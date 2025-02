Der XTB Morgenticker (25.02.2025)

Die asiatischen Märkte verzeichneten am Dienstag einen allgemeinen Rückgang, wobei Technologieaktien vor dem Gewinnbericht von Nvidia am Mittwoch die Verluste anführten. Der japanische Nikkei schnitt mit einem Rückgang von 1,23 % am schlechtesten ab, während der Hang Seng um 1 % fiel, da die Technologieaktien nachgaben und die Indizes des chinesischen Festlands 0,5–0,9 % verloren. Der südkoreanische KOSPI zeigte sich widerstandsfähiger und fiel nach der Zinssenkung der BOK nur um 0,49 %.

Die südkoreanische Zentralbank senkte die Zinssätze um 25 Basispunkte auf 2,75 % und markierte damit die dritte Senkung in einem anhaltenden Lockerungszyklus. Die BOK senkte ihre Prognose für das BIP-Wachstum im Jahr 2025 deutlich von zuvor 1,9 % auf 1,5 % und begründete dies mit Bedenken hinsichtlich einer sich abschwächenden Verbraucherstimmung und potenzieller Exportprobleme aufgrund der US-Zollpolitik.

Die Ölpreise stiegen im asiatischen Handel, wobei Brent 74,59 USD und WTI 71,06 USD erreichten und um 0,6–0,7 % zulegten, nachdem das US-Finanzministerium neue Sanktionen gegen die iranische Ölindustrie angekündigt hatte. Die Maßnahmen betreffen über 30 Unternehmen in den Vereinigten Arabischen Emiraten, Hongkong und China als Teil von Trumps „Maximaldruck“-Kampagne, die darauf abzielt, die iranischen Erdölexporte zu stoppen.

Gold näherte sich dem Rekordniveau und stieg auf fast 3.000 US-Dollar pro Unze, da Investoren angesichts der eskalierenden Handelsspannungen und der Erwartung von Zinssenkungen durch die Federal Reserve nach sicheren Häfen suchten. Die Renditen für Staatsanleihen erreichten neue Tiefststände, wobei die Benchmark-Rendite mit 4,377 % auf ein Zweimonatstief fiel, während die Renditen für zweijährige Anleihen auf 4,156 % fielen.

Die Neuzulassungen von Tesla in Europa und Großbritannien brachen im Januar im Vergleich zum Vorjahr um 45,2 % ein, wobei der Marktanteil von 1,8 % auf 1 % sank, da der Hersteller von Elektrofahrzeugen mit zunehmender Konkurrenz konfrontiert war. Der chinesische Hersteller SAIC Motor verzeichnete einen Umsatzsprung von fast 37 % und übertraf Tesla mit einem Marktanteil von 2,3 % in der Region bei weitem.

Laut einer Reuters-Umfrage bleiben die Aussichten für den Immobiliensektor in China trotz staatlicher Unterstützungsmaßnahmen düster. Analysten erwarten, dass die Immobilienpreise in diesem Jahr um 2,5 % sinken werden, schneller als zuvor prognostiziert, und dass das Wachstum erst 2026 wieder einsetzt. Die Immobilienverkäufe werden in diesem Jahr voraussichtlich um 5,7 % zurückgehen, während die Investitionen voraussichtlich um 7,0 % sinken werden.

Die Aussichten auf einen Frieden zwischen Russland und der Ukraine bleiben trotz der jüngsten Gespräche zwischen den USA und Russland in Saudi-Arabien ungewiss. Präsident Putin erklärte, dass Europa sich früher oder später beteiligen müsse, betonte jedoch, dass zunächst Vertrauen zu Washington aufgebaut werden müsse, was darauf hindeutet, dass eine Lösung möglicherweise nicht so schnell kommen wird, wie Trump es angedeutet hat. Putin zeigte sich auch offen für Gespräche mit den USA über drastische Kürzungen der Militärausgaben.

