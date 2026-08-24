Dow Jones, S&P 500 & Nasdaq 100 leicht im Minus: US Börse wartet auf Nvidia 📉

Das Wichtigste in Kürze Tech-Sektor belastet: Der Nasdaq 100 verliert rund 1 %, angetrieben durch Abgaben von 3 bis 5 % bei Halbleiter- und Speicherwerten.

Handelskonflikt mit Kanada: Gescheiterte Verhandlungen führen zu kanadischen Vergeltungszöllen von 20 % auf Stahl und Holz, wovon mögliche Gewinner wie Nucor profitieren.

Entlastungssignale aus dem Persischen Golf: Iranische Freigaben für irakische Tanker könnten eine mögliche Entspannung bei den Öllieferungen andeuten.

Der Handelsstart an der US Börse verläuft zu Beginn der Woche verhalten. Anleger an den Märkten rund um Dow Jones, S&P 500 & Nasdaq 100 zeigen sich zurückhaltend, während Impulse vom Anleihe- und Rohstoffmarkt eingepreist werden und die mit Spannung erwarteten Nvidia-Quartalszahlen am Mittwoch ihre Schatten vorauswerfen. 💡 Die 3 wichtigsten Key Takeaways Tech-Sektor belastet: Der Nasdaq 100 verliert rund 1 %, angetrieben durch Abgaben von 3 bis 5 % bei Halbleiter- und Speicherwerten.

Handelskonflikt mit Kanada: Gescheiterte Verhandlungen führen zu kanadischen Vergeltungszöllen von 20 % auf Stahl und Holz, wovon mögliche Gewinner wie Nucor profitieren.

Entlastungssignale aus dem Persischen Golf: Iranische Freigaben für irakische Tanker könnten eine mögliche Entspannung bei den Öllieferungen andeuten. 🌐 Handelsstreit und Anleihemarkt belasten die US Börse 🏛️ An der US Börse geben die meisten Indizes um etwa 0,3 bis 0,5 % nach. Während die Folgen der Intervention des US-Finanzministers am Anleihemarkt weiter analysiert werden, belasten gescheiterte Handelsgespräche zwischen den USA und Kanada die Marktstimmung. Kanada reagierte auf US-Forderungen mit Vergeltungszöllen von 20 % auf ausgewählte Rohstoffe. Gleichzeitig kommen moderate Signale vom Ölmarkt: Iranische Äußerungen und die Passage von irakischen Tankern deuten auf eine mögliche Zunahme der Ölexporte hin. 🏢 Einzelwerte bei Dow Jones, S&P 500 & Nasdaq 100 im Fokus 📊 Im Umfeld der Indizes Dow Jones, S&P 500 & Nasdaq 100 prägen markante Einzelwert-Bewegungen das Bild an der US Börse: Unternehmen Kursbewegung Treibende Faktoren Nucor ($NUE) +4,0 % Profitiert als Holz- und Stahlakteur von möglichen Effekten der Kanada-Zölle. PDD Holdings +2,0 % Temu-Mutter meldet starke Q-Zahlen; Transaktionsgebühren klettern um 13 %. ArcelorMittal ($MT) +2,0 % Positive Analystenempfehlung stützt den Kurs. Alibaba ($BABA) -2,0 % Nach Ankündigung einer Aktienemission im Wert von 10 Mrd. USD unter Druck. Applied Optoelectronics ($AAOI) -16,0 % Geplante Aktienemission über 600 Mio. USD löst Verkaufsdruck aus. RegenxBio ($RGNX) -25,0 % FDA verhängt Studienstopp für die Gentherapie RGX-121.

📈 Technische Chartanalyse: Nasdaq 100 (US100) im D1-Intervall 🔍 Im Tageschart bewegt sich der US100 weiterhin innerhalb eines sich verbreiternden Abwärtskanals. Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 24.08.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Trendbild: Der rasche Rückzug von Niveaus oberhalb der 30.000-Punkte-Marke und die bärische MACD-Kreuzung deuten auf eine mögliche anhaltende Korrektur hin.

Mögliche Unterstützungen: Der Kurs steuert auf das 61,8 %-Fibonacci-Retracement zu. Bei anhaltendem Druck rückt der EMA100 sowie die untere Trendkanalbegrenzung in den Fokus.

Mögliche Widerstände: Sich überschneidende Fibonacci-Ebenen und die Obergrenze des Kanals bilden den nächsten möglichen Test für Erholungsversuche. 🎯 Fazit Der Auftakt an der US Börse ist von Vorsicht geprägt. Die Indizes Dow Jones, S&P 500 & Nasdaq 100 konsolidieren im Spannungsfeld aus geopolitischen Belastungen, Anleiherenditen und Sektor-Umschichtungen. Die anstehenden Ergebnisse von Nvidia am Mittwoch dürften das entscheidende Signal für eine mögliche nachhaltige Richtungsentscheidung im Technologiesektor liefern. ONLINE-BROKER WAHL 2026 Brokervergleich.de sucht den Broker des Jahres

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Jens Klatt Marktanalyst bei XTB | Berlin Jens Klatt ist seit über 20 Jahren als Analyst und Trader in der Finanzbranche tätig und hat seine Leidenschaft zum Beruf gemacht. Aufgrund seiner Erfahrung ist er ein gern gesehener Interview-Gast im deutschen TV, z.B. bei ARD oder Welt. Zum Experten

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