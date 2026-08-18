Dow Jones, S&P 500 & Nasdaq 100 unter Druck: US Börse schwächelt 📉

Das Wichtigste in Kürze Tech-Sektor verliert an Boden: Der Nasdaq 100 gibt um 1,3 % nach; Halbleiter- und Speicherwerte stehen unter Abgabedruck.

Verhaltenes Industriewachstum: Die US-Industrieproduktion stieg im Juli um 0,2 %, was auf eine eher verhaltene Dynamik in den Fabriken hindeutet.

Starke Einzelwert-Ausschläge: Amylyx explodiert um +45 % nach Studienerfolgen, während Klarna (-19 %) und Baidu (-9 %) nach enttäuschenden Zahlen kräftig nachgeben.

An der US Börse weiten die Index-Futures ihre Verluste aus. Zunehmende geopolitische Spannungen zwischen den USA und dem Iran sowie ein weltweiter Renditeanstieg belasten die Stimmung bei Dow Jones, S&P 500 & Nasdaq 100. Während sich der technologielastige Nasdaq 100 im Zuge eines KI-Sektor-Ausverkaufs als am anfälligsten erweist, bieten defensive Branchen wie das Gesundheitswesen und Basiskonsumgüter eine mögliche relative Stabilität. 💡 Die 3 wichtigsten Key Takeaways Tech-Sektor verliert an Boden: Der Nasdaq 100 gibt um 1,3 % nach; Halbleiter- und Speicherwerte stehen unter Abgabedruck.

Verhaltenes Industriewachstum: Die US-Industrieproduktion stieg im Juli um 0,2 %, was auf eine eher verhaltene Dynamik in den Fabriken hindeutet.

Starke Einzelwert-Ausschläge: Amylyx explodiert um +45 % nach Studienerfolgen, während Klarna (-19 %) und Baidu (-9 %) nach enttäuschenden Zahlen kräftig nachgeben. 🚨 Geopolitik & Industrieproduktion: US Börse verliert an Boden 🏛️ Das bevorstehende Ende der 60-Tage-Frist im US-Iran-Konflikt und steigende Anleiherenditen setzen die Indizes Dow Jones, S&P 500 & Nasdaq 100 spürbar unter Druck. Während der S&P 500 um 0,45 % nachgibt und der Russell 2000 um 0,55 % verliert, notieren die Dow-Jones-Futures nach Handelsbeginn weitgehend seitwärts. Gesundheitswesen, Energie und Basiskonsumgüter stemmen sich gegen den Abwärtstrend. Im Tech-Sektor entzieht sich die Softwarebranche dem Pessimismus, während Halbleiter- und Speicheraktien tief im Minus notieren. Macroseitig verlangsamte sich das Wachstum der US-Industrieproduktion im Juli leicht auf +0,2 % MoM (nach +0,3 % im Juni). Stützung kam aus den Bereichen Verteidigung (+1,8 %) und Betriebsausstattung (+0,8 %), während die Automobilproduktion um 2,1 % einbrach. Die Kapazitätsauslastung stieg leicht auf 76,3 %, was eine mögliche verhaltene Grunddynamik widerspiegelt. 📉 Chartanalyse: Nasdaq 100 im defensiven Bereich 🔍 Der US100 verbleibt in einer seit zwei Monaten andauernden Konsolidierung zwischen KI-Bewertungsängsten, Geopolitik und Zinsunsicherheiten. Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 18.08.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Nachdem die lokalen Höchststände über 30.338 Punkten verfehlt wurden und der 10-Tage-EMA (29.727) sowie das 23,6 % Fibonacci-Niveau (29.599) fielen, zeigt sich das Chartbild defensiv: Mögliche Hauptunterstützung: Liegt in der Zone um den 30-Tage-EMA (~29.438) in Kombination mit dem 38,2 % Fibonacci-Retracement bei 29.141 Punkten.

Mögliches Erholungsszenario: Ein nachhaltiger Abpraller von diesem Konfluenzpunkt könnte einen Erholungsversuch Richtung 30.000 Punkte einleiten.

Mögliches Abwärtsszenario: Ein Tagesschlusskurs unter 29.141 Punkten birgt das Risiko einer Bewegung in Richtung des 50,0 % Fibonacci-Niveaus bei 28.772 und des 100-Tage-EMA nahe 28.596 Punkten. 📰 Corporate News: Gewinner & Verlierer im Dow Jones, S&P 500 & Nasdaq 100 📊 Auch abseits der Gesamtmärkte sorgen Einzelberichte an der US Börse für erhebliche Volatilität: Amylyx Pharmaceuticals (+45 %): Überzeugte mit positiven Phase-3-Ergebnissen für Avexitide; eine FDA-Einreichung ist bis Ende 2026 als mögliches Ziel geplant.

Home Depot (+0,25 %): Übertraf im Q2 die Erwartungen (Umsatz: 47,86 Mrd. USD; EPS: 4,92 USD) dank Nachfrage von Bauunternehmern und bestätigte die Jahresprognose.

Meta (-3,3 %): Steht vor einem Bundesgerichtsverfahren wegen angeblicher Suchtgefährdung Jugendlicher, was mögliche hohe Geldstrafen nach sich ziehen könnte.

Klarna (-19 %): Senkte die Jahresumsatzprognose auf 4,08–4,16 Mrd. USD aufgrund von Währungseffekten und einer Schwäche im Deutschland-Geschäft.

Baidu (-9 %): Enttäuschte beim Q2-Ergebnis und Cashflow durch schwache iQiyi-Zahlen und hohe KI-Investitionsausgaben.

Nebius Group (-2 %): Beseitigte mit der Genehmigung für ein Rechenzentrum ein mögliches operatives Risiko für den 17,4-Milliarden-Dollar-Vertrag mit Microsoft. 🎯 Fazit An der US Börse dominiert eine vorsichtige Grundhaltung. Das Zusammenspiel aus geopolitischen Risiken und der Abkühlung im Halbleitersektor belastet die Leitindizes Dow Jones, S&P 500 & Nasdaq 100. Sollten die zentralen Unterstützungsebenen beim Nasdaq 100 halten, bleibt eine mögliche Stabilisierung denkbar; ein nachhaltiger Bruch der Chartmarken könnte jedoch weiteren Verkaufsdruck freisetzen. ONLINE-BROKER WAHL 2026 Brokervergleich.de sucht den Broker des Jahres

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Jens Klatt Marktanalyst bei XTB | Berlin Jens Klatt ist seit über 20 Jahren als Analyst und Trader in der Finanzbranche tätig und hat seine Leidenschaft zum Beruf gemacht. Aufgrund seiner Erfahrung ist er ein gern gesehener Interview-Gast im deutschen TV, z.B. bei ARD oder Welt. Zum Experten

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