Kakao Preis im Aufwind: Versorgungsrisiken prägen Kakao Aktuell 🍫

Am Agrarmarkt zieht der Kakao Preis wieder an: An der ICE notieren die Futures (COCOA) bei knapp 5.850 US-Dollar pro Tonne. Haupttreiber der jüngsten Volatilität bei Kakao Aktuell sind wachsende Bedenken hinsichtlich der kommenden Erntesaison 2026/27 in Westafrika. Während unregelmäßige Niederschläge und das Klimaphänomen El Niño die Kakaoplantagen in der Elfenbeinküste und Ghana belasten, blicken Händler gespannt auf die Positionierung großer Spekulanten am Terminmarkt.

► COCOA WKN: 570581 | ISIN: XC0005705816

💡 Die 3 wichtigsten Key Takeaways

Wetterrisiken in Westafrika: Erntebedenken für 2026/27 in der Elfenbeinküste und Ghana stützen den Kakao Preis ungeachtet derzeit hoher Hafenanlieferungen.

EU-Regulierung & Lagerbestände: Strengere Entwaldungsvorschriften (EUDR) und sinkende ICE-Lagerbestände stützen das Marktumfeld bei Kakao Aktuell .

Bärische Fonds-Positionierung: Der COT-Bericht zeigt, dass Managed-Money-Fonds weiterhin Netto-Short positioniert sind, was ein mögliches Eindeckungspotenzial bei Wetterverschlechterung birgt.

🌧️ Ernteaussichten & Regulierung: Was den Kakao Preis treibt 🌴

Die Angebotsseite bleibt das zentrale Thema bei Kakao Aktuell. Trotz einer verhältnismäßig guten physischen Verfügbarkeit in der laufenden Saison – Ghana meldete für 2025/26 ein Produktionsplus von 25,6 % auf 750.000 Tonnen – rücken künftige Versorgungsrisiken zunehmend in den Mittelpunkt:

Klimatische Hürden: Unregelmäßige Niederschläge, fehlende Sonneneinstrahlung und El-Niño-Risiken gefährden die Entwicklung der Kakaoschoten in den Hauptanbaugebieten Westafrikas.

EU-Entwaldungsverordnung: Anforderungen an Rückverfolgbarkeit und Geolokalisierung könnten Exporte nach Europa erschweren und das Angebot verknappen.

ICE-Bestände & Dollar: Ein allmählicher Rückgang der von der Börse überwachten Lagerbestände sowie ein schwächerer US-Dollar stärken die Kaufkraft internationaler Marktteilnehmer.

Auf der Nachfrageseite führt das hohe Preisniveau jedoch dazu, dass erste Schokoladenhersteller ihren Kakaoverbrauch reduzieren oder Produkte neu rezeptieren.

📊 COT-Bericht: Spekulanten setzen weiter auf die Abwärtsseite 📈

Der aktuelle „Commitment of Traders“-Bericht (COT) liefert wichtige Einblicke in die Marktstruktur bei Kakao Aktuell:

Marktteilnehmer-Gruppe Long-Kontrakte Short-Kontrakte Nettoposition Managed Money (Fonds) 22.955 29.622 -6.667 Kommerzielle Akteure 53.235 73.711 -20.476

Managed Money: Spekulative Fonds haben ihre Netto-Short-Haltung leicht ausgebaut (Short-Positionen stiegen wöchentlich um 2.147 Kontrakte). Dies signalisiert anhaltende Vorsicht der Großanleger.

Kommerzielle Händler: Produzenten und Verarbeiter reduzierten ihre Netto-Short-Ausrichtung leicht, was auf eine gewöhnliche Absicherungstätigkeit auf dem physischen Markt hindeutet.

Offenes Interesse: Fiel um 12.507 Kontrakte, was eher auf eine gesunkene Gesamtmarktbeteiligung als auf aggressive Neuverkäufe schließen lässt.

📈 Technische Chartanalyse: KAKAO (D1-Intervall) 🔍

Aus charttechnischer Sicht bewegt sich der Kakao Preis nach einer volatilen Phase im Bereich wichtiger Konsolidierungsmarken.

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 17.08.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Mögliche Unterstützung: Die Niveaus der jüngsten Verlaufstiefs bilden eine mögliche Haltelinie gegen erneute Verkäufe.

Mögliches Ausbruchsszenario: Sollte die Schwelle von 6.000 USD nachhaltig nach oben durchbrochen werden, könnten die Eindeckungen von Short-Positionen der Fonds ein mögliches Aufwärtspotenzial freisetzen.

🎯 Fazit

Das Marktumfeld bei Kakao Aktuell zeigt ein spannendes Wechselspiel. Während die derzeitige physische Verfügbarkeit den Kakao Preis vorerst gedeckelt hält, schaffen schlechter werdende Wetterbedingungen in Westafrika und die Regulierung der EU ein mögliches bullisches Fundament für die Saison 2026/27. Da große Spekulanten weiterhin netto short positioniert sind, könnte eine Verschärfung der Wetterlage Eindeckungswellen auslösen und den Kursen neuen Auftrieb verleihen.

ONLINE-BROKER WAHL 2026