Domino’s Pizza Aktie unter Druck – Chance zum Aktien kaufen oder Warnsignal? 🍕

Einleitung Die Domino’s Pizza Aktie verzeichnete kürzlich den größten Kursrutsch ihrer Unternehmensgeschichte – ein Rückgang von 16 % an nur einem Tag. Grund dafür sind enttäuschende Quartalszahlen, steigende Arbeitskosten und eine vorsichtige Prognose. Für Anleger stellt sich nun die Frage: Ist der Abverkauf eine Kaufchance oder ein klares Warnsignal für alle, die Aktien kaufen wollen? ► Domino's Pizza | WKN: A2AHL0 | ISIN: GB00BYN59130 | Ticker: DOM.UK ✅ Drei Key Takeaways 📉 Gewinnwarnung sorgt für Schock am Markt:

Domino’s senkte die EBITDA-Prognose für das Gesamtjahr von £141–150 Mio. auf £130–140 Mio., was unter dem Marktkonsens von £146,1 Mio. liegt. Diese Anpassung hat das Vertrauen der Anleger erheblich erschüttert. 💼 Arbeitskosten drücken auf die Marge:

Durch höhere Arbeitgeberabgaben in Großbritannien entstehen Mehrkosten in Millionenhöhe, so CEO Andrew Rennie. Diese Belastung trifft insbesondere die Franchise-Partner und verlangsamt die Expansion: Statt über 50 neuen Filialen erwartet man nun nur noch Eröffnungen im mittleren zweistelligen Bereich. 📊 Konsumflaute und Unsicherheit belasten die Domino’s Pizza Aktie:

Trotz leicht gestiegener Umsätze (+1,4 %) sank der Vorsteuergewinn im ersten Halbjahr 2025 um 32 % auf nur noch £40,5 Mio. Grund sind unter anderem die zurückhaltenden Konsumausgaben britischer Kunden in einem von Inflation und Unsicherheit geprägten Markt. 🔍 Aktuelle Herausforderungen im Überblick Neben den harten Finanzkennzahlen belastet die Unsicherheit über strategische Schritte zusätzlich das Vertrauen in die Domino’s Pizza Aktie. Zwar kündigte das Management eine potenzielle Akquisition einer zweiten Marke an – jedoch ohne konkrete Details. Anleger bleiben daher vorsichtig. Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und leg los! Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen Auch das Argument einer wachsenden Marktanteile und besseren Lieferperformance konnte die negativen Signale nicht überdecken: Keine nachhaltige Umsatzbelebung im Mai und Juni

Weitere Kostensteigerungen durch geplantes Herbst-Update der Regierung

Zurückhaltung bei Investitionen auf Franchise-Seite 🧠 Fazit: Domino’s Pizza Aktie – Aktien kaufen oder lieber abwarten? Die Domino’s Pizza Aktie befindet sich in einer kritischen Phase. Für langfristig orientierte Anleger, die gezielt Aktien kaufen wollen, könnte der Kursrückgang eine interessante Einstiegsgelegenheit bieten – allerdings nur unter der Annahme, dass das Unternehmen seine Margenprobleme und strategischen Herausforderungen in den Griff bekommt. Wer eher sicherheitsorientiert agiert, sollte zunächst abwarten, ob sich ein Boden bildet und wie die nächsten Quartalszahlen ausfallen. Bis dahin gilt: Fundamentaldaten im Blick behalten und nicht vorschnell zugreifen. Domino's Pizza Aktie Chartanalyse – Daily: Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 05.08.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in GBP. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. AKTIEN kommissionsfrei handeln PLUS Gratisaktie für Neukunden: Weltweit Aktien kommissionsfrei* handeln mit XTB!

Jetzt für Neukunden als Aktion zusätzlich eine Gratiskaktie erhalten

Details und Teilnahmebedingungen über den Link

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.



XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.



RISIKOHINWEIS für CFD



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 71% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.