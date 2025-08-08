Öl News: Ölpreis aktuell fällt nach Berichten über möglichen Ukraine-Deal Laut Medienberichten, die sich auf mit der Angelegenheit vertraute Personen berufen, planen die USA und Russland angeblich ein Ukraine-Abkommen, das die russischen Gebietsgewinne festschreiben würde. Demnach könnte ein Ende des Krieges in der Ukraine Russlands Besetzung der während der Invasion eroberten Gebiete bestätigen. US- und russische Regierungsvertreter arbeiten demnach an einer Einigung über die Gebietsfragen, um bereits in der kommenden Woche ein Gipfeltreffen zwischen Präsident Donald Trump und Präsident Wladimir Putin abzuhalten. Ziel der USA ist es, auch die Ukraine sowie die europäischen Verbündeten ins Boot zu holen – doch der Abschluss eines solchen Abkommens gilt laut Insidern als alles andere als sicher. Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und leg los! Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen Einfluss auf den Ölpreis aktuell Die Öl News sorgten am Markt für Bewegung: Der Ölpreis aktuell fiel um rund -0,7 %. Händler reagierten mit leichten Verkäufen, da ein mögliches Friedensabkommen in der Ukraine den Weg für eine Lockerung der Sanktionen gegen russisches Öl ebnen könnte. Eine Entspannung auf dem Rohölmarkt könnte mittelfristig zu einer erhöhten Angebotsmenge und damit zu weiteren Preisrückgängen führen. Ausblick für den Ölmarkt Sollte der Ukraine-Deal tatsächlich zustande kommen, erwarten Analysten eine Neuausrichtung der globalen Ölströme. Russische Ölexporte könnten wieder stärker auf den Weltmarkt drängen, während geopolitische Risiken für die Ölversorgung abnehmen. Anleger und Marktbeobachter behalten daher die Entwicklungen genau im Blick, um die Öl News und deren Einfluss auf den Ölpreis aktuell einzuschätzen. AKTIEN kommissionsfrei handeln PLUS Gratisaktie für Neukunden: Weltweit Aktien kommissionsfrei* handeln mit XTB!

