Der XTB Morgenticker: Positive Stimmung trotz heißer US Erzeugerpreise (15.08.2025)

Einleitung Die Börse aktuell präsentiert sich heute überwiegend freundlich. Anleger zeigen sich von den überraschend starken US-PPI-Daten unbeeindruckt. Sowohl die US-Indizes als auch die europäischen Märkte tendieren höher, während in Asien ein gemischtes Bild zu sehen ist. Politische Gespräche und Unternehmensnachrichten geben weitere Impulse. Dieser Marktbericht Börse liefert dir die wichtigsten Fakten. ✅ Drei Key Takeaways 📊 US-PPI-Daten ohne große Marktbelastung PPI-Dienstleistungen: +1,1 % MoM

Erzeugerpreise: +0,9 % – stärkster Anstieg seit zwei Jahren

Anleger erwarten weiterhin mögliche Zinssenkung, aber Unsicherheit bleibt 🌍 Politische & wirtschaftliche Highlights Treffen Trump & Putin in Alaska – erste Statements am Abend

Trump deutet möglichen Kauf einer Intel-Beteiligung an → Kursplus bei Intel

Positive Stimmung auch an europäischen Börsen, DAX im Plus 💹 Rohstoffe & Kryptowährungen im Fokus Bitcoin +1 % , Ethereum erholt sich auf 4.660 USD

Erdgas +1 % , Platin +0,7 % , Öl leicht schwächer

📊 Marktbericht Börse – Wichtige Bewegungen heute Asset / Index Veränderung Dow Jones +0,5 % (45.352 Punkte, Allzeithoch) DAX leicht im Plus Nikkei 225 +1 % Bitcoin +1 % Ethereum +4,2 % Erholung Erdgas +1 % Platin +0,7 % 🧠 Fazit – Börse aktuell mit leichtem Aufwärtstrend Die Börse heute zeigt sich robust trotz gemischter Konjunkturdaten und geopolitischer Unsicherheiten. Der Marktbericht Börse verdeutlicht, dass sowohl Aktien als auch Rohstoffe von einer optimistischen Grundstimmung profitieren. Trader und Investoren sollten die anstehenden politischen Statements sowie geldpolitischen Signale genau verfolgen.

