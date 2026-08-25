Dow Jones, S&P 500 & Nasdaq 100 erholen sich: US Börse im Aufwind 📈

Das Wichtigste in Kürze KI- und Halbleiter-Rallye: Speicherhersteller und Chip-Aktien führen die Erholung an der US Börse an, nachdem Zins- und Verschuldungssorgen nachgelassen haben.

Charttest im Nasdaq 100: Der US100 testet eine mögliche wichtige Unterstützungszone zwischen 29.140 und 29.300 Punkten (38,2 % Fibonacci-Retracement).

Insider-Käufe stützen Einzelwerte: Kura Oncology (+8,8 %) profitiert von Aktienkäufen des CEOs; auch Alibaba (+0,9 %) zieht nach Insider-Käufen um Jack Ma an.

Nach nachgebenden Rohölpreisen verzeichnet die US Börse eine Erholung, während das Handelsvolumen vor den anstehenden Nvidia-Quartalszahlen, den US-PCE-Inflationsdaten und dem Notenbank-Symposium in Jackson Hole verhalten bleibt. Anleger greifen an den Märkten rund um Dow Jones, S&P 500 & Nasdaq 100 wieder verstärkt bei Technologiewerten und KI-Aktien zu. 💡 Die 3 wichtigsten Key Takeaways KI- und Halbleiter-Rallye: Speicherhersteller und Chip-Aktien führen die Erholung an der US Börse an, nachdem Zins- und Verschuldungssorgen nachgelassen haben.

Charttest im Nasdaq 100: Der US100 testet eine mögliche wichtige Unterstützungszone zwischen 29.140 und 29.300 Punkten (38,2 % Fibonacci-Retracement).

Insider-Käufe stützen Einzelwerte: Kura Oncology (+8,8 %) profitiert von Aktienkäufen des CEOs; auch Alibaba (+0,9 %) zieht nach Insider-Käufen um Jack Ma an. 📈 US Börse im Überblick: Dow Jones, S&P 500 & Nasdaq 100 📊 Nach den jüngsten Abgaben kehrt die Risikobereitschaft an der US Börse schrittweise zurück. Sinkende Ölpreise entlasten die Inflationserwartungen, wenngleich Händler vor den Großereignissen der Woche Zurückhaltung üben: Nasdaq 100 (US100): Führt die Gewinnerliste mit einem Plus von +0,3 % an.

S&P 500 (US500): Legt moderat um +0,1 % zu.

Russell 2000 (US2000): Verzeichnet ebenfalls Aufschläge von +0,1 % .

Dow Jones (US30): Tendiert leicht behauptet mit +0,05 %. Während der Technologiesektor und Kommunikationsdienste (Uber +0,7 %, Meta +0,8 %, Netflix +1,2 %) zulegen, stehen defensive Branchen wie Energie und Basiskonsum unter Verkaufsdruck. 💻 KI-Sektor & Unternehmensnachrichten: Gewinner im Fokus 🚀 Im Zentrum der Erholung steht das von KI-Entwicklungen getriebene Segment: Unternehmen / Sektor Kursveränderung Treibende Faktoren & Ausblick AMD ($AMD) +3,75 % Starke Nachfrage im Halbleiterbereich stützt die Aktie. Fluence ($FLNC) +2,90 % Erholung bei Energieversorgern für KI-Rechenzentren. Nvidia, Micron, Sandisk je +1,70 % Breites Erholungssignal bei Speicher- und Chip-Herstellern. Intel ($INTC) +1,60 % Profitiert von der allgemeinen Gegenbewegung im Chipsektor. Kura Oncology ($KURA) +8,80 % CEO Troy Wilson kaufte 100.000 Aktien im Wert von 1,24 Mio. USD. Alibaba ($BABA) +0,90 % Jack Ma und das Management kauften Aktien für über 800 Mio. HKD. 📉 Technische Chartanalyse: US100 / Nasdaq-Futures (D1) 🔍 Auf dem Tageschart durchlaufen die Nasdaq-100-Futures eine Korrekturbewegung und testen eine zentrale Nachfragezone: Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 25.08.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Möglicher Unterstützungsbereich: Der Index testet die Spanne zwischen 29.140 und 29.300 Punkten, die durch das 38,2 %-Fibonacci-Retracement (29.141,84 Punkte) verstärkt wird.

Mögliche Gleitende Durchschnitte: Der Ausbruch unter den 10-Tage-EMA (29.447,31) und den 30-Tage-EMA (29.399,12) signalisiert ein mögliches Nachlassen der kurzfristigen Dynamik.

Mögliches RSI & Abwärtsrisiko: Der 14-Tage-RSI notiert bei neutralen 47,6 Punkten. Ein nachhaltiger Rutsch unter 29.141 Punkte würde das Tor für ein mögliches Anlaufen des 50 %-Fibonacci-Niveaus (28.772,21 Punkte) sowie des 100-Tage-EMA (28.664,11 Punkte) öffnen. 🎯 Ausblick & Markt-Fazit Die Stabilisierung an der US Börse verdeutlicht das ungebrochene Kaufinteresse im Technologiesektor, sobald sich der Zins- und Rohstoffdruck mildert. Vor den Impulsen durch die Nvidia-Quartalszahlen und das Notenbank-Treffen in Jackson Hole bewegen sich die Indizes Dow Jones, S&P 500 & Nasdaq 100 jedoch in einer abwartenden Haltung. Ein nachhaltiger Ausbruch aus den aktuellen Korrekturmarken setzt vor allem positive Überraschungen bei den Tech-Schwergewichten voraus. ONLINE-BROKER WAHL 2026 Brokervergleich.de sucht den Broker des Jahres

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setzt auf deine Stimme! JETZT mitmachen - der Veranstalter verlost tolle Preise unter allen Teilnehmern ❓ FAQ zu Dow Jones, S&P 500 & Nasdaq 100 und US Börse Warum erholen sich die Indizes Dow Jones, S&P 500 & Nasdaq 100 heute? Fallende Rohölpreise dämpfen die Inflationssorgen, was zu einer möglichen Rückkehr der Risikobereitschaft vor allem im Technologiesektor führt. Welche Marken sind beim Nasdaq 100 (US100) wichtig? Eine zentrale Unterstützung liegt im Bereich von 29.140 bis 29.300 Punkten (38,2 % Fibonacci). Ein Bruch darunter könnte mögliche Rücksetzer bis 28.772 Punkte auslösen. Warum stieg die Aktie von Kura Oncology an der US Börse stark an? Insider-Käufe des CEOs im Umfang von 1,24 Millionen US-Dollar stärkten das Vertrauen der Anleger und führten zu einem Kursplus von 8,8 %.

Alexander Teperev Junior Marktanalyst bei XTB Alexander Teperev ist Junior Marktanalyst bei XTB in Berlin und studiert Volkswirtschaftslehre mit Schwerpunkt Makroökonomie und Finanzmärkte.

In seinen Marktanalysen verbindet er klassische Charttechnik mit aktuellen News und makroökonomischen Fundamentaldaten. Sein Ziel ist es, Marktbewegungen nachvollziehbar aufzubereiten und Tradern eine klare, praxisnahe Orientierung für kurzfristiges Trading wie auch längerfristiges Investieren zu geben. Zum Experten

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