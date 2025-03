Der XTB Morgenticker (27.03.2025)

Die Aktienindizes an der Wall Street korrigierten gestern wieder ( Nasdaq : -2 %, S&P500: -1,1 %, DJIA : -0,3 %, Russell 2000 : -1 %), was hauptsächlich auf einen Ausverkauf bei Technologieunternehmen zurückzuführen ist.

Am 3. April treten 25 % Zoll auf Autos in Kraft, die außerhalb der USA hergestellt werden, wie Donald Trump ankündigte. Darüber hinaus drohte der US-Präsident mit der Einführung weiterer Zölle, sollte „die Europäische Union mit Kanada zusammenarbeiten, um den USA wirtschaftlichen Schaden zuzufügen".

„Kanada wird bald auf die Ankündigung der US-Zölle reagieren“, erklärte der kanadische Premierminister Mark Carney gestern. Der Premierminister hat für heute ein „hochrangiges“ Treffen angesetzt, um die „verfügbaren Optionen“ im Rahmen der Handelspolitik zu erörtern.

Die jüngste Zinssenkung in Kanada wurde durch die Unterstützung der Kanadier in einer durch Zölle verursachten Zeit der Unsicherheit motiviert, wie aus dem Protokoll der Bank of Canada hervorgeht. Ohne den Druck der Zölle wären die Zinssätze bei 3 % geblieben.

Die Stimmung an den asiatischen Märkten ist heute gemischt. Der HSCEI und der Shanghai SE Composite steigen (um 0,6 % bzw. 0,3 %), nachdem der chinesische Vizepremier Ding Xuexiang die Unterstützung des Aktienmarktes und des Immobiliensektors sowie eine proaktivere makroökonomische Politik im Jahr 2025 angekündigt hat. Als Reaktion auf die US-Autozölle ist der japanische Nikkei 225 jedoch rückläufig (-0,9 %), ebenso wie der südkoreanische Kospi-Index (-1,45 %).

Auf dem Devisenmarkt ist eine Korrektur des US-Dollars ( USDIDX : -0,2 %) zu beobachten. Der kanadische Dollar (USDCAD) notiert trotz der Zolleskalation zwischen den USA und Kanada unverändert. Unterdessen gewinnen die Währungen der Antipoden (AUDUSD, NZDUSD), das britische Pfund (GBPUSD) und die skandinavischen Währungen (USDNOK, USDSEK) gegenüber dem Dollar um durchschnittlich 0,3 % an Wert. Das Währungspaar EURUSD erholt sich nach einer Reihe von Rückgängen um 0,2 %.

Edelmetalle gewinnen bei einem schwächeren Dollar an Wert. Gold ist um 0,3 % auf 3.028 $ pro Unze gestiegen und Silber um 0,2 % auf 33,7 $ pro Unze.

Die Terminkontrakte für Energierohstoffe verzeichnen zu Beginn des Handelstages Verluste ( OIL : -0,4 %, OIL.WTI: -0,2 %, NATGAS : -2,1 %). Laut der jüngsten Umfrage von Bloomberg wird Donald Trump als „bärisch" für die Ölpreise wahrgenommen (64 % der Befragten), was hauptsächlich auf niedrige geopolitische Risikoprämien und eine Rekordunsicherheit zurückzuführen ist.

Kryptowährungen steigen größtenteils. Bitcoin ist um 0,2 % auf 87.490 $ gestiegen, während Ethereum um 0,85 % auf 2.027 $ gestiegen ist. Futures auf Solana (+1,5 %), Dogecoin (+1,3 %) und Chainlink (+3,4 %) gewinnen ebenfalls an Wert.

Zu den wichtigsten makroökonomischen Daten des heutigen Tages gehören die endgültige Lesung des US-BIP (4. Quartal), die US-Arbeitslosenansprüche und die Zinsentscheidung Norwegens.

