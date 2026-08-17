EURUSD bricht 200-Tage-Linie: Kurs Euro steigt auf 2-Monats-Hoch 🚀

Das Wichtigste in Kürze Charttechnischer Durchbruch: Der Kurs Euro durchbricht die 200-Tage-EMA-Linie und testet die 1,16er-Marke – ein mögliches Signal für eine langfristige Trendwende im EURUSD.

Konjunkturdämpfer schwächen den Dollar: Ein Rückgang der US-Einzelhandelsumsätze (-0,6 %) sowie verhaltener Preisdruck (PPI unter Erwartungen) dämpfen die Zinsaussichten der Federal Reserve.

Politik & Jackson Hole im Fokus: Spekulationen um die Unabhängigkeit der Fed steilten die US-Renditekurve auf, während Händler gespannt auf das Notenbank-Symposium in Jackson Hole blicken.

Am Devisenmarkt zeigt sich ein deutlicher Befreiungsschlag: Der EURUSD hat mit dem Überschreiten der wichtigen 200-Tage-Linie ein frisches 2-Monats-Hoch markiert. Während der Kurs Euro zeitweise die Marke von 1,16 durchbrach, gerät der US-Dollar trotz geopolitischer Unruhen weiter unter Druck. Getrieben von enttäuschenden US-Konjunkturdaten und gesunkenen Zinserwartungen an die Fed verlagert sich das Momentum zunehmend zugunsten der Gemeinschaftswährung. ► EURUSD WKN 965275 | ISIN EU0009652759 | Ticker: EUR/USD 💡 Die 3 wichtigsten Key Takeaways Charttechnischer Durchbruch: Der Kurs Euro durchbricht die 200-Tage-EMA-Linie und testet die 1,16er-Marke – ein mögliches Signal für eine langfristige Trendwende im EURUSD .

Konjunkturdämpfer schwächen den Dollar: Ein Rückgang der US-Einzelhandelsumsätze (-0,6 %) sowie verhaltener Preisdruck (PPI unter Erwartungen) dämpfen die Zinsaussichten der Federal Reserve.

Politik & Jackson Hole im Fokus: Spekulationen um die Unabhängigkeit der Fed steilten die US-Renditekurve auf, während Händler gespannt auf das Notenbank-Symposium in Jackson Hole blicken. 📊 Charttechnik: EURUSD durchbricht Schlüsselwiderstand 📈 Der EURUSD überwand am Montag den exponentiellen 200-Tage-Durchschnitt (EMA200) und stieß kurzzeitig über die Marke von 1,16 vor. Damit erreichte das Währungspaar Stände, die seit fast zwei Monaten nicht mehr verzeichnet wurden. Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 17.08.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Mögliches Technisches Signal: Schließt die Tageskerze nachhaltig oberhalb dieser Glättungslinie, stützt dies ein mögliches Szenario einer mittel- bis langfristigen bullischen Wende.

RSI-Indikator: Der 14-Tage-RSI verharrt auf hohem Niveau, hat die klassische Überkauf-Schwelle von 70 Punkten jedoch noch nicht überschritten, was weiteren Raum für Bewegung lässt. 🏬 US-Makrodaten dämpfen Zinserwartungen: Warum der Kurs Euro zulegt 💵 Obwohl der Brent-Ölpreis im Zuge der Spannungen im Nahen Osten bei rund 89 USD verharrt, verfehlt der US-Dollar seine Rolle als sicherer Hafen. Hauptursache für die Dollarschwäche sind enttäuschende US-Konjunkturdaten, die zu einer klaren Neubewertung der Fed-Politik führten: Arbeitsmarkt & Konsum: Während der US-Arbeitsmarkt in eine Phase verhaltener Dynamik übergeht, fielen die US-Einzelhandelsumsätze im Juli um 0,6 % MoM – der erste Rückgang seit neun Monaten.

Inflation im Rahmen: Der Verbraucherpreisindex (CPI) lag im Rahmen der Erwartungen, während der Erzeugerpreisindex (PPI) unter den Prognosen blieb.

Fed-Preise: Zinserhöhungs-Spekulationen für September oder Oktober sind am Markt nahezu vom Tisch; die Erwartungen an verhaltene Notenbank-Schritte dämpfen den Greenback spürbar. 🏛️ Politische Bedenken & Blick auf Jackson Hole 📅 Zusätzlicher Druck auf den US-Dollar entsteht durch Debatten über die Unabhängigkeit der US-Zentralbank. Berichte über Vorstöße zur Entlassung von FOMC-Mitglied Lisa Cook führten zu einer Steilstellung der US-Renditekurve: Kurzfristige Zinsen gaben nach, während 30-jährige Renditen nahe 25-Jahre-Höchstständen verharren. In den kommenden Tagen richten Marktteilnehmer beim EURUSD den Blick auf die anstehenden US-Einkaufsmanagerindizes (PMI) am Freitag sowie auf das jährliche Notenbank-Symposium in Jackson Hole (27.–29. August), um Hinweise auf eine mögliche geldpolitische Weichenstellung zu erhalten. 🎯 Fazit Der Ausbruch im EURUSD markiert eine wichtige charttechnische Standortbestimmung. Während der Kurs Euro von der Abschwächung der US-Konjunkturdaten profitiert, schwindet das Argument eines starken US-Dollars zusehends. Sollte der Ausbruch über die 200-Tage-Linie bestätigt werden und das Symposium in Jackson Hole taubenhafte Signale der Fed liefern, besitzt die Gemeinschaftswährung ein mögliches Fundament für weitere Zugewinne. ONLINE-BROKER WAHL 2026 Brokervergleich.de sucht den Broker des Jahres

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Jens Klatt Marktanalyst bei XTB | Berlin Jens Klatt ist seit über 20 Jahren als Analyst und Trader in der Finanzbranche tätig und hat seine Leidenschaft zum Beruf gemacht. Aufgrund seiner Erfahrung ist er ein gern gesehener Interview-Gast im deutschen TV, z.B. bei ARD oder Welt. Zum Experten

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