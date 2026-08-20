Dow Jones, S&P 500 & Nasdaq 100 unter Druck: Anleiherenditen belasten US Börse 📉

An der Wall Street notieren die Kurse am Donnerstag spürbar schwächer. Erneut geht der Hauptdruck vom Rentenmarkt aus, wo steigende Renditen für US-Staatsanleihen die Kapitalkosten verteuern und bewertungsempfindliche Segmente treffen. Neben steigenden Ölpreisen belasten enttäuschende Prognosen von Walmart die Marktstimmung bei Dow Jones, S&P 500 & Nasdaq 100 an der US Börse.

💡 Die 3 wichtigsten Key Takeaways

Renditeanstieg belastet Kurse: Die Renditen 10-jähriger (4,696 %) und 30-jähriger US-Anleihen (5,236 %) steigen erneut und setzen die US Börse unter Druck.

Sektor-Rotation: Ein Kursrutsch bei Walmart (-8,6 %) und Abgaben im Tech-Sektor fördern eine mögliche Umschichtung in defensive Werte.

Starke Konjunkturdaten: Der Philadelphia-Fed-Index steigt überraschend auf 47,4 Punkte, während nachlassender Preisdruck mögliche uneinheitliche Impulse liefert.

📉 Chartanalyse & Zinsdruck: Nasdaq 100 sucht Halt 📊

Der Anleihemarkt gibt am Donnerstag klar den Ton an der US Börse an. Die Nasdaq-100-Futures geben um rund 0,7 % nach, während der S&P 500 ca. 0,4 % verliert. Der Dow Jones büßt rund 350 Punkte (-0,7 %) ein. Zudem verstärken Brent-Ölpreise von über 94 US-Dollar pro Barrel die geopolitischen Sorgen.

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 20.08.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Charttechnisch konnte der Nasdaq 100 das bullische Momentum oberhalb des EMA50 nicht verteidigen und fiel in Richtung 29.300 Punkte zurück:

Mögliche Hauptunterstützung: Liegt im Bereich von rund 28.600 Punkten (38,2 % Fibonacci-Retracement).

Möglicher wichtiger Widerstand: Befindet sich nahe der psychologischen Marke von 30.000 Punkten (71,6 % Fibonacci-Retracement).

🔄 Sektor-Rotation & Bewertungen: Dow Jones, S&P 500 & Nasdaq 100 🔍

Der Nasdaq 100 bleibt zwar mittelfristig im Aufwärtstrend, reagiert bei einem historischen KGV von 31,1 jedoch empfindlich auf höhere Zinsen. Anleger zahlen derzeit hohe Multiples für künftiges Gewinnwachstum. Der Technologiesektor verlor daher rund 2,1 %, während sich Gesundheits- und Basiskonsumwerte besser behaupten.

Auch im Dow Jones zeigt sich eine deutliche Sektor-Rotation:

Walmart (-8,6 %): Belastet den Index nach enttäuschenden Prognosen stark. Das hohe KGV von 40,3 ließ wenig Raum für Verfehlungen.

Defensive Gewinner: Titel wie Chevron, Coca-Cola, McDonald’s, Travelers und Honeywell profitieren von der Nachfrage nach solideren Cashflows.

🏭 Philadelphia Fed überrascht: Starke Konjunktur trifft auf schwächere Inflation 📊

Für ein positives Signal an der US Börse sorgte der Index der Philadelphia Fed für das verarbeitende Gewerbe, der im August sprunghaft von 41,4 auf 47,4 Punkte stieg (Erwartung: 25). Der Beschäftigungsindex kletterte auf 27,9 Punkte – den höchsten Stand seit April 2022.

Gleichzeitig fielen die Indikatoren für Einkaufs- und Verkaufspreise auf den tiefsten Stand seit Februar. Diese Kombination aus robuster Konjunktur und nachlassendem Preisdruck signalisiert eine mögliche Widerstandsfähigkeit der US-Wirtschaft.

🎯 Fazit

Der Handelstag an der US Börse zeigt eindrucksvoll, dass höhere Anleiherenditen und anziehende Rohölpreise als Bewertungsbremse für die Indizes Dow Jones, S&P 500 & Nasdaq 100 fungieren. Während hoch bewertete Segmente im Tech-Sektor bei Zinsanstiegen unter Korrekturvisier geraten, bietet die fundamentale Stärke der US-Konjunktur ein mögliches Auffangnetz. Eine nachhaltige Stabilisierung setzt jedoch eine Konsolidierung am Rentenmarkt voraus.