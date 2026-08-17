Börse Aktuell: Goldpreis Prognose – Startet jetzt die nächste Rallye?

Die Edelmetallmärkte starten mit Rückenwind in die neue Handelswoche. Der Goldpreis stieg auf den globalen Märkten um 0,5% auf rund 4.400 $ und knüpfte damit an die Gewinne vom Freitag an, während Silber um fast 1,5% zulegte. Die Edelmetalle reagierten damit positiv auf die jüngsten US-Makroökonomiedaten.
- Die am Freitag veröffentlichten Daten zeigten einen unerwarteten Rückgang der US-Einzelhandelsumsätze sowie eine Eintrübung der Verbraucherstimmung im Rahmen der Umfrage der Universität Michigan.
- Diese Zahlen folgten auf die zuvor veröffentlichten, eher beruhigenden Berichte zur Verbraucher- (CPI) und Erzeugerpreisinflation (PPI) für Juli.
- Auch der jüngste NFP-Arbeitsmarktbericht enttäuschte. Der Markt reagiert nun mit einer Abschwächung der Zinsanhebungserwartungen im Vorfeld der Fed-Zinsentscheidungen im Herbst.
► Gold WKN: 965515 | ISIN: XC0009655157 | Ticker: Gold
Goldpreis Prognose: Charttechnische Analyse (H4, D1)
Auf dem 4-Stunden-Chart (H4) hält sich Gold weiterhin stabil über der Marke von 4.300 $ pro Unze. An diesem wichtigen Fibonacci-Retracement-Level (23,6%) kam der jüngste Kursrückgang zum Stillstand. Die Indikatoren RSI und MACD signalisieren weiterhin Raum für weitere Kursgewinne. Für die künftige Goldpreis Prognose ist der Widerstandsbereich nahe 4.600 $ entscheidend – hier verlief bereits die Konsolidierungszone im Mai, die dem anschließenden Rückgang vorausging.
Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 17.08.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Langfristiger Ausblick im Tageschart
Blickt man an der Börse aktuell auf den Tageschart (D1), gewinnt die Zone um 4.300 $ zusätzlich an Bedeutung, da hier der 200-Tage-Exponential-Moving-Average (EMA200, rote Linie) verläuft. Nach einem kurzen Rutsch unter diesen gleitenden Durchschnitt kehrte der Goldpreis rasch auf den Wachstumspfad zurück.
Die Nähe zum EMA200 deutet darauf hin, dass bei Wiederaufnahme des Aufwärtstrends noch beträchtliches Kurspotenzial besteht. Dies gilt insbesondere dann, wenn die Erwartungen an die Geldpolitik der Fed und der EZB taubenhafter werden und der Ölpreis schrittweise in Richtung 70–80 $ pro Barrel fällt.
Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 17.08.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
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