Die Finanzmärkte gehen nach einigen sehr turbulenten Monaten in die zweite Jahreshälfte. Während der Juni in Bezug auf die Handelsverhandlungen zwischen den USA und anderen globalen Volkswirtschaften ruhig verlief, eskalierte die Lage im Nahen Osten vollständig. Nach der nun vereinbarten Waffenruhe zwischen Israel und dem Iran wird sich der Markt nun wieder den Handelsverhandlungen, einer weiteren Berichtssaison und der Bewertung weiterer Schritte der Zentralbanken zuwenden. In diesem Zusammenhang lohnt es sich, in der kommenden Woche Märkte wie EURUSD, GOLD und den Nasdaq 100 im Auge zu behalten.

EURUSD

Die kommende Woche wird reich an wichtigen makroökonomischen Daten sein, darunter Zahlen vom US-Arbeitsmarkt. Aufgrund des Unabhängigkeitstags in den Vereinigten Staaten am Freitag bleiben alle heimischen Märkte geschlossen, und die Veröffentlichung der Arbeitsmarktdaten wird auf Donnerstag verschoben. Ein sehr wichtiges Ereignis für den Euro und den Dollar wird jedoch das Wirtschaftsforum der EZB in Sintra sein, auf dem wir wichtige Persönlichkeiten wie den Fed-Vorsitzenden Jerome Powell und die EZB-Präsidentin Christine Lagarde hören werden. Es ist anzumerken, dass das Währungspaar EURUSD die Marke von 1,1700 durchbrochen hat, sodass die Reden wichtiger Zentralbanker und die US-Arbeitsmarktdaten entscheidend für die Fortsetzung oder Umkehr des Trends sein könnten.

EURUSD Chart (H1)

GOLD

Die Entspannung der geopolitischen Lage weltweit hat in den letzten Tagen zu einem deutlichen Rückgang der Goldpreise geführt. Gold ist auf den niedrigsten Stand seit Ende Mai gefallen, und selbst ein schwacher Dollar hat zu keiner Verbesserung der Lage geführt. Dennoch ist anzumerken, dass die US-Aktienindizes auf historischen Höchstständen stehen, sodass das Aufkommen von Risiken und eine Korrektur am Aktienmarkt erneut zu einer Belebung des Goldmarktes führen könnten. Im Zusammenhang mit den makroökonomischen Daten werden die US-ISM-Indizes am Dienstag und Donnerstag sowie die US-Arbeitsmarktdaten am Donnerstag die wichtigsten Kennzahlen sein. Sollten die Daten schwach ausfallen, könnte dies zu einem weiteren Anstieg der Erwartungen hinsichtlich einer Zinssenkung in den USA führen.

Nasdaq 100

Der Waffenstillstand im Nahen Osten und positive Nachrichten zu den Handelsverhandlungen zwischen den USA und anderen Ländern haben die US-Indizes auf neue historische Höchststände geführt. Da derzeit keine unmittelbaren Risiken bestehen, wird sich der Markt wieder auf die Gewinne der US-Unternehmen konzentrieren. Während in den ersten Julitagen keine wichtigen Unternehmensergebnisse veröffentlicht werden, wird der Markt die bevorstehenden Berichte von Giganten wie Apple, Alphabet, Amazon, Meta und Microsoft einpreisen. Eine der treibenden Kräfte hinter den jüngsten Kursgewinnen war natürlich Nvidia, dessen Ergebnisse jedoch erst Ende August bekannt gegeben werden.

Quelle:Â xStation5Â von XTB

