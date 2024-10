Der XTB Morgenticker (23.10.2024)

Der gestrige Handelstag an der Wall Street endete mit gemischten Gefühlen. Der Nasdaq -Index war der einzige, der einen Zuwachs von 0,18 % verzeichnete. Die übrigen Indizes schlossen im Minus, wobei der Russell 2000 mit einem Rückgang von 0,48 % am stärksten abschnitt.

Das Währungspaar USDJPY setzt sein dynamisches Wachstum fort und hat heute mit seiner Spanne die psychologische Barriere von 152,00 durchbrochen. Trotz des Mangels an Kommentaren aus dem japanischen Establishment gewinnt der Dollar heute nach den gestrigen Äußerungen von FED-Mitglied Daly. Mary Daly sagte, dass die sanfte Landung noch nicht beschlossene Sache sei, da das Risiko eines erneuten Inflationsanstiegs weiterhin bestehe.

Nach dem gestrigen Handelstag wurde die Wall Street von der Nachricht getroffen, dass die CDC E. coli-Bakterien in Burgern der McDonald's-Kette gefunden hat. Die Aktien des Unternehmens verloren als Reaktion auf die Daten mehr als 9 %.

Auf dem Edelmetallmarkt sehen wir eine Pause in den dynamischen Anstiegen. Silber verliert derzeit 0,3 %, während Gold im Tagesverlauf 0,05 % hinzugewinnt.

Der Markt für Energierohstoffe zeigt keine ähnlichen Preistrends. WTI-Rohöl gewinnt derzeit fast 0,54 %, während NATGAS fast 0,35 % verliert.

Bitcoin setzt heute Morgen den in den letzten Tagen beobachteten Rückgang fort. Die beliebte Kryptowährung verliert im Tagesverlauf 0,65 % und wird unter der 67.000-Dollar-Marke gehandelt.

