EURUSD Prognose & Forex Aktuell: Schweizer Inflationsdaten überraschen

Das Wichtigste in Kürze Schweizer Inflation fällt überraschend auf 0,0% im Jahresvergleich

Der Schweizer Franken schwächt sich nach den Inflationsdaten deutlich ab

Für die EURUSD Prognose bleibt der Euro stabil unterstützt

Die neuesten Daten aus der Schweiz sorgten heute früh für deutliche Bewegungen am Devisenmarkt. Die Inflation blieb im Jahresvergleich (YoY) bei 0,0%, während -0,2% im Monatsvergleich (MoM) gemeldet wurden. Beide Werte lagen unter den Prognosen, was erneuten Druck auf die ohnehin lockere Geldpolitik der SNB ausübt. VPI-Daten im Überblick VPI YoY:

Aktuell: 0,0% | Erwartet: 0,1% | Vorher: 0,1%

VPI MoM:

Aktuell: -0,2% | Erwartet: -0,1% | Vorher: -0,3% Auswirkungen auf CHF und EURUSD Prognose Die Rückkehr der Inflation auf 0,0% im Jahresvergleich verstärkt den Druck auf die Schweizerische Nationalbank (SNB), deren Leitzins bereits bei 0% liegt. Eine weitere Lockerung erscheint vorerst unwahrscheinlich, gleichzeitig sinkt jedoch der Unterstützungsfaktor für den Schweizer Franken. Unmittelbar nach Veröffentlichung der Daten schwächte sich der CHF sowohl gegenüber dem Euro als auch dem US-Dollar ab. Dies beendete die kurze Phase der Frankenstärke, die zuvor durch besser als erwartete Einzelhandelszahlen vom Montag ausgelöst worden war. Für die EURUSD Prognose bedeutet die CHF-Schwäche, dass Kapitalströme innerhalb des europäischen Währungsraums erneut stabiler werden könnten – ein Faktor, der den Euro tendenziell unterstützt. Gleichzeitig bleibt der US-Dollar aufgrund seiner robusten Konjunkturdaten weiterhin gefragt. Forex Aktuell: Marktreaktionen im Überblick Händler reagierten sofort mit Verkäufen von CHF-Positionen.

EUR/CHF und USD/CHF zeigten deutliche Aufwärtsbewegungen.

Risikoappetit stieg leicht, da die Daten auf anhaltend niedrigen Preisdruck in der Schweiz hindeuten.

Für Forex-Trader rücken nun die nächsten Inflations- und Zinsentscheidungen in den USA und der Eurozone in den Fokus. Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 02.12.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. AKTIEN GRATIS HANDELN!* *XTB streicht deine Orderkommission bis zu einem monatlichen Umsatz von 100.000 Euro!

Nicht investiertes Kapital wird sogar verzinst!

BESTER Kundenservice inklusive! Erreiche uns, wenn du Hilfe braucht, per Hotline, E-Mail oder Chat

Erreiche uns, wenn du Hilfe braucht, per Hotline, E-Mail oder Chat XTB: Die Investment App, bei der dein Geld für dich arbeitet!

Hier mehr erfahren

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.



XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.



RISIKOHINWEIS für CFD



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 71% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.