ETF-Zuflüsse stützen Ethereum 📈 Kryptowährungen auf dem Vormarsch Ethereum Prognose: ETH erreicht fast Allzeithoch – Bullisher Trend setzt sich fort Die aktuellen Krypto News sorgen für Aufsehen: Ethereum (ETH) klettert heute auf fast 4.700 USD und erreicht damit die Allzeithochs von November 2021. Seit Anfang April hat sich der Preis mehr als verdreifacht. Haupttreiber sind starke Zuflüsse in Ethereum-ETFs und eine wachsende Risikobereitschaft am Kryptomarkt. In den vergangenen 30 Tagen legte ETH um über 40 % zu. Am Montag verzeichneten US-Ethereum-ETFs einen Rekord-Nettozufluss von 1,01 Mrd. USD – im Vergleich zu nur 178 Mio. USD bei Bitcoin. ►Ethereum: ISIN XC000A2YY651 | WKN: A2YY65 | Ticker: ETH Fundamentale Faktoren stärken den ETH-Kurs Die Nachfrage nach Ethereum wird zusätzlich durch die anhaltende Schwäche des US-Dollars gestützt. Marktbeobachter erwarten zudem eine mögliche Zinswende der US-Notenbank, die spätestens ab Mai 2026 mit Zinssenkungen beginnen könnte. Technologische Treiber verstärken den Aufwärtstrend: Die Ethereum-Blockchain bietet breite Anwendungsmöglichkeiten in der Tokenisierung und bei Dezentralisierungs-Trends. Neue, krypto-freundliche Regulierungen in den USA geben zusätzlichen Rückenwind. Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und leg los! Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen Bitcoin-Dominanz sinkt – Altseason in Sicht? Während Bitcoin bei rund 120.000 USD verharrt, sinkt seine Dominanz gegenüber Altcoins stetig. Diese Kapitalumschichtung könnte den Beginn einer Altseason einläuten – eine Marktphase, in der Anleger verstärkt in kleinere Kryptowährungen investieren, um höhere Renditen zu erzielen. Historisch folgt auf diese Phase oft eine hochvolatile Marktperiode. Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 13.08.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Chartanalyse & Technische Ethereum Prognose Im Ethereum D1-Chart zeigt sich ein klarer Aufwärtstrend. Der RSI-Indikator nähert sich mit fast 80 Punkten dem überkauften Bereich. Der Kurs testet aktuell eine starke Widerstandszone bei den Hochs von 2021. Ein Ausbruch über 4.800 USD könnte den Weg zu 5.000 USD und darüber hinaus ebnen.

