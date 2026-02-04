Gold Aktuell: Goldpreis steigt Richtung Rekord – Analyse & Ausblick

Der Goldpreis zeigt sich aktuell in außergewöhnlich starker Verfassung. Gold notiert heute mit einem Plus von knapp 3 % und setzt seinen Aufwärtstrend in Richtung neuer Rekordstände bei rund 5.100 US-Dollar je Unze fort. Zuvor verzeichnete der Markt den stärksten Tagesanstieg seit 2008: Innerhalb einer einzigen Handelssitzung legte der Goldpreis um mehr als 5,2 % zu. Dies unterstreicht sowohl die hohe Nachfrage als auch die massiven Kapitalzuflüsse in den Goldmarkt.

► Gold WKN: 965515 | ISIN: XC0009655157 | Ticker: Gold

Aktuelle Daten aus China deuten darauf hin, dass Investoren weiterhin physisches Gold akkumulieren – insbesondere im Vorfeld des chinesischen Neujahrsfests am 16. Februar. Diese Entwicklung liefert zusätzliche Unterstützung für den Goldpreis und bestätigt die anhaltend robuste Nachfrage nach dem Edelmetall.

Bemerkenswert ist, dass der Goldpreis trotz schwacher Stimmung an den US-Aktienmärkten weiter steigt. Gold löst sich zunehmend von klassischen Korrelationen, was darauf hindeutet, dass sich das fundamentale Umfeld für Edelmetalle trotz der Marktturbulenzen der vergangenen Woche kaum verändert hat. Globales Kapital fließt weiterhin in Gold, zusätzlich gestützt durch den US-Dollar-Index, der bereits den zweiten Tag in Folge moderat nachgibt.

Goldpreis-Analyse: Technische Lage im Überblick

Aus technischer Sicht konnte der Goldpreis die 38,2 %-Fibonacci-Retracement-Marke der Verkaufsbewegung vom Freitag überwinden und steuert nun auf das 61,8 %-Retracement bei rund 5.150 US-Dollar je Unze zu. Die wichtige Momentum-Unterstützung an der EMA50 (orange gleitender Durchschnitt) hat gehalten.

Die bärische Tageskerze vom Freitag wies einen langen unteren Docht auf, da der Kurs letztlich oberhalb der EMA50 schloss. Am Montag verteidigte Gold zudem erfolgreich den Bereich um 4.700 US-Dollar als zentrale Unterstützungszone.

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 04.02.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Silber Aktuell: Preis erholt sich parallel zum Goldpreis

Auch Silber profitiert von der Erholung am Edelmetallmarkt. Der Silberpreis steigt wieder in Richtung 90 US-Dollar je Unze. Die EMA50 fungierte ebenfalls hier als tragfähige Unterstützung. Aktuell nähert sich Silber einem wichtigen Widerstand: dem 38,2 %-Fibonacci-Retracement der Freitagsbewegung bei rund 91 US-Dollar je Unze.

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 04.02.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

