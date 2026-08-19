Der europäische Gaspreis befindet sich aktuell auf einem 4-Wochen-Hoch von rund 63 € pro Megawattstunde. Trotz historisch niedriger Gasspeicherstände von nur 61 % stehen die Chancen gut, dass Europa ohne gravierende Engpässe durch den Winter kommt. Konstante LNG-Importe und eine Rekordmenge an Gas auf dem Seeweg stabilisieren die Lage – vorausgesetzt, die Wintertemperaturen bleiben im saisonalen Durchschnitt.

Das Wichtigste in Kürze (Key Takeaways):

Aktueller Gaspreis: Der Kurs hält sich stabil bei 63 €. Ein technischer Ausbruch über die Schlüsselmarke von 64 € könnte zu weiteren Preissteigerungen führen.

Historisch niedrige Speicher: Die europäischen Gasspeicher sind aktuell deutlich unterdurchschnittlich gefüllt (ca. 61 % im Vergleich zu sonst üblichen 71 %).

Stabile Importe: Während asiatische Länder weniger importieren, hält Kerneuropa (u.a. Frankreich, Spanien) sein Importniveau hoch.

Winter-Prognose: Engpässe oder extreme Preisschocks sind unwahrscheinlich, solange Europa keinen außergewöhnlich harten Winter erlebt wie in den Jahren 2016 bis 2018.

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Technische und fundamentale Analyse: NATGAS.EU

Aus Sicht der technischen Analyse ist der Bereich von 64 € beim Gaspreis ein wichtiges Preisniveau, das man im Auge behalten sollte. Ein nachhaltiger Ausbruch über diese Marke würde die aktuelle technische Struktur verändern. Eines der Niveaus, das sich aus der 161,8-Fibonacci-Projektion ableiten lässt, ist ein Bereich, der etwa 25 % über dem aktuellen Preis liegt. (Quelle: xStation5)

Aus fundamentaler Sicht gibt es eine Reihe von Faktoren, die derzeit einen weiteren Anstieg beim Gaspreis unterstützen, diesen aber nicht garantieren. Die Angebotsseite ist eindeutig angespannt, auch wenn der Markt trotz ungünstiger Umstände nicht völlig ohne Reaktion bleibt.

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 19.08.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Source: Bloomberg Finance

Source: Bloomberg Finance

Gasspeicher auf historischem Tiefstand

Die geschätzten Speicherfüllstände haben den üblichen saisonalen Trend deutlich unterschritten und einen mehrjährigen Negativrekord aufgestellt. Stand heute sind die europäischen Gasspeicher auf dem niedrigsten Stand der letzten 10 Jahre gefüllt – was sich als preistreibender Faktor auf den Gaspreis auswirken könnte. Dies schließt sogar die turbulente Phase von 2022 bis 2023 ein.

Aktuelle Füllmenge: ~61 %

Saisonaler Durchschnitt: ~71 %

Transportwege und weltweite Importe

Besonders interessant ist die Transportsituation auf dem Seeweg. Trotz der Blockade der Straße von Hormus im Februar und der vorübergehenden Abschneidung von wichtigen Produzenten wie Katar stieg die verfügbare Gasmenge auf See um mehrere hundert Prozent und erreichte im April ein Mehrjahreshoch.

Die allgemeine Versorgungslage ist jedoch nicht ganz eindeutig:

Globale Import-Divergenz: Ein Blick auf die Importdaten im August zeigt eine klare Abweichung zwischen Europa und dem Rest der Welt. In Indien, Ägypten und Taiwan sanken die Importe um 5 % bis 20 %.

Europäische Importe: In Europa – vor allem in Frankreich, den Niederlanden und Spanien – halten sich die Importe auf dem Niveau von 2025 oder übertreffen dieses sogar.

Produktion: Auf der Angebotsseite halten, abgesehen von Katar und den zuvor erwähnten Golfstaaten, alle großen Erdgasproduzenten wie Russland, Australien und die USA ihre Produktion aufrecht oder beschleunigen sie.

Ausblick: Bleibt der Gaspreis im Winter stabil?

Wichtig für die historische Einordnung: Die absoluten Rekordtiefstände bei den Speichern wurden nicht in der Energiekrise 2022/2023 verzeichnet, sondern in den Jahren 2016, 2017 und 2018, als außergewöhnlich niedrige Temperaturen einen drastisch höheren Verbrauch erzwangen.

In der Praxis bedeutet dies, dass Europa eine sehr reelle Chance hat, ernsthafte Engpässe oder gar einen starken, plötzlichen Anstieg beim Gaspreis ausgehend vom aktuellen Niveau zu vermeiden. Dies gilt allerdings nur unter der Voraussetzung, dass die durchschnittlichen Wintertemperaturen im normalen, saisonalen Bereich liegen.

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Häufig gestellte Fragen (FAQ) zum Gaspreis

Fragen zur aktuellen Marktlage & Prognose

Wie entwickelt sich der europäische Gaspreis aktuell?

Der europäische Gaspreis (gemessen an den Futures auf xStation5) befindet sich in einem klaren Aufwärtstrend und liegt derzeit bei rund 63 € pro Megawattstunde (MWh). Wichtige technische Marken liegen bei 64 €; ein nachhaltiger Durchbruch könnte einen weiteren Preisanstieg um bis zu 25 % auslösen (Fibonacci-Projektion).

Reichen die europäischen Gasspeicher für den kommenden Winter aus?

Die Chance, Engpässe und extrem plötzliche Preissprünge zu vermeiden, ist gegeben – vorausgesetzt, die Wintertemperaturen bewegen sich im normalen Durchschnitt. Allerdings sind die Speicherstände mit aktuell ~61 % (gegenüber einem saisonalen Schnitt von ~71 %) auf dem niedrigsten Stand der letzten 10 Jahre.

Wie steht es um die weltweiten Gasimporte und Versorgungsrouten?

Trotz geopolitischer Spannungen wie der Blockade der Straße von Hormus stieg die Gasmenge auf See deutlich an. Während die Importe in Asien (Indien, Taiwan) fielen, halten Europäer (insbesondere Frankreich, Niederlande, Spanien) ihre Importmengen auf hohem Niveau. Große Produzenten wie die USA, Australien und Russland halten ihre Produktion stabil oder bauen sie aus.

Allgemeine Fragen zum Thema Gaspreis

Was beeinflusst den Gaspreis am stärksten?

Der Gaspreis wird primär durch das Zusammenspiel von Angebot und Nachfrage an den Rohstoffbörsen (wie dem niederländischen Handelsplatz TTF) bestimmt. Hauptfaktoren sind:

Witterung & Jahreszeit: Kalte Winter erhöhen die Heiznachfrage drastisch. Speicherstände: Niedrige Füllstände vor der Heizperiode steigern die Einkaufsnervosität. Geopolitik & Handelsrouten: Konflikte, Pipeline-Störungen oder Transitblockaden verringern das Angebot. Globale Konkurrenz: Die Nachfrage nach Flüssigerdgas (LNG) in Asien konkurriert direkt mit Europa.

Was bedeutet der TTF-Gaspreis für Verbraucher?

Der TTF (Title Transfer Facility) ist der wichtigste Richtwert für Erdgas in Europa. Werdende oder fallende Großhandelspreise am TTF wirken sich zeitversetzt auf die Tarife von Endverbrauchern aus. Bei dynamischen Gastarifen oder Neuverträgen schlagen Änderungen schneller durch als bei Altverträgen mit Preisgarantie.

In welcher Einheit wird der Gaspreis gemessen?

An den internationalen Börsen wird der Gaspreis meist in Euro pro Megawattstunde (€/MWh) angegeben. Verbraucherabrechnungen in Deutschland nutzen ebenfalls die Einheit Cent pro Kilowattstunde (ct/kWh). Eine Megawattstunde entspricht 1.000 Kilowattstunden (1 MWh = 1.000 kWh).