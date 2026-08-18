Kaffee Preis steigt um 3 %: Short-Squeeze erschüttert Kaffee Aktuell ☕

Das Wichtigste in Kürze Ausgeprägte Backwardation: Kurzfristige September-Kontrakte (3,47–3,60 $/lb) werden mit extremer Prämie gegenüber Dezember-Kontrakten (3,18 $/lb) gehandelt.

Squeeze & Logistikprobleme: Schrumpfende ICE-Lagerbestände auf Mehrjahrestiefs sowie Regenfälle und Erdbebenschäden in Kolumbien belasten die physische Spot-Lieferung.

Bullische Charttechnik: Der Ausbruch über den EMA30 eröffnet ein mögliches Aufwärtspotenzial in Richtung 330,07 $(23,6 \% Fibonacci) und der Bereich um 350$.

An den Terminmärkten schnellt der Kaffee Preis kräftig nach oben und verzeichnet ein Tagesplus von knapp 3 %. Bei Kaffee Aktuell sorgt eine Kombination aus akuten physischen Lieferengpässen, schrumpfenden Lagerbeständen und dem bevorstehenden Vertragsablauf für eine extrem steile Terminkurve und dynamische Kursgewinne. ► Coffee WKN: A3G8J3 | ISIN: JE00BN7KB557 | Ticker: COFF 💡 Die 3 wichtigsten Key Takeaways Ausgeprägte Backwardation: Kurzfristige September-Kontrakte (3,47–3,60 $/lb) werden mit extremer Prämie gegenüber Dezember-Kontrakten (3,18 $/lb) gehandelt.

Squeeze & Logistikprobleme: Schrumpfende ICE-Lagerbestände auf Mehrjahrestiefs sowie Regenfälle und Erdbebenschäden in Kolumbien belasten die physische Spot-Lieferung.

Bullische Charttechnik: Der Ausbruch über den EMA30 eröffnet ein mögliches Aufwärtspotenzial in Richtung 330,07 $(23,6 \% Fibonacci) und der Bereich um 350$. 📈 Terminkurve & Spreads: Warum der Kaffee Preis anzieht ☕ Die Terminkurve für Arabica-Futures zeigt eine deutliche Steilstellung bei ausgeprägter Backwardation. Käufer zahlen für sofort lieferbaren Kaffee eine beträchtliche Prämie: Kursdifferenzen: September-Futures steigen in Richtung 3,47–3,60 $/lb, während Kontrakte für Dezember deutlich auf 3,18 $/lb abfallen. Für die Jahre 2027/2028 notieren die Preise unter 3,00 $/lb.

Weitende Spreads: Die Preisspanne zwischen dem September- und dem Dezember-Kontrakt hat sich auf fast 30 Cent/lb ausgeweitet. 🌧️ Fundamentale Treiber & Wetterlage bei Kaffee Aktuell 🚜 Hinter dem Preisanstieg stehen mehrere fundamentale Faktoren auf dem physischen Markt: Short-Squeeze vor Kontraktablauf: Da der Ablauf des September-Arabica-Kontrakts herannaht, müssen Inhaber von Short-Positionen physischen zertifizierten Kaffee liefern oder ihre Kontrakte glattstellen, was Eindeckungskäufe auslöst.

ICE-Lagerbestände auf Tiefstständen: Die zertifizierten Bestände der Börse sinken seit über einem Monat und haben Mehrjahrestiefs erreicht.

Ernte- und Logistikverzögerungen: In Brasilien verlangsamen Ernteverzögerungen frühe Lieferungen. In Kolumbien erschweren Erdbebenschäden und Regenfälle die Ausfuhr.

Wetter-Update: Während in Brasiliens zentralen Anbaugebieten saisonale Trockenheit herrscht, profitiert Vietnam von günstigen Monsunregenfällen für die Robusta-Ernte. 📊 Technische Chartanalyse: KAFFEE (D1-Intervall) 🔍 Aus charttechnischer Sicht verzeichnen die Arabica-Futures einen entscheidenden Befreiungsschlag über den EMA30 (318,85 $), während der Kurs oberhalb des EMA10 (323,36 $) verharrt. Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 13.08.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Mögliche Trendstruktur: Die bullische Anordnung der gleitenden Durchschnitte (EMA10 > EMA30 > EMA100) stützt ein mögliches weiteres Aufwärtsszenario.

Mögliche Kursziele: Solange die Unterstützung im Bereich des EMA10 hält, rückt das 23,6 % Fibonacci-Retracement bei 330,07 $sowie die Marke von 350$ als mögliche Anlaufstelle in den Fokus. 🗣️ Expertenfazit von Jens Klatt Der aktuelle Kurssprung verdeutlicht die Zerrissenheit des Marktes: Kurzfristig herrscht am Spotmarkt eine massive Verknappung, während mittelfristig mit einer größeren brasilianischen Ernte gerechnet wird. Dieser Zustand drückt sich in einer extremen Backwardation aus. Für Trader bei Kaffee Aktuell bedeutet das: Der laufende Short-Squeeze kann den Kaffee Preis kurzfristig noch weiter nach oben peitschen, da Leerverkäufer unter Zugzwang stehen. Dennoch sollten Anleger die Dynamik im Auge behalten. Sobald die physischen Lieferungen aus Südamerika in den Häfen eintreffen, ist eine mögliche scharfe Konsolidierung bei den vorderen Kontrakten einzukalkulieren. ONLINE-BROKER WAHL 2026 Brokervergleich.de sucht den Broker des Jahres

XTB setzt auf deine Stimme!

setzt auf deine Stimme! JETZT mitmachen - der Veranstalter verlost tolle Preise unter allen Teilnehmern

Jens Klatt Marktanalyst bei XTB | Berlin Jens Klatt ist seit über 20 Jahren als Analyst und Trader in der Finanzbranche tätig und hat seine Leidenschaft zum Beruf gemacht. Aufgrund seiner Erfahrung ist er ein gern gesehener Interview-Gast im deutschen TV, z.B. bei ARD oder Welt. Zum Experten

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.



XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.



RISIKOHINWEIS für CFD



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 77% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.