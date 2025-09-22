Krypto Aktuell – Montag: Die Kryptomärkte starteten mit deutlichen Rückgängen, ausgelöst durch massive Liquidationen von fast 1,7 Milliarden USD. Trotz eines schwächeren US-Dollars (-0,2 %) konnte Bitcoin nicht profitieren. Gold legte über 1 % zu und stieg über 3.700 USD pro Unze, während Bitcoin schwächelte. Risikovermeidung statt Risikoappetit Die Ursachen für den Rückgang sind nicht eindeutig, doch die starke Nachfrage nach Absicherung gegen Marktrückgänge drückt auf den Kurs. Selbst nach der Zinssenkung der Federal Reserve und Kursgewinnen an der Wall Street setzen Investoren verstärkt auf Hedging statt auf Long-Positionen. Daten von Deribit zeigen erhöhtes Absicherungsinteresse nahe 110.000 USD, verstärkt durch negatives Dealer-Gamma. Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und leg los! Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen ►Bitcoin: ISIN XC000A2YY636 | WKN: A2YY63 | Ticker Bitcoin Bitcoin Prognose: Wichtige Unterstützungszonen im Fokus Der BTC-Kurs nähert sich erneut dem durchschnittlichen Einstiegskurs kurzfristiger Investoren.

Die Schlüsselmarke liegt bei 110.000 USD – ein Bruch darunter könnte weitere Liquidationen auslösen.

Ein Rebound über 115.000 USD würde hingegen aus charttechnischer Sicht ein starkes Kaufsignal liefern. Prognose: Solange Bitcoin unterhalb von 115.000 USD bleibt, bleibt das Abwärtsrisiko dominierend. Ein nachhaltiger Bruch nach oben könnte die Trendwende einleiten. Quelle: BGeometrics Krypto Aktuell: ETF-Zuflüsse stützen Markt nur teilweise Trotz der Kursverluste verzeichnen Krypto-ETFs in den USA wieder steigende Zuflüsse: Ethereum (ETH): +130 Mio. USD an den Tagen nach der Fed-Entscheidung

Bitcoin (BTC): +300 Mio. USD im gleichen Zeitraum Doch diese Kapitalzuflüsse haben bisher nicht ausgereicht, um neue Höchststände einzuleiten. Quelle: Bloomberg Finance L.P, XTB Research Quelle: Bloomberg Finance L.P, XTB Research Chartanalyse: Bitcoin & Ethereum Bitcoin (BTC): Rückgang auf 112.000 USD, mit Fibonacci-Unterstützung bei 111.000 USD. Die Zone um 110.000 USD bleibt die entscheidende Marke für die weitere Richtung. Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 22.09.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Ethereum (ETH): Test der lokalen Tiefs vom 21. August, Kurs bei rund 4.100 USD. Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 22.09.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. AKTIEN kommissionsfrei handeln PLUS Gratisaktie für Neukunden: Weltweit Aktien kommissionsfrei* handeln mit XTB!

