Der XTB Morgenticker (20.12.2024)

Die globalen Märkte handelten nach der aggressiven Haltung der Fed in Bezug auf Zinssenkungen im Jahr 2025 vorsichtig, wobei die meisten asiatischen Indizes starke wöchentliche Verluste hinnehmen mussten. Das Signal der Fed, im nächsten Jahr nur zwei potenzielle Zinssenkungen vorzunehmen, statt der zuvor erwarteten vier, löste eine breite Risikoscheu aus. US-Futures weiteten ihre Verluste aus, nachdem der Kongress ein von Trump unterstütztes Ausgabenpaket abgelehnt hatte, was Bedenken hinsichtlich eines Stillstands aufkommen ließ.

Der japanische Nikkei und TOPIX widersetzten sich dem regionalen Trend und stiegen trotz der stärker als erwarteten VPI-Daten für November um 0,2 %. Der Gouverneur der Bank of Japan, Ueda, schlug weiterhin gemäßigte Töne an und deutete an, dass Zinserhöhungen möglicherweise erst später im Jahr 2025 erfolgen werden. Die Kerninflation blieb über dem Zielwert von 2 %, aber die Zentralbank betonte, dass sie die Lohnverhandlungen im Frühjahr beobachten werde, bevor es zu einer Änderung der Politik komme.

Die chinesische Zentralbank ließ die Leitzinsen unverändert, wobei der einjährige LPR bei 3,1 % und der fünfjährige bei 3,6 % lag. Die chinesischen Märkte zeigten sich widerstandsfähig und verzeichneten geringere wöchentliche Verluste als die regionalen Märkte, da das Vertrauen in Pekings Pläne zur Erhöhung der Staatsausgaben im Jahr 2025 wuchs. Der begrenzte geldpolitische Spielraum der PBOC aufgrund der Yuan-Schwäche verstärkt die Erwartung verstärkter fiskalischer Anreize.

Der Dollar stieg auf ein Zweijahreshoch von 108,43 und profitierte von höheren US-Zinsen. Der Yen schwächte sich auf 157,11 pro Dollar ab, was „alarmierte“ Reaktionen von japanischen Beamten auslöste, die vor einer möglichen Intervention warnten. Finanzminister Kato äußerte ausdrücklich Bedenken hinsichtlich „einseitiger und scharfer Maßnahmen“, die von Spekulanten vorangetrieben werden.

Die Ölpreise steuerten auf wöchentliche Verluste von über 2 % zu, wobei Brent bei 72,47 $ und WTI bei 68,99 $ lag. Die Prognose von Sinopec, dass Chinas Rohölimporte bis 2025 ihren Höhepunkt erreichen könnten, trug zu den Bedenken hinsichtlich der Nachfrage bei. JPMorgan prognostiziert für 2025 einen Überschuss auf dem Ölmarkt von 1,2 Millionen Barrel pro Tag und beruft sich dabei auf das starke Wachstum des Angebots außerhalb der OPEC+.

JPMorgan prognostiziert für 2025 einen Überschuss auf dem Ölmarkt von 1,2 Millionen Barrel pro Tag und beruft sich dabei auf das starke Wachstum des Angebots außerhalb der OPEC+.

Der Kongress steht vor einem möglichen Regierungsstillstand, nachdem er ein von Trump unterstütztes Ausgabenpaket mit 174 zu 235 Stimmen abgelehnt hat. Das Gesetz, das die Schuldenobergrenze für zwei Jahre ausgesetzt hätte, stieß bei den Finanzkonservativen innerhalb der Republikanischen Partei auf Widerstand. Die Finanzierung der Regierung läuft am Freitag um Mitternacht aus, was zu Störungen bei Urlaubsreisen und Bundesdiensten führen könnte.

Starbucks sieht sich mit zunehmenden Arbeitskampfmaßnahmen konfrontiert, da Workers United Streiks in den wichtigsten Städten der USA angekündigt hat, von denen bis zum 24. Dezember möglicherweise Hunderte von Geschäften betroffen sein werden. Die Gewerkschaft, die über 10.000 Baristas vertritt, führt ungelöste Probleme in Bezug auf Löhne, Personal und Arbeitszeiten an, obwohl seit April neun Verhandlungstage stattgefunden haben.

Berkshire Hathaway erhöhte seinen Anteil an Occidental Petroleum mit einem Kauf von 409 Millionen US-Dollar über drei Tage und bekräftigte damit Warren Buffetts Wette auf den Energiesektor. Die Bank of Japan veröffentlichte eine kritische Überprüfung der Konjunkturpolitik des ehemaligen Gouverneurs Kuroda, in der sie auf die begrenzte Wirksamkeit bei der Veränderung der Konsumentenpsychologie hinwies und vor möglichen dauerhaften Nebenwirkungen warnte.

Kryptowährungen beenden die Woche im Minus. Bitcoin ist um weniger als 2 % auf 96.600 $ gefallen, während Ethereum 3 % auf 3368 $ verloren hat.

