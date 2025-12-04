US Börsenstart: Nasdaq 100-Ausblick & Unternehmensnews vor der FED-Entscheidung

- FED-Entscheidung im Fokus
- Starker Arbeitsmarkt belastet Indizes
- Einzelwerte im Rampenlicht
Die Börse USA zeigt sich am Donnerstag in einer abwartenden Haltung. Marktteilnehmer konzentrieren sich klar auf die bevorstehende Zinsentscheidung der FED, die nächste Woche entscheidende Impulse liefern dürfte. Trotz der hohen Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung dominieren Vorsicht und minimale Kursbewegungen die Handelssitzung.
⭐ Key Takeaways
-
FED-Entscheidung im Fokus: 90 % Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung um 25 Basispunkte – Investoren bleiben dennoch vorsichtig.
-
Starker Arbeitsmarkt belastet Indizes: Unerwartet niedrige Arbeitslosenanträge nehmen Druck von der FED und stützen den US-Dollar.
-
Einzelwerte im Rampenlicht: Tech-Schwergewichte wie Meta, Micron und Snowflake bewegen die US Börse mit teils starken Ausschlägen.
📉 Makrodaten: Arbeitsmarkt überrascht – was bedeutet das für die US Börse?
Die heute veröffentlichten Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe fielen besser aus als erwartet:
-
Prognose: 219.000
-
Tatsächlicher Wert: 191.000
Damit sinken die Anträge erneut und erreichen den niedrigsten Stand seit Anfang letzten Jahres.
Implikation für die Börse USA:
Ein robuster Arbeitsmarkt reduziert den Druck auf die FED, die Zinsen aggressiv zu senken. Dies belastet die Aktienindizes, stützt jedoch den US-Dollar.
📈 Nasdaq 100 Analyse – RGR-Formation im Fokus
Auf dem Chart deutet sich aktuell eine RGR-Formation (Head-and-Shoulders) an. Obwohl der Aufwärtstrend intakt bleibt, schwächt sich das Momentum sichtbar ab.
Wichtige technische Marken:
-
Käufer stoßen beim Fibonacci-Level 23,6 % der letzten Aufwärtsbewegung an ihre Grenzen.
-
Ein schneller Ausbruch darüber wäre nötig, um den Trend fortzusetzen.
-
Ein erneuter Rücksetzer könnte Kurse in Richtung ~24.500 einleiten und die Trendwendestruktur aktivieren.
🏢 Unternehmensnews im Überblick
❄️ Snowflake (SNOW.US) – Aktie stürzt nach Prognose ab
Der Cloud-Spezialist verliert über 8 %, nachdem das Unternehmen sinkende Margen und ein schwächeres Umsatzwachstum in Aussicht gestellt hat.
🍞 Toast (TOST.US) – Positive Analystenstimme treibt Kurs
Die Aktie gewinnt über 2 %, ausgelöst durch eine neue Kaufempfehlung.
🚗 Stellantis (STLA.US) – Kursplus dank politischer Änderungen
Der US-Präsident revidiert frühere Zusagen zur Lockerung von Emissions- und Verbrauchsregeln. Der Schritt könnte europäische Hersteller benachteiligen – die Aktie von Stellantis reagiert mit einem +3 %-Anstieg.
💾 Micron (MU.US) – Rückzug aus Consumer-RAM
Micron kündigt an, das Geschäft mit RAM-Speicher für Endverbraucher einzustellen, um Ressourcen auf Unternehmenslösungen und KI-Anwendungen zu fokussieren.
🌐 Meta (META.US) – Regulatorischer Druck & strategische Neuausrichtung
Meta steht erneut im Zentrum europäischer Regulierung wegen möglicher Unstimmigkeiten bei AI-Funktionen.
CEO Zuckerberg kündigt gleichzeitig eine Reduzierung des Metaverse-Engagements an – Investoren reagieren erleichtert.
➡️ Aktie steigt um über 5 %.
🤖 Symbotic (SYM.US) – Deutlicher Kursrückgang
Nach einer negativen Analystenempfehlung verliert die Aktie fast 15 %.
🏥 Philips (PHG.US) – Schwäche wegen China & Zöllen
Ein Investmentbank-Bericht verweist auf Probleme durch neue US-Zölle sowie schwaches Wachstum in China – die Aktie fällt um 8 %.
🧾 Fazit: Die US Börse bleibt vor der FED-Sitzung im Wartemodus
Die Börse USA bewegt sich momentan im Spannungsfeld zwischen robusten Arbeitsmarktdaten und der hohen Erwartungshaltung gegenüber der kommenden FED-Entscheidung. Einzelaktien sorgen zwar für Dynamik, doch der Gesamtmarkt verharrt vorerst in einer engen Seitwärtsbewegung. Die nächsten Tage dürften entscheidend sein, wohin die Reise für die US Märkte geht.
Nasdaq 100 Index Chart (D1) Charttechnische Analyse
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 04.12.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
