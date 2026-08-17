Dow Jones Prognose & Analyse KW 34/2026: Dow Jones Aktuell

Zu Beginn der vergangenen Handelswoche startete der Dow Jones bei 54.067 Punkten. Damit notierte der Index 1.256 Punkte über dem Montagsniveau sowie 13 Punkte über dem Wochenschluss der Vorwoche. Nach leichten Auftaktverlusten erholte sich der Kurs am Dienstag deutlich und markierte das Wochenhoch, welches jedoch rasch abverkauft wurde.

Der Rücksetzer führte den Index bis an die Marke von 53.700 Punkten. Eine Erholungsbewegung am Mittwoch blieb ohne Substanz, ehe es am Donnerstag erneut aufwärtsging. Doch auch dieser Impuls wurde direkt wieder abverkauft, woraufhin der Dow Jones bei 53.656 Punkten sein Wochentief ausbildete.

Die anschließende Erholung bis 53.940 Punkte nutzten Anleger für erneute Gewinnmitnahmen. Am Freitagnachmittag setzte sich diese Bewegung fort. Der Index ging schließlich bei 53.717 Punkten aus dem Markt.

► Dow Jones WKN: 969420 | ISIN: US2605661048 | Ticker: Dow Jones

⚡ Key Takeaways

Kurzfristige Richtungsentscheidung an der SMA20: Trotz eines übergeordnet bullischen Tagescharts konsolidiert der Dow Jones nach seinem Allzeithoch. Für einen erneuten Ausbruch nach oben muss sich der Index nachhaltig über der SMA20 (4h-Chart bei 53.820 Punkten) und SMA50 (54.003 Punkte) etablieren.

Trotz eines übergeordnet bullischen Tagescharts konsolidiert der Dow Jones nach seinem Allzeithoch. Für einen erneuten Ausbruch nach oben muss sich der Index nachhaltig über der SMA20 (4h-Chart bei 53.820 Punkten) und SMA50 (54.003 Punkte) etablieren. Leichtes Übergewicht für das Bären-Szenario: Mit einer Wahrscheinlichkeit von 55 % (Bear) zu 45 % (Bull) tendiert das Setup leicht gen Süden. Rutscht der Kurs unter die Schlüsselmarke von 53.731 Punkten, drohen Abgaben in Richtung der SMA200 im 4h-Chart (52.898 Punkte).

Mit einer Wahrscheinlichkeit von zu tendiert das Setup leicht gen Süden. Rutscht der Kurs unter die Schlüsselmarke von 53.731 Punkten, drohen Abgaben in Richtung der SMA200 im 4h-Chart (52.898 Punkte). Erwartete Wochenrange & Pivot-Punkt: Die prognostizierte Tendenz ist seitwärts/abwärts. Das erwartete Wochenhoch liegt zwischen 54.090 und 54.421 Punkten, während das Wochentief im Bereich von 53.193 bis 52.781 Punkten erwartet wird.

Übersicht: Entwicklung Dow Jones 2026

KW / 2026 Wochenhoch Wochentief Wochenschluss Wochenergebnis Wochenrange 23/2026 51.802 50.769 50.923 -148 1.033 24/2026 51.481 49.982 51.271 348 1.499 25/2026 52.410 51.484 51.569 289 926 26/2026 52.815 51.398 51.866 595 1.417 27/2026 53.094 52.035 52.906 1.040 1.059 28/2026 53.134 52.105 52.739 -167 1.026 29/2026 52.914 51.993 52.191 -548 921 30/2026 52.560 51.577 51.936 -255 983 31/2026 52.966 51.569 52.395 459 1.397 32/2026 54.796 52.746 54.054 1.659 2.050 33/2026 54.266 53.656 53.717 -337 610

Durchschnittliche Range 2026: 1.357 Punkte

Gewinn- zu Verlustwochen 2026: 16 / 17

Hinweis: Marken gelten für die Handelszeiten 08:00 – 22:00 Uhr.

Das Wochenhoch lag unter dem Niveau der Vorwoche, während das Wochentief höher markiert werden konnte. Nach zwei Gewinnwochen schloss der Dow Jones die vergangene Handelswoche mit einem Verlust ab. Die Handelsspanne lag dabei unter dem Jahresdurchschnitt.

Tagesschau & Soll-Ist-Abgleich (KW 33/2026)

Datum Ist-Hoch Ist-Tief Tagesrange Tagesschluss 10.08.2026 54.099 53.886 213 53.996 11.08.2026 54.266 53.785 481 53.826 12.08.2026 54.020 53.779 241 53.802 13.08.2026 54.088 53.656 432 53.874 14.08.2026 53.898 53.687 211 53.717

Analyse des Setups: Mit dem Überschreiten der Marke von 54.236/38 Punkten wurde das Erreichen des Anlaufziels bei 54.260/62 Punkten erwartet. Dieses Ziel wurde erreicht und überschritten. Auf der Unterseite wurde die Marke von 53.640/38 Punkten nach dem Unterschreiten der Zone 53.666/64 Punkte knapp verfehlt.

Abgleich der Wochenrange (KW 33/2026)

Wochenhoch: Erwartet: 54.465 | Ist: 54.266

Wochentief: Erwartet: 53.767 | Ist: 53.656

Dow Jones Prognose: Wichtige Marken für die KW 34/2026

Widerstände (in Punkten):

53.820 | 53.966 | 54.003 | 54.171 | 54.357 | 54.525 | 54.739/94 | 54.997 | 55.257 | 55.697 | 55.808 | 56.211

Unterstützungen (in Punkten):

53.725 | 53.627 | 53.495 | 53.391 | 53.187/28 | 52.893/89 | 52.693 | 52.506

Quelle: Eigenanalyse via xStation5. Fett gedruckte Marken stellen Kreuzwiderstände bzw. Kreuzunterstützungen dar.

Key Levels auf Basis des Setups:

Intraday-Marken: 53.978 und 53.474

Tagesschlussmarken: 54.466 und 52.691

Break1 Bull (Wochenschluss): (33.401)

Break2 Bull (Montagsschluss): (32.586)

Boxbereich: 54.873 bis 23.521

Range: 55.388 bis 11.850

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Chartcheck: Daily & 4-Stunden-Chart

Tageschart (Daily)

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 17.08.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Der Tageschart zeigt, dass der Dow Jones nach dem Erreichen eines neuen Allzeithochs konsolidiert hat. Die Handelswoche verlief in einer engen Range. Solange der Index per Tagesschluss über der SMA20 (aktuell bei 53.127 Punkten) notiert, bleibt das übergeordnete Bild bullisch. Potenzielle Anlaufziele auf der Oberseite liegen bei 55.050/75 Punkten sowie 55.685/705 Punkten.

Rücksetzer bis an die SMA20 sind technisch unbedenklich, sofern eine Stabilisierung gelingt. Darunter bietet die SMA50 (aktuell bei 52.506 Punkten) Unterstützung. Ein Tagesschluss unter der SMA20 würde das Chartbild jedoch spürbar eintrüben.

Übergeordnetes Chartbild / Prognose (Tageschart): Bullisch

4-Stunden-Chart (4h)

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 17.08.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im 4-Stunden-Chart ist der Rücksetzer unter die SMA20 (aktuell bei 53.820 Punkten) gefallen. Ein nachhaltiges Re-Break ist bisher misslungen. Um wieder Dynamik in Richtung Allzeithoch aufzubauen, muss sich der Kurs stabil über der SMA20 und der SMA50 (aktuell bei 54.003 Punkten) etablieren.

Setzt sich die Schwäche hingegen fort, droht eine Abwärtsbewegung bis zur SMA200 (aktuell bei 52.898 Punkten). Ein Rutsch unter diese Durchschnittslinie würde eine Neubewertung des kurzfristigen Setups erfordern.

Kurzfristiges Chartbild / Prognose (4h): Neutral

Short Cut: Solange der Dow Jones per Tagesschluss über der SMA20 schließt, bleiben neue Hochs möglich. Bei anhaltender Schwäche rückt die SMA50 in den Fokus.

Wahrscheinlichkeiten & Szenarien für die KW 34/2026

Bull-Szenario: 45 %

Bear-Szenario: 55 %

Long-Setup

Hält sich der Dow Jones über 53.731 Punkten, liegen die nächsten Kursziele bei:

53.756/58 | 53.779/81 | 53.802/04 | 53.826/28 | 53.851/53 | 53.875/77 | 53.896/98 | 53.919/21 | 53.935/37 | 53.960/62 | 53.985/87 | 54.009/11 | 54.028/30 | 54.054/56 | 54.088/90 | 54.111/13 | 54.139/41 | 54.165/67 | 54.192/94 | 54.213/15 | 54.236/38 | 54.260/62.

Oberhalb von 54.260/62 Punkten aktivieren sich weitere Ziele bei:

54.285/87 | 54.311/13 | 54.333/35 | 54.359/61 | 54.387/89 | 54.419/21 | 54.444/46 | 54.463/65 | 54.489/91 | 54.521/23 | 54.546/48 | 54.572/74 | 54.599/601 | 54.624/26 | 54.649/51 | 54.680/82 | 54.705/07 | 54.729/31 | 54.755/57 | 54.778/80 | 54.795/97 | 54.819/21 | 54.841/43 | 54.869/71 | 54.897/99 | 54.923/25.

Short-Setup

Fällt der Kurs unter 53.731 Punkte, lauten die nächsten Abwärtsziele:

53.714/12 | 53.698/96 | 53.666/64 | 53.640/38 | 53.613/11 | 53.590/88 | 53.567/65 | 53.535/33 | 53.510/08 | 53.487/85 | 53.465/63 | 53.440/38 | 53.421/19 | 53.395/93 | 53.368/66.

Unterhalb von 53.368/66 Punkten drohen Abgaben in Richtung:

53.342/40 | 53.317/16 | 53.290/88 | 53.269/67 | 53.242/40 | 53.215/13 | 53.193/91 | 53.172/70 | 53.147/45 | 53.124/22 | 53.098/96 | 53.074/72 | 53.048/46 | 53.024/22 | 53.004/02 | 52.988/86 | 52.968/66 | 52.941/39 | 52.918/16 | 52.887/85 | 52.863/61 | 52.840/38 | 52.811/09 | 52.783/81 | 52.753/51.

Erwartete Tendenz & Wochenrange

Übergeordnete Tendenz: Seitwärts / Abwärts (im Vergleich zum Vorwochenschluss)

Erwartete Wochenrange KW 34 / 2026 Von Bis Hoch 54.090 54.421 Tief 53.193 52.781

ONLINE-BROKER WAHL 2026