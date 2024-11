Der XTB Morgenticker (29.11.2024)

Die europäischen Indizes legten gestern trotz gemischter Stimmung in Asien zu, während der Handel mit Aktien und Anleihen an der Wall Street aufgrund des Thanksgiving-Feiertags nicht stattfand. Der heutige Handelstag in Asien fand in einer rückläufigen Stimmung statt; der KOSPI verlor mehr als 2 % und der Nikkei gab nach der Veröffentlichung einer Reihe von Makrodaten um 0,4 % nach. Heute liegt der Fokus auf Daten aus Europa: vorläufige VPI-Inflationsdaten aus der Eurozone, Einzelhandelsumsätze und Daten vom deutschen Arbeitsmarkt sowie Daten zur Schweizer Wirtschaft und zum kanadischen BIP

Japans Einzelhandelsumsätze stiegen im Oktober im Jahresvergleich um 1,6 %, prognostiziert wird ein Anstieg um 2 % nach 0,5 % im September. Das Wachstum gegenüber dem Vormonat lag bei 0,1 % gegenüber 0,4 % prognostiziert.

Die japanische Verbraucherstimmung lag bei 36,4, gegenüber 36,5 erwarteten und 36,2 zuvor. Die Zahl der Wohnungsbaubeginne fiel um -2,9 % im Jahresvergleich gegenüber -2 % prognostiziert und -0,6 % zuvor. Das Ministerium gab bekannt, dass der Staat zusätzlich 100 Milliarden Yen in den Halbleiter- und neuen Technologiesektor investieren wird

Der Handel ist heute in gemischter Stimmung; Chinas Hang Seng hat fast alle Gewinne aus dem mittleren Teil der Sitzung wieder abgegeben und wird unter dem Strich gehandelt; auf dem besten Weg, den zweiten Monat in Folge mit einem Minus abzuschließen. China hat angekündigt, die Zollbefreiungen für einige US-Waren bis zum 28. Februar 2024 zu verlängern

Der EURUSD wird 0,2 % höher gehandelt, wobei der USDIDX -Dollar-Index-Kontrakt mehr als 0,3 % verliert. Die Rohstoffnotierungen wurden gestern ausgesetzt, und heute legten die Energierohstoffe Öl und Gas leicht zu. Der japanische Premierminister Ishiba gab an, dass das Land ein Lohnwachstum über der Inflationsrate benötige. Das Währungspaar USDJPY verliert heute fast 1 %, und seit dem 15. November ist das Paar von 156 auf heute 150 zurückgegangen

Die ANZ prognostiziert zwei 25-Basispunkte-Senkungen durch die RBNZ, gegenüber drei zuvor erwarteten Senkungen. Der Lockerungszyklus soll im Mai beginnen, zuvor wurde er auf Februar festgelegt

Der russische Verteidigungsminister wird laut Quellen der Financial Times erneut nach Nordkorea reisen. Die libanesische Armee hat angedeutet, dass Israel mehrmals gegen das Waffenstillstandsabkommen verstoßen hat.

