | 25,52 | 25,60 | 25,73 | 26,27 | 28,51 (GAP) | 29,57 | 30,00 | 32,42

Unterstützungen:

20,95 | 20,26 | 19,48 (GAP) | 18,43 | 17,14

SO SEHEN SIEGER AUS!