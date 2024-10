Der XTB Morgenticker (24.10.2024)

Die Indizes aus der Asien-Pazifik-Region verzeichnen Rückgänge und verlängern damit den starken Ausverkauf am US-Aktienmarkt. Die größten Verluste sind bei den chinesischen Indizes zu verzeichnen, die um etwa 1,00–1,20 % gefallen sind, der koreanische KOSPI -Index ist um 0,45 % gefallen, der japanische Nikkei 225 wird unverändert gehandelt, während der australische AUS200 um 0,15 % zulegt.

-Index ist um 0,45 % gefallen, der japanische wird unverändert gehandelt, während der australische um 0,15 % zulegt. Die gestrigen Rückgänge auf dem US-Markt waren die größten seit Anfang September. Der Nasdaq ( US100 ) verlor mehr als 1,60 % und der SP500 ( US500 ) schloss 0,90 % niedriger. Die Verluste wurden bis zum Ende des Handelstages teilweise wieder aufgeholt.

( ) verlor mehr als 1,60 % und der ( ) schloss 0,90 % niedriger. Die Verluste wurden bis zum Ende des Handelstages teilweise wieder aufgeholt. Heute ist die Stimmung etwas besser und wir beobachten eine leichte Erholung bei den US-Futures. Die gute Stimmung könnte durch die deutlich besser als erwarteten Quartalsergebnisse von Tesla ( TSLA.US ) gestützt werden, das nach Handelsschluss 12 % zulegte. Obwohl der Umsatz von Tesla niedriger ausfiel als erwartet (25,18 Mrd. USD gegenüber 25,43 Mrd. USD), überraschte der Gewinn pro Aktie positiv (0,72 USD gegenüber 0,60 USD).

( ) gestützt werden, das nach Handelsschluss 12 % zulegte. Obwohl der Umsatz von Tesla niedriger ausfiel als erwartet (25,18 Mrd. USD gegenüber 25,43 Mrd. USD), überraschte der Gewinn pro Aktie positiv (0,72 USD gegenüber 0,60 USD). Gestern meldete auch IBM ( IBM.US ) nach dem Handelstag Ergebnisse. Die Ergebnisse des Unternehmens überraschten die Märkte jedoch nicht, und die Aktie fiel im nachbörslichen Handel um 2,50 %. Der Ausverkauf erfolgte trotz eines über den Erwartungen liegenden Gewinns je Aktie (2,30 $ gegenüber 2,22 $). Dies reichte jedoch nicht aus, um die hohen Erwartungen der Anleger zu übertreffen. Die Einnahmen lagen leicht unter dem Konsens (14,97 Milliarden US-Dollar gegenüber 15,05 Milliarden US-Dollar).

( ) nach dem Handelstag Ergebnisse. Die Ergebnisse des Unternehmens überraschten die Märkte jedoch nicht, und die Aktie fiel im nachbörslichen Handel um 2,50 %. Der Ausverkauf erfolgte trotz eines über den Erwartungen liegenden Gewinns je Aktie (2,30 $ gegenüber 2,22 $). Dies reichte jedoch nicht aus, um die hohen Erwartungen der Anleger zu übertreffen. Die Einnahmen lagen leicht unter dem Konsens (14,97 Milliarden US-Dollar gegenüber 15,05 Milliarden US-Dollar). Der australische Fertigungssektor hat weiterhin mit Schwierigkeiten zu kämpfen. Der Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe fiel leicht von 46,7 im September auf 46,6 im Oktober und erreichte damit den niedrigsten Stand seit über vier Jahren. Die Lage im Dienstleistungssektor, der über 80 % der Wirtschaftsleistung des Landes ausmacht, ist dagegen positiver. Der Einkaufsmanagerindex für Dienstleistungen stieg von 50,5 auf 50,6, wobei die Neugeschäftstätigkeit auf den höchsten Stand seit Mai stieg.

Auch der japanische Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe blieb mit 49,0 Punkten hinter den Erwartungen zurück (erwartet wurden 49,9; zuvor lag der Wert bei 49,7), und der Einkaufsmanagerindex für Dienstleistungen lag bei 49,3 (zuvor 49,6). Die Produktionstätigkeit schrumpfte den vierten Monat in Folge, und die neuen Orders gingen sowohl im verarbeitenden Gewerbe als auch im Dienstleistungssektor zurück.

Der BIP-Bericht Südkoreas zeigte im dritten Quartal dieses Jahres ein Wirtschaftswachstum nahe Null. Vorläufige Daten deuteten auf ein Wachstum von 0,1 % hin, verglichen mit erwarteten 0,5 %. Das symbolische BIP-Wachstum wurde durch Verbraucher- und Staatsausgaben gestützt.

Öl ( OIL.WTI ) legt heute um 1,00 % zu und steigt auf 71,70 $ pro Barrel, nachdem es sich von den gestrigen Verlusten erholt hat, die durch einen Anstieg der Lagerbestände nach dem EIA-Bericht verursacht wurden. Der Anstieg der Ölpreise ist auf die Besorgnis im Zusammenhang mit dem Konflikt im Nahen Osten zurückzuführen. Am Mittwoch griffen israelische Streitkräfte den Süden Beiruts an.

) legt heute um 1,00 % zu und steigt auf 71,70 $ pro Barrel, nachdem es sich von den gestrigen Verlusten erholt hat, die durch einen Anstieg der Lagerbestände nach dem EIA-Bericht verursacht wurden. Der Anstieg der Ölpreise ist auf die Besorgnis im Zusammenhang mit dem Konflikt im Nahen Osten zurückzuführen. Am Mittwoch griffen israelische Streitkräfte den Süden Beiruts an. Auf dem Markt für Kryptowährungen sehen wir nach den gestrigen dynamischen Rückgängen eine leichte Erholung. Der Preis von Bitcoin steigt wieder auf 67.300 US-Dollar und legt heute um 1,15 % zu. Ethereum steigt um 1,30 % auf 2.550 US-Dollar. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen 2024 KENNT EINEN SIEGER! Aktienhandel + CFD Trading + ETF Sparpläne: AUSGEZEICHNET

