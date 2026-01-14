In dieser Analyse & Prognose bewerten wir jede Woche eine Aktie unter fundamentalen Gesichtspunkten und Aspekten. Dies bedeutet konkret, dass der Fokus nicht in einer kurz- und mittelfristigen Betrachtung liegt, sondern in einer langfristigen. Gegenstand der Analyse sind fundamentale Daten des Unternehmens. Diese werden für die nächsten Jahre - bis 2028 / 2029 - projiziert. Somit können insbesondere langfristig orientierte Anleger Ihre eigene Wahrnehmung abgleichen und diese Analysen für ihre langfristigen Entscheidungen als eine Basis heranziehen.

► Jungheinrich WKN: 621993 / ISIN: DE0006219934/ Symbol: JGHAF/ Kürzel: JUN3

✅ Drei Key Takeaways

Jungheinrich Prognose bleibt bullisch: Sowohl Wochen- als auch Tageschart sprechen aktuell für eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung, solange wichtige gleitende Durchschnitte gehalten werden.

30 EUR als zentrale Schlüsselzone: Rücksetzer wurden zuletzt im Bereich um 30 EUR gekauft – ein wichtiger Support, der die aktuelle Erholung stabilisiert.

Aktien Marathon: attraktiv bewertet, aber eher defensiv gewichten: Mit einem KGV von ca. 13 (bzw. <10 in 2024) bleibt die Aktie günstig und eignet sich als untergewichtete Depotergänzung.

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 14.01.2026.

Chartcheck Jungheinrich: Betrachtung im Wochenchart

Im Wochenchart zeigt sich ein technisch spannendes Bild, das eine insgesamt positive Jungheinrich Prognose unterstützt. Im August 2021 markierte die Aktie ein Hoch, anschließend folgte zunächst ein moderater Rückgang. Nach einer kurzen Entlastungsbewegung setzte Ende 2021 eine dynamischere Abwärtsphase ein.

Im Bereich um 20 EUR gelang jedoch eine Stabilisierung. Von dort aus konnte sich die Aktie wieder über die 30 EUR-Marke bewegen und pendelte bis Mitte 2024 in einer breiten Seitwärtsrange („Box“). Im Zuge einer Schwächephase wurde die 30 EUR-Marke zwischenzeitlich unterschritten, doch seit April 2025 erholte sich das Papier deutlich und etablierte sich erneut darüber. Gewinnmitnahmen im Juli 2025 drückten den Kurs zwar zurück an die 30 EUR, dieses Niveau wurde jedoch von Anlegern als Einstiegszone genutzt. In den vergangenen Handelswochen hat sich erneut eine Erholung eingestellt.

Ein zentrales Merkmal im Wochenchart: Seit Anfang 2023 bewegte sich die Aktie im Umfeld aller drei gleitenden Durchschnitte. Da die Linien eng beieinander lagen, scheiterten Ausbruchsversuche mehrfach – gleichzeitig konnten Rücksetzer regelmäßig aufgefangen werden.

Zum Jahresende gelang es dem Kurs, sich zunächst von der SMA200 (aktuell bei 29,78 EUR) zu lösen. Anschließend folgte der Anstieg über die SMA20 (aktuell bei 32,35 EUR) sowie über die SMA50 (aktuell bei 23,76 EUR). Oberhalb dieser Marken hat sich die Aktie derzeit stabilisiert.

Bullisches Szenario: Solange Jungheinrich per Wochenschluss über der SMA50 notiert, bleibt die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass sich die Aufwärtsbewegung fortsetzt. Ein mögliches mittelfristiges Kursziel könnte das Hoch aus 2021 sein. Darüber hinaus wäre ein Anlauf in Richtung 50 EUR denkbar.

Korrekturszenario: Rücksetzer könnten sich zunächst im Bereich der SMA50 bzw. SMA20 stabilisieren. Beide Linien liegen aktuell eng zusammen und bieten damit eine solide technische Unterstützung. Werden diese Durchschnitte jedoch per Wochenschluss aufgegeben, steigt das Risiko einer Bewegung zurück in Richtung SMA200.

Aktuelle Einschätzung Wochenchart – Jungheinrich Prognose: bullisch

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 14.01.2026.

Chartcheck Jungheinrich: Betrachtung im Tageschart

Auch im Tageschart bestätigt sich die positive Tendenz und stärkt die aktuelle Jungheinrich Prognose. Mitte 2025 kam es zu einem dynamischen Rücksetzer, in dessen Verlauf alle drei Durchschnittslinien unterschritten wurden. Erst im September gelang eine Stabilisierung, gefolgt von einer Konsolidierung bis Mitte November. Danach kehrten die Käufer zurück und die Aktie konnte wieder deutlich zulegen.

Bis Mitte Oktober tat sich der Kurs schwer, nachhaltig über die SMA20 (aktuell bei 35,64 EUR) zu steigen. Diese Linie fungierte mehrfach als Widerstand. Schließlich gelang der Ausbruch über die SMA20 und direkt im Anschluss auch über die SMA50 (aktuell bei 33,62 EUR). Im weiteren Verlauf erwies sich die SMA50 als tragfähiger Support.

Zusätzlich konnte auch die SMA200 (aktuell bei 33,29 EUR) nach mehreren Anläufen überwunden werden. In den letzten Handelswochen lief die Aktie an der SMA20 weiter nach oben.

Bullisches Szenario: Solange Jungheinrich auf Tagesschlussbasis oberhalb der SMA20 bleibt, ist eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung wahrscheinlich. Die potenziellen Kursziele auf der Oberseite wurden bereits in der Wochenbetrachtung eingeordnet.

Korrekturszenario: Sollte die SMA20 auf Tagesschlussbasis unterschritten werden, könnten SMA50 und SMA200 als nächste Unterstützungszonen dienen. Positiv ist zudem, dass die SMA50 die SMA200 von unten gekreuzt hat – ein Signal, das die bullische Interpretation weiterhin unterstützt.

Aktuelle Einschätzung Tageschart – Jungheinrich Prognose: bullisch

Unternehmensprofil:

Die Jungheinrich AG zählt zu den international führenden Anbietern in den Bereichen Flurförderzeug-, Lager- und Materialflusstechnik. Die Produktpalette umfasst im Bereich Flurförderzeuge Hubwagen, radunterstützte Stapler, Elektrostapler, Diesel-/Treibgasstapler, Schubmaststapler, Kommissionierer und Hochregalstapler. In dem Bereich Regale & Lagereinrichtungen bietet das Unternehmen Mehrplatzregale, Hochregale, Einfuhr- und Durchfahrregale, Durchlauf- und Einschubregale, fahrbare Regale, Systembühnen, Kommissionierungsregale sowie Fachbodenregale an.

Des Weiteren bietet Jungheinrich verschiedene Lösungen für die Lagerorganisation wie z.B. Lagerverwaltung, Staplersteuerung, Datenfunklösungen, ergänzt durch Services wie logistische Beratung und die Erstellung von Konzeptstudien, Pflichtenhefterstellung, Projektmanagement sowie die Wartung von bestehenden Systemen. Weitere Betätigungsfelder von Jungheinrich sind das Erstellen von maßgeschneiderten "Allround-Lösungen", der Vertrieb von Miet- und Gebrauchtgeräten, weltweiter Kundendienst für Wartung und Reparatur sowie das Erbringen von Finanzdienstleistungen in den Bereichen Rental, Leasing, Teilzahlung und Mietkauf.



Aktionärsstruktur Jungheinrich:

Institutionelle Anleger haben nur einen Anteil von jeweils unter fünf Prozent. Die Top 8 institutionellen Anleger halten gut 20 Prozent der Anteil. Die Mehrheit der Aktien befindet sich im Streubesitz. Eigentümer hinter dem Konzern sind die Familien Wolf und Lange, die bedeutende Anteile halten.

Wichtige Bewertungskennzahlen Jungheinrich 2020 - 2024

Der Umsatz ist von 2020 bis 2023 mit 46 Prozent deutlich gewachsen. Im Zeitraum 2023 auf 2024 ist der Umsatz um gut 150 Mio. EUR zurückgegangen.

Die Zahl der Beschäftigten hat sich im Betrachtungszeitraum ebenfalls erhöht, allerdings weniger dynamisch wieder der Umsatz. Von 2023 auf 2024 wurde die Zahl der Mitarbeitenden moderat reduziert.

Die Produktivität hat sich um gut 25 Prozent verbessert, stagnierte aber zwischen 2023 und 2024.

Das operative Ergebnis 2024 liegt nach wie vor über 400 Mio. EUR, ist gegenüber 2023 aber etwas gefallen. Gegenüber 2020 wurden aber 2024 gut 150 Mio. EUR mehr Ergebnis erwirtschaftet.

Vor Steuern wurden in den letzten beiden Jahren im Betrachtungszeitraum gut 400 Mio. EUR erwirtschaftet, gut doppelt so viel wie 2020.

Aktionäre haben von der Ertragsentwicklung mit einer sukzessiv steigenden Dividende profitiert. Diese hat sich im Betrachtungszeitraum fast verdoppelt.

Die Aktie ist 2024 mit einem KGV von 9,06 günstig bewertet. Das KGV hat in den letzten drei Jahren um 10 gelegen.

Das Eigenkapital konnte in den letzten fünf Jahren um gut 900 Mio. EUR erhöht werden.

Die Eigenkapitalquote liegt 2024 bei 30 Prozent, fünf Prozentpunkte mehr als 2020.

Summary (Aktien Marathon Einordnung)

Fundamental hat sich das Unternehmen im betrachteten Zeitraum solide entwickelt. Zwar ging der Umsatz 2024 leicht zurück, die wesentlichen Ertragskennzahlen blieben jedoch robust. Die Aktie ist weiterhin attraktiv bewertet: Das KGV lag 2024 unter 10 und beträgt aktuell rund 13,2, was im Marktvergleich nach wie vor günstig erscheint.

Im Rahmen des Aktien Marathon eignet sich Jungheinrich aus unserer Sicht als untergewichtete Depotergänzung – insbesondere für Anleger, die eine Kombination aus moderater Bewertung und positiver technischer Ausgangslage suchen.

FAQ

Was ist die aktuelle Jungheinrich Prognose?

Die aktuelle Jungheinrich Prognose ist bullisch, da sowohl im Wochen- als auch im Tageschart wichtige Unterstützungen gehalten werden und die Aktie zuletzt wieder Stärke gezeigt hat.

Ist die Jungheinrich Aktie technisch im Aufwärtstrend?

Ja, technisch wirkt die Jungheinrich Aktie stabil. Solange der Kurs über den relevanten gleitenden Durchschnitten (vor allem SMA20/SMA50) bleibt, ist die Aufwärtsbewegung intakt.

Welche Kursmarke ist bei Jungheinrich besonders wichtig?

Die 30-Euro-Marke gilt als zentrale Schlüsselzone. Sie wurde zuletzt nach Rücksetzern verteidigt und diente als Bereich, in dem wieder Käufer in den Markt kamen.

Welche Kursziele sind bei Jungheinrich möglich?

Auf der Oberseite ist zunächst ein Anlauf an das Hoch aus 2021 denkbar. Darüber hinaus wäre mittelfristig auch eine Bewegung in Richtung 50 EUR möglich, falls der Trend anhält.

Was passiert, wenn Jungheinrich unter wichtige Durchschnitte fällt?

Sollte die Aktie die SMA20/SMA50 per Schlusskurs unterschreiten, steigt die Wahrscheinlichkeit für weitere Rücksetzer. Dann könnte die SMA200 als nächster Unterstützungsbereich relevant werden.

Ist Jungheinrich im Aktien Marathon eine gute Aktie?

Im Aktien Marathon kann Jungheinrich als untergewichtete Depotergänzung interessant sein – vor allem wegen der vergleichsweise günstigen Bewertung und der aktuell positiven Charttechnik.

Ist die Jungheinrich Aktie günstig bewertet?

Die Aktie wirkt weiterhin moderat bewertet: Das KGV lag 2024 unter 10 und beträgt aktuell etwa 13,2, was im Marktvergleich eher günstig ist.