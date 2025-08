Hims & Hers Aktie: Rücksetzer nach Quartalszahlen – Jetzt noch Aktien kaufen?🩺

Einleitung Die Hims & Hers Aktie steht aktuell stark im Fokus der Anleger. Nach den neuesten Quartalszahlen verlor das Papier deutlich an Wert – doch wie ernst ist der Rückschlag wirklich? Und viel wichtiger: Sollte man jetzt Hims & Hers Aktien kaufen oder besser abwarten? Wir analysieren die aktuelle Lage des innovativen Telemedizin-Unternehmens und beleuchten die Chancen und Risiken. ► Hims & Hers Health | WKN: A2QMYY | ISIN: US4330001060 | Ticker: HIMS ✅ Drei Key Takeaways 📉 Umsatzwachstum verfehlt Erwartungen – trotz starker YoY-Zahlen:

Mit einem Quartalsumsatz von 544,8 Millionen USD konnte Hims & Hers das Vorjahr zwar um satte +73 % übertreffen, blieb aber hinter den Analystenerwartungen von 552 Millionen USD zurück. Die Hims & Hers Aktie reagierte prompt mit einem Kursrückgang von über 12 % vorbörslich. 💸 Gewinn je Aktie überzeugt – EBITDA jedoch enttäuschend:

Der bereinigte Gewinn pro Aktie lag bei 17 Cent (Erwartung: 15 Cent) – ein Pluspunkt. Doch das EBITDA von 60–70 Mio. USD bleibt deutlich unter dem Konsens von 77,1 Mio. USD – was Sorgen über die Margen schürt. ⚖️ Rechtlicher Druck und Novo Nordisk-Ausstieg belasten Aktie:

Die Beendigung der Zusammenarbeit mit Novo Nordisk wegen rechtlicher Bedenken zum Umgang mit zusammengesetzten GLP-1-Präparaten wie Wegovy stellt einen weiteren Risikofaktor dar. Der Vorwurf: irreführendes Marketing und regulatorische Verstöße. 📊 Quartalszahlen im Detail – Was steckt hinter dem Rückgang? Auch wenn der Umsatzanstieg beeindruckend war, sehen Analysten offenbar eine Verlangsamung des Wachstums, die nicht zum bisherigen Erfolgspfad passt. Die Prognose für Q3 liegt mit 570–590 Mio. USD im Rahmen der Erwartungen – allerdings ohne positiven Überraschungseffekt. Aufgrund dieser eher verhaltenen Zahlen kam es zu einer markanten Korrektur der Hims & Hers Aktie. Sie nähert sich nun einem kritischen Unterstützungsbereich bei 52/53 USD, der aus früheren Quartalsbewegungen und Volumenprofilen resultiert. 🚨 Regulatorischer Gegenwind – wie groß ist die Gefahr? Die anhaltende Kontroverse rund um GLP-1-Verbindungen wie Ozempic-Alternativen bleibt ein Unsicherheitsfaktor. Trotz behördlicher Lockerungen und Angebotsknappheit zeigt sich die FDA mittlerweile restriktiver, was zusammengesetzte Medikamente betrifft. Für Hims & Hers ist dies ein potenzielles Risiko für Reputation und Geschäft. Das Unternehmen verteidigt sein Vorgehen und betont, dass individuelle Dosierungen weiterhin erlaubt und verfügbar seien – wenn medizinisch gerechtfertigt. Trotzdem dürfte die Unsicherheit zunächst weiter auf der Hims & Hers Aktie lasten. 📉 Technische Lage – Aktien kaufen oder Rücksetzer abwarten? Die Aktie notiert nun in einem kritischen Bereich um 52/53 USD. Sollte sie sich dort stabilisieren und Käufer finden, ist ein Rebound Richtung Allzeithoch bei 70 USD möglich. Gelingt das nicht, könnte ein Rückfall bis unter 45 USD drohen. Für Anleger, die langfristig Aktien kaufen wollen, ist eine Bodenbildung entscheidend – sonst drohen weitere Rückschläge. 🧠 Fazit: Hims & Hers Aktie im Zwielicht – abwarten oder mutig kaufen? Die Hims & Hers Aktie steht an einem Wendepunkt. Starkes Wachstum, neue Märkte und innovative Telemedizin-Angebote sprechen langfristig für das Unternehmen. Kurzfristig dominieren jedoch Unsicherheit und regulatorischer Druck. Wer jetzt Aktien kaufen will, sollte auf technische Stabilisierung und regulatorische Klarheit achten – dann könnte sich der Einstieg lohnen. Bis dahin: Beobachten statt blind zugreifen. Hims & Hers Aktie Chartanalyse – Daily: Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 05.08.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

