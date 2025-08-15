mehr
Intel-Aktien legen zu, nachdem Berichte über eine Beteiligung der USA an dem Unternehmen bekannt wurden 📈

10:01 15. August 2025

Intel Prognose & Börse aktuell:

Der Aktienkurs des US-Halbleiterherstellers Intel (INTC.US) legte deutlich zu, nachdem bekannt wurde, dass die Trump-Regierung Gespräche über eine mögliche Beteiligung der USA am Unternehmen führt. Medienberichten zufolge erwägt Washington, einen Anteil an Intel zu erwerben, um den Ausbau der Produktionskapazitäten in den Vereinigten Staaten zu unterstützen. Intel ist bekannt für seine starke Marktstellung in den USA und seine stark auf das Inland fokussierten Lieferketten.

► Intel Aktie: WKN 855681 | ISIN US4581401001 | Ticker INTC

Laut mit der Angelegenheit vertrauten Quellen soll die Vereinbarung insbesondere den Ausbau des Intel-Fabrikzentrums in Ohio fördern. Intel hatte zuvor angekündigt, diesen Standort zur größten Halbleiter-Produktionsstätte der Welt auszubauen, jedoch wurde das Projekt mehrfach verzögert. Die genaue Größe der möglichen Beteiligung ist noch unklar, doch Anleger reagierten positiv auf die Nachricht.

Intel Prognose im Tageschart:

Die Intel-Aktie legte gestern um mehr als 7 % zu und durchbrach dabei den 200-Tage-EMA (rote Linie), was auf eine mögliche Trendwende hindeutet. Im nachbörslichen Handel stieg der Kurs heute nochmals um fast 5,5 %.

Intel Prognose im Tageschart

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 15.08.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

 

 

