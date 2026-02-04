EURUSD Prognose: ADP-Arbeitsmarktdaten belasten Dollar | Forex Aktuell

Das Wichtigste in Kürze ADP Private Payrolls 22K, Exp. 48K, Last 41K

Der ADP National Employment Report ist ein monatlicher, unabhängiger Indikator für die Entwicklung der Beschäftigung im privaten Sektor der USA. Er wird von ADP Research in Zusammenarbeit mit dem Stanford Digital Economy Lab erstellt und basiert auf anonymisierten Lohn- und Gehaltsdaten von über 26 Millionen US-Beschäftigten aus Hunderttausenden Unternehmen. Für den Devisenmarkt ist der Bericht ein wichtiger Frühindikator – insbesondere für die EURUSD Prognose. ►EURUSD WKN 965275 | ISIN EU0009652759 | Ticker: EUR/USD Beschäftigungsentwicklung nach Sektoren Güterproduzierender Sektor: +1.000 Stellen nach -3.000 im Vormonat

Dienstleistungssektor: +21.000 nach +44.000 im Vormonat Unternehmensgröße: Kleine Unternehmen: 0 nach +9.000 zuvor

Mittelgroße Unternehmen: +41.000 nach +34.000 im Vormonat

Große Unternehmen: -18.000 nach +2.000 im Vormonat Lohnentwicklung bleibt erhöht Löhne für Beschäftigte mit Jobverbleib: +4,5 % im Jahresvergleich nach 4,4 % zuvor

Löhne für Jobwechsler: +6,4 % im Jahresvergleich nach 6,6 % zuvor Die weiterhin hohe Lohndynamik spricht gegen eine schnelle Entspannung am US-Arbeitsmarkt – ein relevanter Faktor für Forex Aktuell und die Geldpolitik der US-Notenbank. Detailanalyse nach Branchen Bildung und Gesundheitswesen: +74.000 nach +39.000 zuvor

Freizeit und Gastgewerbe: +4.000 nach +24.000 zuvor

Bauwirtschaft: +9.000

Finanzdienstleistungen: +14.000 nach +6.000 zuvor

Professionelle und unternehmensnahe Dienstleistungen: -57.000 nach -29.000 zuvor Markteinordnung und EURUSD Prognose Über die letzten drei Monate zeigt sich eine hohe Volatilität bei den Neueinstellungen im privaten Sektor:

Über die letzten drei Monate zeigt sich eine hohe Volatilität bei den Neueinstellungen im privaten Sektor:

eine kurze Erholung, gefolgt von einer deutlichen Abschwächung – insbesondere bei kleinen Unternehmen – und zuletzt eine partielle Stabilisierung in staatlich geprägten bzw. defensiven Dienstleistungsbranchen wie Bildung und Gesundheit. Ein breit angelegter Aufschwung im privaten Sektor bleibt jedoch aus. Aus Sicht von Forex Aktuell deuten die gemischten Arbeitsmarktdaten auf ein leicht erhöhtes Potenzial für Fed-Zinssenkungen hin. Entsprechend geriet der US-Dollar zunächst unter Druck. Diese Schwäche wurde jedoch rasch wieder aufgeholt, was die aktuelle EURUSD Prognose neutral bis leicht richtungslos erscheinen lässt. Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 04.02.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

