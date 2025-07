EZB-Protokoll – Zusammenfassung 📃📌

Das Protokoll der letzten Sitzung der EuropĂ€ischen Zentralbank zur Festsetzung der Leitzinsen, bei der die Zinsen um 25 Basispunkte auf 2,15 % gesenkt wurden, wurde soeben veröffentlicht. Nachstehend finden Sie die wichtigsten Punkte aus dem Dokument: Die Energiepreise und der starke Euro waren die Hauptursachen fĂŒr den jĂŒngsten Anstieg des allgemeinen Preisniveaus im Euroraum.

Die MÀrkte haben in diesem Jahr starke Schwankungen verzeichnet, aber Vermögenswerte aus dem Euroraum entwickeln sich derzeit besser als US-Vermögenswerte, und der Euro fungiert als sicherer Hafen.

Die Gesamtinflation sank im Mai auf 1,9 %, und die meisten zugrunde liegenden Indikatoren deuten auf eine dauerhafte RĂŒckkehr zum Zielwert von 2 % hin, da sich das Lohnwachstum abkĂŒhlt.

Die Mitglieder gehen nun von einem BIP-Wachstum von 0,9 % im Jahr 2025, 1,1 % im Jahr 2026 und 1,3 % im Jahr 2027 aus, was insgesamt kaum verÀndert ist, jedoch mit einer höheren Unsicherheit aufgrund der Handelsspannungen einhergeht.

Der EZB-Rat senkte seine drei Leitzinsen um 25 Basispunkte (Einlagezinssatz auf 2,0 %) und rechnet weiterhin mit einer weiteren Senkung bis zum Jahresende.

Eskalierende Zölle wĂŒrden sowohl das Wachstum als auch die Inflation dĂ€mpfen, aber Schocks in der Lieferkette könnten die Preise nach oben treiben, sodass die Aussichten weiterhin ausgewogen sind. Nach der Veröffentlichung des EZB-Protokolls gab es keine nennenswerten Bewegungen beim WĂ€hrungspaar EURUSD. Die Anleger warten eindeutig auf den NFP-Arbeitsmarktbericht, der in weniger als einer Stunde veröffentlicht wird.

