Der XTB Morgenticker (05.02.2025)

Der neue Handelstag auf den asiatischen Märkten bringt eine Verschlechterung der Anlegerstimmung mit sich. Die chinesischen Märkte schneiden besonders schlecht ab, wobei die CHN.cash - und HK.cash -Kontrakte 1,6 % bzw. 1,5 % verlieren und nach den jüngsten Neujahrsfeiern den Handel wieder aufnehmen.

Der Grund für diese Ausverkäufe ist eine neue Aktualisierung der Handelsspannungen. Der US-Zoll kündigte an, dass die US-Zölle sowohl für Hongkong als auch für das chinesische Festland gelten werden.

Darüber hinaus kündigte das Weiße Haus das Ende einer Steuerbefreiung an, die es Paketen mit einem Wert von weniger als 800 US-Dollar ermöglichte, zollfrei in die USA eingeführt zu werden. Die Steuerbefreiung befeuerte das schnelle Wachstum chinesischer Discounter wie Temu, die dadurch eine Vielzahl von Billigprodukten versenden konnten. Der US-Postdienst wird die Annahme internationaler Pakete aus China und Hongkong bis auf Weiteres vorübergehend aussetzen.

Der Caixin-Einkaufsmanagerindex für Dienstleistungen in China im Januar überraschte mit einem Wert von 51,0 (gegenüber 52,2 im Dezember) auf der negativen Seite.

Die Stimmung der US-Aktien-Futures wurde durch die Gewinne von Alphabet gedämpft, die hinter den Erwartungen zurückblieben, da die Einnahmen von Google Cloud hinter den Erwartungen zurückblieben und nach Börsenschluss um 7,6 % fielen.

Die Lohndaten aus Japan (i+4,8 % im Jahresvergleich im Dezember) überraschten heute mit einem höheren Wert, was die Aussicht auf eine baldige Zinserhöhung durch die Bank of Japan bekräftigt. Darüber hinaus mahnte der ehemalige BoJ-Banker Hideo Hayakawa, dass die Zinssätze höher sein werden als vom Markt erwartet. Der japanische Yen gewinnt angesichts dieser aggressiven Nachrichten und eines höheren Wertes bei den Dienstleistungs-PMI-Daten, der bei 53 gegenüber zuvor 50,9 lag, gegenüber anderen Währungen an Wert.

Heute wurden aus Neuseeland die Beschäftigungsdaten für das vierte Quartal veröffentlicht, die auf eine steigende Arbeitslosigkeit (5,1 %; entspricht den Prognosen) und einen Nettoverlust von Arbeitsplätzen in der Wirtschaft hindeuten. Die Daten lösten jedoch keine übermäßigen Kursbewegungen bei mit Neuseeland verbundenen Instrumenten aus, da der Wert fast den Markterwartungen entsprach.

Zu den wichtigsten Makro-Berichten des heutigen Tages gehören unter anderem: die endgültigen PMIs für Dienstleistungen und PPI für die Eurozone, ADP- und ISM-Daten für Dienstleistungen in den USA, potenzielle Berichte über das Gespräch zwischen Trump und Xi.

