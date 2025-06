EURUSD fällt vor Fed-Sitzung unter 1,15 🏛️

Fed d√ľrfte Zinsen unver√§ndert lassen, aber Prognosen k√∂nnten hawkisch ausfallen ūü¶Ö Um 19:00 Uhr deutscher Zeit wird die US-Notenbank ihre Zinsentscheidung bekannt geben, gefolgt von einer Pressekonferenz mit Fed-Chef Jerome Powell um 19:30 Uhr. Im Mittelpunkt des Interesses stehen jedoch die aktualisierten makro√∂konomischen Prognosen, die zusammen mit der Zinsentscheidung ver√∂ffentlicht werden. Da die Wahrscheinlichkeit einer Zins√§nderung minimal ist, werden sich die M√§rkte auf die Analyse der neuen Prognosen konzentrieren, die voraussichtlich deutliche Verschiebungen zeigen werden. ¬† Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto er√∂ffnen Demokonto xStation App herunterladen xStation App herunterladen Was ist von der heutigen FOMC-Sitzung zu erwarten? Es wird erwartet, dass die Fed die Zinsen zum vierten Mal in Folge unver√§ndert (bei 4,25‚Äď4,50 %) belassen wird.

(bei 4,25‚Äď4,50 %) belassen wird. Trotz der j√ľngsten schw√§cheren Inflationsdaten k√∂nnten der ‚ÄěDot Plot‚ÄĚ und die makro√∂konomischen Prognosen ein hawkisches Signal senden und damit die Unsicherheit der FOMC-Mitglieder hinsichtlich der aktuellen Preisdynamik angesichts der Zollpolitik und der politischen Unvorhersehbarkeit widerspiegeln.

damit die Unsicherheit der FOMC-Mitglieder hinsichtlich der aktuellen Preisdynamik angesichts der Zollpolitik und der politischen Unvorhersehbarkeit widerspiegeln. Bloomberg Economics prognostiziert, dass der neue Dot Plot nur eine Zinssenkung um 25 Basispunkte bis Ende 2025 anzeigen wird.

bis Ende 2025 anzeigen wird. Powell d√ľrfte einen moderaten Ton beibehalten und angesichts verschiedener Risiken und Unsicherheiten Vorsicht betonen. Ein wichtiger Punkt wird sein, ob die Fed es sich leisten kann, ohne gro√üe Kosten auf klarere Makrodaten zu warten. Kerninflation weiterhin √ľber dem Zielwert der Fed von 2 %. Quelle: XTB Research Wie hoch sch√§tzt die Fed die Inflation? Die Prognosen vom M√§rz haben bereits die Unsicherheit der Fed hinsichtlich der Zukunft deutlich gemacht ‚Äď noch bevor es zu erheblichen Zollerh√∂hungen und dem beispiellosen Handelskrieg zwischen den USA und China kam. Obwohl die Inflation nicht deutlich angezogen hat und die Wirtschaftsdaten nicht schwach sind, sind die Inflationsrisiken aufgrund der anhaltenden Z√∂lle (z. B. auf Autos, Stahl, Aluminium und viele chinesische Produkte) gestiegen, auch wenn sie gegen√ľber ihrem extremen Niveau (145 %) etwas zur√ľckgegangen sind. Die neuen Makroprognosen d√ľrften eine deutliche Aufw√§rtskorrektur der Inflationsprognosen widerspiegeln, die sich m√∂glicherweise bis ins n√§chste Jahr hinein erstrecken k√∂nnte. Eine entscheidende Frage wird sein, ob die Fed weiterhin davon ausgeht, dass die Inflation bis 2027 ihr Ziel von 2 % erreichen wird. Erwartete √Ąnderungen der Prognosen (laut Bloomberg Economics): Die Prognose f√ľr die Kern-PCE-Inflation f√ľr 2025 k√∂nnte von 2,8 % auf 3,5 % steigen. Derzeit liegt die Kern-PCE-Inflation bei 2,5 %, und die j√ľngsten Trends waren niedriger als erwartet. Daher besteht die M√∂glichkeit, dass die Fed eine etwas niedrigere Rate von 3,3‚Äď3,4 % prognostiziert.

Inflationsprognose f√ľr 2026: 2,8 % (anstieg von 2,2 %) und f√ľr 2027: 2,6 % (gegen√ľber 2,0 %). Dies w√ľrde bedeuten, dass das 2 %-Ziel der Fed selbst bis 2027 nicht erreicht wird, m√∂glicherweise sogar erst 2028.

Prognosen f√ľr das BIP-Wachstum gesenkt: 2025: auf 1,3 % (von 1,7 %) 2026: 1,0 % (von 1,8 %) 2027: 1,0 % (von 1,8 %)

Die Prognosen f√ľr die Arbeitslosenquote d√ľrften deutlich ansteigen, was den hawkischen Ton der h√∂heren Inflationsprognosen ausgleichen k√∂nnte.

Angesichts der h√∂heren Inflation, des schw√§cheren Wachstums und der h√∂heren Arbeitslosigkeit k√∂nnte die Fed die Zahl der f√ľr dieses Jahr erwarteten Zinssenkungen auf nur eine reduzieren (und den Medianwert f√ľr den Endzinssatz von 3,9 % auf 4,1 % anheben). Bleibt der Medianwert bei 3,9 %, k√∂nnten die M√§rkte dies als zur√ľckhaltend interpretieren. ¬† ¬† Die M√§rkte rechnen weiterhin mit zwei Zinssenkungen in diesem Jahr. Powell geh√∂rt wahrscheinlich zu denen, die Spielraum f√ľr zwei Senkungen sehen, die bei unver√§nderten Aussichten im September und Dezember erfolgen k√∂nnten. Quelle: Bloomberg Finance LP ¬† Wird Powell seinen hawkischen Ton mildern? Bei den letzten Pressekonferenzen blieb Powell neutral und verwies auf erhebliche Unsicherheiten hinsichtlich der Zukunft. Er wird heute wahrscheinlich versuchen, den hawkischen Ton der Inflationsprognosen abzuschw√§chen. Die offizielle Erkl√§rung k√∂nnte auch Revisionen der Arbeitsmarktprognosen enthalten. Powell wird wahrscheinlich betonen, dass erhebliche Ver√§nderungen auf dem Arbeitsmarkt eine rasche Reaktion der Fed ausl√∂sen k√∂nnten. Er k√∂nnte auch andeuten, dass die Fed weiterhin auf Zinssenkungen zusteuert, aber zun√§chst mehr Klarheit √ľber die Inflationsentwicklung abwarten will. In diesem Fall k√∂nnte sich eine anf√§nglich hawkische Reaktion der M√§rkte w√§hrend der Pressekonferenz schnell umkehren. Es ist wichtig, sich vor Augen zu halten, dass die Fed nicht nur die Risiken des Handelskriegs bewertet, sondern auch den potenziellen Inflationsdruck durch die √Ėlm√§rkte und die Energiepreise angesichts der anhaltenden Spannungen im Nahen Osten und der steigenden Gaspreise. ¬† Bloomberg merkt an, dass die VPI-Inflation steigen k√∂nnte, wenn der √Ėlschock aus dem Nahen Osten anh√§lt. Quelle: Bloomberg Economics Wie wird der Dollar reagieren? Trotz der erh√∂hten geopolitischen Spannungen bleibt der Dollar schwach, da Anleger sicherere Anlagen wie Gold bevorzugen. Eine aktuelle Studie des World Gold Council zeigt, dass die meisten Zentralbanken im globalen S√ľden planen, ihre Goldreserven in diesem Jahr aufzustocken. Die M√§rkte erwarten jedoch weiterhin zwei Zinssenkungen. Die j√ľngsten US-Inflationsdaten fielen schw√§cher als erwartet aus. Auch die Inflationserwartungen sind gesunken, und die Arbeitsmarktdaten zeigen zunehmend Anzeichen einer Abk√ľhlung. Die Daten zum Einzelhandelsumsatz und zur Industrieproduktion waren ebenfalls schwach, was jedoch m√∂glicherweise auf einen einmaligen R√ľckgang zur√ľckzuf√ľhren ist. Angesichts der M√∂glichkeit hawkischer Prognosen k√∂nnte der USD unmittelbar nach der Ver√∂ffentlichung der Fed-Protokolle kurzzeitig an St√§rke gewinnen. Sollte es Powell jedoch gelingen, die Interpretation der Daten abzuschw√§chen, k√∂nnten die M√§rkte eine Zinssenkung im September st√§rker einpreisen, was dazu beitragen w√ľrde, den EURUSD √ľber 1,1500 zu halten. Sollten jedoch Inflations√§ngste √ľberwiegen, k√∂nnten hawkische Erwartungen zur√ľckkehren und den EURUSD in Richtung der Unterst√ľtzungszone von 1,1250‚Äď1,1300 dr√ľcken. ¬†Quelle:¬†xStation5¬†von XTB ¬† GEWUSST WIE! Auch an der B√∂rse! Die aktuelle Wissensreihe von XTB bei YouTube! 21 B√∂rsen-Tutorials f√ľr alle Anf√§nger und Einsteiger.

