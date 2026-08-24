Dow Jones Prognose & Wochenausblick | KW 35/2026 (24.08.–28.08.)

Das Wichtigste in Kürze Bärischer Vorteil im Setup

SMA20 im Tageschart als Schlüsselmarke

Zentraler Support bei 52.729 Punkten

Dow Jones Wochenausblick für die Kalenderwoche 35/2026: Der US-Leitindex zeigt sich weiterhin anfällig für Rücksetzer. In dieser Dow Jones Prognose analysieren wir die abgelaufene Handelswoche, wichtige Chartmarken sowie die wahrscheinlichsten Szenarien für die kommenden Handelstage. ► Dow Jones WKN: 969420 | ISIN: US2605661048 | Ticker: Dow Jones ⚡ Key Takeaways Bärischer Vorteil im Setup: Die Wahrscheinlichkeit für das Bären-Szenario liegt mit 55 % leicht höher als für das Bullen-Szenario ( 45 % ). Die übergeordnete Erwartung für die nächsten fünf Handelstage tendiert zu einer Seitwärts- bis Abwärtsbewegung .

Die Wahrscheinlichkeit für das Bären-Szenario liegt mit leicht höher als für das Bullen-Szenario ( ). Die übergeordnete Erwartung für die nächsten fünf Handelstage tendiert zu einer . SMA20 im Tageschart als Schlüsselmarke: Der Index scheiterte am Freitag exakt an der SMA20 (53.399 Punkte) . Erst ein nachhaltiger Tagesschlusskurs oberhalb dieser Marke ebnet den Weg zurück nach oben (Ziel: 53.930/60 Punkte).

Der Index scheiterte am Freitag exakt an der . Erst ein nachhaltiger Tagesschlusskurs oberhalb dieser Marke ebnet den Weg zurück nach oben (Ziel: 53.930/60 Punkte). Zentraler Support bei 52.729 Punkten: Prallt der Index an der SMA20 ab, ist die SMA50 bei 52.729 Punkten die entscheidende Unterkante. Ein Bruch dieser Untergrenze per Tagesschluss würde ein klares Verkaufs-Signal mit weiteren Abgaben auslösen. Rückblick auf die KW 34/2026 (17.08.2026 – 21.08.2026) Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 24.08.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Der Dow Jones startete am Montagmorgen bei 53.731 Punkten in die Handelwoche – das bedeutete ein Minus von 337 Punkten gegenüber dem Niveau des Vorwochen-Montags, aber 14 Punkte über dem Vorwochenschluss. Direkt zum Wochenbeginn markierte der Index sein Wochenhoch, bevor moderate, aber kontinuierliche Abgaben einsetzten. Erst am Mittwochmorgen gelang eine temporäre Stabilisierung mit einer Erholung nach Norden, die am späten Nachmittag jedoch wieder abebbte und den Index auf 53.450 Punkte zurückwarf. Am Donnerstag folgte eine breite Schwächephase mit deutlichen Kursverlusten. Erst im Frühhandel am Freitag setzten Käufer ein, um große Teile der Tagesverluste vom Donnerstag zu kompensieren. Der Dow Jones verabschiedete sich schließlich bei 53.270 Punkten unverändert im Vergleich zum Wochenschluss der Vorwoche. Wochenhoch: 53.766 Punkte (unter der Marke der Vorwoche)

Wochentief: 52.792 Punkte (ebenfalls unter der Marke der Vorwoche)

Ergebnis: Erneuter Wochenverlust bei einer Trading-Range von 974 Punkten (unter dem Jahresdurchschnitt von 1.346 Punkten). Statistische Übersicht: Dow Jones 2026 (KW 24 – KW 34) Kalenderwoche Wochenhoch Wochentief Wochenschluss Wochenergebnis Wochenrange KW 24/2026 51.481 49.982 51.271 +348 1.499 KW 25/2026 52.410 51.484 51.569 +289 926 KW 26/2026 52.815 51.398 51.866 +595 1.417 KW 27/2026 53.094 52.035 52.906 +1.040 1.059 KW 28/2026 53.134 52.105 52.739 -167 1.026 KW 29/2026 52.914 51.993 52.191 -548 921 KW 30/2026 52.560 51.577 51.936 -255 983 KW 31/2026 52.966 51.569 52.395 +459 1.397 KW 32/2026 54.796 52.746 54.054 +1.659 2.050 KW 33/2026 54.266 53.656 53.717 -337 610 KW 34/2026 53.766 52.792 53.270 -447 974 Durchschnittliche Range 2026: 1.346 Punkte

1.346 Punkte Gewinn- zu Verlustwochen 2026: 16 / 18

16 / 18 Hinweis: Marken gelten für die Handelszeiten von 08:00 bis 22:00 Uhr. YouTube Trading Videos Abgleich der Tagesrange (KW 34/2026) Datum Tageshoch Tagestief Tagesrange Tagesschluss 17.08.2026 53.766 53.425 341 53.468 18.08.2026 53.547 53.278 269 53.372 19.08.2026 53.742 53.298 444 53.506 20.08.2026 53.550 52.792 758 52.821 21.08.2026 53.362 52.820 542 53.270 Setup-Abgleich: Das erwartete Anlaufziel auf der Oberseite (53.779/81) wurde mit dem Hoch bei 53.766 knapp verfehlt. Auf der Unterseite wurde die Marke 52.783/81 mit dem Tief bei 52.792 Punkten ebenfalls knapp nicht erreicht. Die wichtigsten Dow Jones Unterstützungen & Widerstände Dow Jones Widerstände (nach oben): 53.308/99 | 53.466 | 53.508 | 53.636 | 53.730 | 53.952 | 54.222 | 54.444 | 54.777 | 54.812 | 56.211 Dow Jones Unterstützungen (nach unten): 53.230 | 53.191 | 53.019 | 52.974 | 52.862 | 52.729 | 52.680 | 52.622 | 52.422 | 52.310 | 52.186 | 52.088 Wichtige Setup-Marken: Intraday-Marken: 53.629 und 52.702

53.629 und 52.702 Tagesschlussmarken: 54.466 und 52.327

54.466 und 52.327 Break1 Bull (Wochenschluss): 33.401 | Break2 Bull (Montagschluss): 32.586

33.401 | 32.586 Boxbereich: 54.873 bis 23.521 | Übergeordnete Range: 55.388 bis 11.850 Fazit / Expertenkommentar zum Dow Jones von Jens Klatt Chartcheck & Dow Jones Prognose für die KW 35/2026 Betrachtung im Tageschart (Daily) Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 24.08.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Nach dem jüngsten Allzeithoch hat der Index spürbar zurückgesetzt. In der abgelaufenen Woche testete der Dow Jones die SMA20 (aktuell bei 53.399 Punkten) von unten; der Docht der Freitagskerze traf genau diese Linie. Bullen-Szenario: Gelingt der zügige Ausbruch über die SMA20 mit anschließender Ablösung nach oben, liegen die nächsten Ziele bei 53.930/60 Punkten . Ein nachhaltiges Etablieren oberhalb dieser Zone würde den Weg in Richtung Allzeithoch wieder freimachen.

Gelingt der zügige Ausbruch über die SMA20 mit anschließender Ablösung nach oben, liegen die nächsten Ziele bei . Ein nachhaltiges Etablieren oberhalb dieser Zone würde den Weg in Richtung Allzeithoch wieder freimachen. Bären-Szenario: Prallt der Index an der SMA20 ab, rückt die SMA50 (aktuell bei 52.729 Punkten) als Unterstützung in den Fokus (Ende Juli ein verlässlicher Support). Per Tagesschluss unter der SMA50 würde sich das Chartbild verbindlich eingetrüben und weitere Schwäche nach sich ziehen.

Prallt der Index an der SMA20 ab, rückt die als Unterstützung in den Fokus (Ende Juli ein verlässlicher Support). Per Tagesschluss unter der SMA50 würde sich das Chartbild verbindlich eingetrüben und weitere Schwäche nach sich ziehen. Übergeordneter Trend (Daily): Bullisch / Neutral Betrachtung im 4-Stunden-Chart (4h) Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 24.08.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Die jüngste Konsolidierung stabilisierte sich im Bereich der SMA200 (aktuell bei 52.974 Punkten). Zum Wochenschluss kämpfte sich der Index sowohl über die SMA200 als auch über die SMA20 (aktuell bei 53.230 Punkten) zurück. Solange der Index über der SMA20 verweilt, bleibt die Chance auf einen Anstieg an die SMA50 (aktuell bei 53.508 Punkten) gewahrt. Erst ein nachhaltiger Ausbruch über die SMA50 hellt das kurzfristige Bild verbindlich auf. Rutscht der Index wieder unter die SMA20, droht ein erneuter Test der SMA200. Geht der Kontakt zur SMA200 verloren, könnte sich die Abwärtsbewegung bis in den Bereich von 52.000 Punkten ausdehnen. Kurzfristiger Trend (4h): Neutral Szenarien für den Dow Jones Wochenausblick (KW 35/2026) Wahrscheinlichkeit Bullen-Szenario: 45 %

45 % Wahrscheinlichkeit Bären-Szenario: 55 %

55 % Übergeordnete Erwartung (5 Handelstage): Seitwärts / Abwärts (bezogen auf den Vorwochenschluss) Long-Setup (Bully) Verbleibt der Dow Jones über der Marke von 53.272 Punkten, sind folgende Anlaufziele stufenweise erreichbar: Erste Zielzone: 53.298/300 – 53.322/24 – 53.344/46 – 53.365/67 – 53.390/92 – 53.418/20 – 53.442/44 – 53.465/67 – 53.484/86 – 53.509/11 – 53.528/30 – 53.554/56 – 53.574/76 – 53.599/601 – 53.621/23 Punkte.

53.298/300 – 53.322/24 – 53.344/46 – 53.365/67 – 53.390/92 – 53.418/20 – 53.442/44 – 53.465/67 – 53.484/86 – 53.509/11 – 53.528/30 – 53.554/56 – 53.574/76 – 53.599/601 – 53.621/23 Punkte. Erweiterte Zielzone (bei Ausbruch über 53.623): 53.646/48 – 53.672/74 – 53.695/97 – 53.719/21 – 53.740/42 – 53.763/65 – 53.789/91 – 53.810/12 – 53.837/39 – 53.866/68 – 53.890/92 – 53.911/13 – 53.930/32 – 53.958/60 – 53.984/86 – 54.010/12 – 54.032/34 – 54.056/58 – 54.088/90 – 54.111/13 – 54.136/38 – 54.162/64 – 54.188/90 bis 54.222/24 Punkte. Short-Setup (Bearish) Hält die Unterstützung bei 53.272 Punkten nicht, drohen Rücksetzer an folgende Marken: Erste Zielzone: 53.250/48 – 53.227/25 – 53.204/02 – 53.178/76 – 53.148/46 – 53.123/21 – 53.098/96 – 53.068/66 – 53.040/38 – 53.022/20 – 52.999/97 – 52.980/78 – 52.959/57 – 52.938/36 – 52.920/18 bis 52.899/97 Punkte .

53.250/48 – 53.227/25 – 53.204/02 – 53.178/76 – 53.148/46 – 53.123/21 – 53.098/96 – 53.068/66 – 53.040/38 – 53.022/20 – 52.999/97 – 52.980/78 – 52.959/57 – 52.938/36 – 52.920/18 bis . Erweiterte Zielzone (bei Bruch der 52.897): 52.875/73 – 52.858/56 – 52.839/37 – 52.815/13 – 52.790/88 – 52.766/64 – 52.744/42 – 52.719/17 – 52.695/93 – 52.677/75 – 52.648/46 – 52.623/21 – 52.604/02 – 52.579/77 – 52.559/57 – 52.537/35 – 52.513/11 bis 52.490/88 Punkte. Erwartete Wochenrange KW 35/2026 Ausrichtung Von Bis Wochenhoch 53.697 53.986 Wochentief 52.717 52.535 ONLINE-BROKER WAHL 2026 Brokervergleich.de sucht den Broker des Jahres

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Jens Klatt Marktanalyst bei XTB | Berlin Jens Klatt ist seit über 20 Jahren als Analyst und Trader in der Finanzbranche tätig und hat seine Leidenschaft zum Beruf gemacht. Aufgrund seiner Erfahrung ist er ein gern gesehener Interview-Gast im deutschen TV, z.B. bei ARD oder Welt. Zum Experten

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